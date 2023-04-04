成人心肺复苏(CPR)

(参见 the American Heart Association [AHA] 2020 guidelines for CPR and emergency cardiovascular care and 2022 AHA Interim Guidance to Health Care Providers for Basic and Advanced Cardiac Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19.)

美国心脏协会对医疗工作人员的指南（见图成人心脏综合急诊护理）。如有人因可疑心跳骤停而倒地，救助者应首先确认患者无反应、呼吸停止或仅有垂死性呼吸。然后寻求帮助。所有救助者都应启动急救应答系统（或院内复苏急救人员），并尽可能取得除颤仪。应立即开始基本生命支持。

若无人应答，救助者首先启动急救应答系统，然后开始给予基本生命支持，即以每分钟100～120次的速度进行30次胸外按压，深度5~6cm，让胸壁在压缩之间恢复到完全高度，然后开放气道（抬高下颏并将前额后倾）并进行2次人工呼吸。保持胸外按压和人工呼吸的循环不要间断(见表医疗保健从业者的CPR技术 )，每位救助者最好每2分钟轮换一次。至关重要的是，即使是未经训练的旁观者开始持续的胸外按压，直到救援人员到达。因此，许多应急响应提供者现在向呼叫者提供到达前指示，包括仅按压 CPR 中的电话指示。

当除颤器（手动或自动）可用时，心室颤动（VF）或无脉室性心动过速（VT） 患者会受到不同步电击（另见除颤）。 如果目击心脏骤停且现场有除颤器，应立即对 VF 或 VT 患者进行除颤，并在电击后立即恢复按压；早期除颤可能会迅速将 VF 或无脉性 VT 转换为灌注节律。 如果初始节律是无脉搏电活动或心搏停止，应在识别出心脏骤停后尽快给予初始剂量的肾上腺素 1 mg IV/IO（静脉内/骨内）。

成人综合急诊心脏护理 *如果受过训练的人员数量足够多，则应同时进行患者评估、CPR和激活应急反应系统。 Based on the 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 表格医疗保健从业者的CPR技术列出了基础单人-和双人-救援人员的CPR技术。通过美国心脏协会（1-800-AHA-USA1）或其他国家相应机构赞助的在美国进行的实践培训从而掌握。