医疗保健从业者的CPR技术
年龄组
单人心肺复苏*
双人心肺复苏
吹气量
成人及青少年
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 30 次胸外按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒）
按压深度 5-6 厘米；允许在两次按压之间完全回弹
以每分钟100-120次的频率进行30次胸外按压，然后进行2次人工呼吸（每次吹气1秒，2次吹气间暂停3-4秒）或持续按压并每6秒给予1次人工呼吸。
如果使用高级气道（SGA 或 ETT），每 6 秒进行 1 次呼吸的异步通气，并持续按压
每次人工呼吸潮气量约500～600mL（小心不要过度通气）
儿童（1岁 ~ 青春期）†
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 30 次按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒）
按压深度为 5 厘米或胸部前后直径的 1/3；允许在两次按压之间完全回弹
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 15 次胸外按压的循环，然后进行 2 次呼吸（每次 1 秒）
如果使用高级气道（SGA 或 ETT），应以每分钟 20～30 次的速度进行通气，不要暂停按压
人工呼吸潮气量较成人小（足够使胸廓起伏）
婴儿（<1岁，不包括新生儿）
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 30 次按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒）
按压深度应为 4 厘米或胸部前后径的 1/3；按压间期应让胸廓完全回弹。
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 15 次胸外按压的循环，然后进行 2 次呼吸（每次 1 秒）
如果使用高级气道（SGA 或 ETT），应以每分钟 30 次的速度进行通气，不要暂停按压
小潮气量通气（刚好能看到胸廓起伏）
* 对于非专业施救者，如果其不愿意或无法提供口对口人工呼吸，推荐对成人实施单纯胸外按压式心肺复苏。
†青春期被定义为女性乳房发育和男性腋毛显现。
Data from Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al: Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 142(16_suppl_2):S366–S468, 2020.doi:10.1161/CIR.0000000000000916 and from Topjian AA, Raymond TT, Atkins D, et al: Part 4: Pediatric Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 142(16_suppl_2):S469–S523, 2020.doi:10.1161/CIR.0000000000000901
ETT = 气管内插管；SGA = 声门上气道装置。