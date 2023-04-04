成人心肺复苏(CPR)

心肺复苏（CPR）是一项对心跳骤停,做出的有序而连续的反应措施，包括：
识别呼吸和循环停止
基本生命支持包括胸外按压和呼吸支持
高级心脏生命支持包括气道保护和心脏节律控制
复苏后治疗
迅速进行胸外按压以及尽早除颤（如有指征）是复苏成功的关键。
速度、效率和以尽可能少的中断正确应用 CPR 决定了成功的结果；罕见的例外是冷水浸泡引起的极低体温，即使在长时间停搏（长达 60 分钟）后仍可成功复苏。
CPR概述
(参见 the American Heart Association [AHA] 2020 guidelines for CPR and emergency cardiovascular care and 2022 AHA Interim Guidance to Health Care Providers for Basic and Advanced Cardiac Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19.)
美国心脏协会对医疗工作人员的指南（见图成人心脏综合急诊护理）。如有人因可疑心跳骤停而倒地，救助者应首先确认患者无反应、呼吸停止或仅有垂死性呼吸。然后寻求帮助。所有救助者都应启动急救应答系统（或院内复苏急救人员），并尽可能取得除颤仪。应立即开始基本生命支持。
若无人应答，救助者首先启动急救应答系统，然后开始给予基本生命支持，即以每分钟100～120次的速度进行30次胸外按压，深度5~6cm，让胸壁在压缩之间恢复到完全高度，然后开放气道（抬高下颏并将前额后倾）并进行2次人工呼吸。保持胸外按压和人工呼吸的循环不要间断(见表医疗保健从业者的CPR技术 )，每位救助者最好每2分钟轮换一次。至关重要的是，即使是未经训练的旁观者开始持续的胸外按压，直到救援人员到达。因此，许多应急响应提供者现在向呼叫者提供到达前指示，包括仅按压 CPR 中的电话指示。
当除颤器（手动或自动）可用时，心室颤动（VF）或无脉室性心动过速（VT） 患者会受到不同步电击（另见除颤）。 如果目击心脏骤停且现场有除颤器，应立即对 VF 或 VT 患者进行除颤，并在电击后立即恢复按压；早期除颤可能会迅速将 VF 或无脉性 VT 转换为灌注节律。 如果初始节律是无脉搏电活动或心搏停止，应在识别出心脏骤停后尽快给予初始剂量的肾上腺素 1 mg IV/IO（静脉内/骨内）。
成人综合急诊心脏护理
*如果受过训练的人员数量足够多，则应同时进行患者评估、CPR和激活应急反应系统。
Based on the 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.
表格医疗保健从业者的CPR技术列出了基础单人-和双人-救援人员的CPR技术。通过美国心脏协会（1-800-AHA-USA1）或其他国家相应机构赞助的在美国进行的实践培训从而掌握。
医疗工作人员所需的心肺复苏技术
年龄组（岁）
单人心肺复苏*
双人心肺复苏
吹气量
成人及青少年
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 30 次胸外按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒）
按压深度 5-6 厘米；允许在两次按压之间完全回弹
以每分钟 100～120 次的速度进行 30 次胸外按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒，暂停 3～4 秒）或每 6 秒呼吸 1 次*
如果使用高级气道（SGA 或 ETT），每 6 秒进行 1 次呼吸的异步通气，并持续按压
每次人工呼吸潮气量约500～600mL（小心不要过度通气）
儿童（1岁 ~ 青春期）†
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 30 次按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒）
按压深度为 5 厘米或胸部前后直径的 1/3；允许在两次按压之间完全回弹
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 15 次胸外按压的循环，然后进行 2 次呼吸（每次 1 秒）
如果使用高级气道（SGA 或 ETT），应以每分钟 20～30 次的速度进行通气，不要暂停按压
人工呼吸潮气量较成人小（足够使胸廓起伏）
婴儿（<1岁，不包括新生儿）
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 30 次按压的循环，然后是 2 次呼吸（每次 1 秒）
按压深度应为 4 厘米或胸部前后直径的 1/3；允许在两次按压之间完全反冲。
以每分钟 100～120 次按压的速度进行 15 次胸外按压的循环，然后进行 2 次呼吸（每次 1 秒）
如果使用高级气道（SGA 或 ETT），应以每分钟 30 次的速度进行通气，不要暂停按压
呼吸微弱（刚好能看到胸廓起伏）
*对于单一施救者，在成人中推荐单纯胸外按压的心肺复苏，如果救助者不愿意或无法提供口对口人工呼吸。
†青春期被定义为女性乳房发育和男性腋毛显现。
ETT = 气管插管； SGA = 声门上气道。
气道与呼吸
开始胸外按压后开放气道是次要优先考虑的（见 清理并开放上呼吸道）。对于有初步电击节律的院外心脏骤停目击者，在最初的 6 分钟内提供被动氧合是可以接受的，作为紧急医疗服务包的一部分，旨在最大限度地减少最初提供 CPR 和除颤时的停顿。 有关儿童复苏的机械措施，见表 小儿复苏指南--机械措施。
当医护人员提供心肺复苏术时，应尽早开始袋阀面罩通气，但这不应延迟按压或除颤的开始。非专业救援人员可以提供仅按压心肺复苏，或者，如果接受过相关培训，可以进行口对口（适用于成人、青少年和儿童）或口对口鼻联合（适用于婴儿）的人工呼吸。在可行的情况下放置口咽通气道在气囊面罩通气期间保持呼吸道通畅。不推荐按压环状软骨。
若出现腹部膨胀，需检查气道是否通畅并降低通气量。有吸引装置的情况下才可留置鼻胃管以减轻胃扩张，因为在置管期间可能出现胃内容物反流。如果在抽吸前严重胃扩张妨碍通气且又不能通过上述方法纠正，则将患者侧卧，按压上腹部，保持气道通畅。
当专业施救人员在场时，在最初的CPR和除颤尝试后，应在胸外按压不中断的情况下建立人工气道（气管内插管或声门上气道），见气道建立及管理。 在持续胸外按压的同时，每6秒给予1次呼吸（每分钟10次） 成人;婴儿和儿童每 2 至 3 秒呼吸一次（20 至 30 次/分钟）。 然而，胸外按压和电除颤始终应先于气管插管。除非经验丰富的施救者在场，气管插管可能会延后，yi'bian先用带活瓣的呼吸球囊、喉罩，或类似的装置，
对于疑似患有 新冠肺炎，美国心脏协会发布了基本和高级生命支持的临时指南（1, 2），其中提出以下建议：
在心肺复苏术或其他高级程序（如插管、胸部减压）期间，为治疗区域内的所有人员使用适用于气溶胶生成程序的个人防护设备（PPE）（防止空气传播和飞沫颗粒的口罩、护目镜、手套）
如果可以在不中断按压的情况下完成，则优先选择气管插管或声门上气道放置，而不是袋阀面罩通气
在袋阀装置或呼吸机呼气回路上使用 HEPA（高效微粒空气 [过滤器]）病毒过滤器
使用机械胸部按压装置（如果可用）
该指南旨在降低在心脏骤停期间提供护理的医护人员的风险。
气道和呼吸参考
1.Edelson DP, Sasson C, Chan PS, et al; American Heart Association ECC Interim COVID Guidance Authors: Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19: From the Emergency Cardiovascular Care Committee and Get With The Guidelines-Resuscitation Adult and Pediatric Task Forces of the American Heart Association.Circulation 141(25):e933–e943, 2020.doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047463
2.Goodloe JM, Topjian A, Hsu A, et al: Interim Guidance for Emergency Medical Services Management of Out-of-Hospital Cardiac Arrest During the COVID-19 Pandemic. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 14(7):e007666, 2021.doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.120.007666
循环
胸外按压
应在识别出心脏骤停后立即开始胸外按压，并尽量减少中断，直到除颤可用。 对于无目击者的心跳骤停，专业人员应立即进行胸外按压（靠近胸部），继之进行人工呼吸。任何时候胸外按压不能中断超过10秒（如气管插管、除颤、节律分析、留置中心静脉导管或转运）。胸外按压时按压与胸廓回弹的比例为1:1；在胸廓回弹阶段，让胸部充分回弹是很重要的。一旦除颤器可用，立即进行节律解读和除颤（如果适用）。
推荐成人的胸部按压深度在2~2.5英寸（约5~6cm）。理想状态下，胸外按压一次可产生一次动脉搏动，尽管此时的心输出量只有正常状态的20%～30%。然而，胸外按压期间扪及脉搏通常很困难，即便对有经验的医生也是如此，且并不可靠。呼气末二氧化碳定量监测可能更好地反映胸部按压期间的心输出量；灌注不足时回流至肺部的静脉血量很少，因此呼末二氧化碳低(通气过度的患者亦是如此)。虽然支持生理监测中的具体数字的证据有限，但普遍认为 10 至 20 mmHg 的呼气末二氧化碳水平与足够的 CPR 相关。呼气末二氧化碳水平突然显着升高，通常值大于 30 毫米汞柱，或按压暂停期间可触及的脉搏，表明自主循环恢复。
可以使用机械胸外按压装置；这些设备与正确的手动按压同样有效，并可以减少姿势错误和疲劳的影响。在某些情况下它们可能特别有用，例如在患者转运过程中或在心导管实验室中。这些设备也被推荐用于疑似或确诊新冠肺炎患者（1)。
开胸心脏按压 可能有效，但仅限于胸部穿透伤患者，心脏术后（即48小时内），心脏压塞的情况，尤其是在手术室中开胸 患者发生心脏骤停后。然而，开胸术需要接受过训练的有经验的医生才能进行，应把握指征。
胸外按压的并发症
常见的并发症是胃内容物反流，在复苏病人中引起危及生命的吸入性肺炎。
肋软骨分离和肋骨骨折通常无法避免，因为胸外按压需要一定的力度来保证足够的心输出量。儿童骨折较少见，因其胸廓的柔韧性较成人好。罕见胸外按压后骨髓栓塞于肺部，但无明显依据说明它与死亡相关。肺损伤比较少见，但可能因肋骨骨折刺破而致气胸。对于长时间 CPR 后自主循环恢复，随后变得难以通气，或缺氧并突然重新休息的患者，应考虑张力性气胸。不太可能发生严重的心肌损伤，但若已经存在心室动脉瘤，复苏过程中有损伤的话，仍有可能。虽然存在以上这些并发症的可能，但施救者仍应积极进行心肺复苏。
肝脏破裂少见但是是十分严重（有时具有致死性）的并发症，一般是由于按压胸骨下方腹部所致。胃撕裂也少有发生（尤其是胃胀时）。罕见迟发性脾破裂。
循环参考
1.Atkins DL, Sasson C, Hsu A, et al: 2022 Interim Guidance to Health Care Providers for Basic and Advanced Cardiac Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19: From the Emergency Cardiovascular Care Committee and Get With The Guidelines-Resuscitation Adult and Pediatric Task Forces of the American Heart Association in Collaboration With the American Academy of Pediatrics, American Association for Respiratory Care, the Society of Critical Care Anesthesiologists, and American Society of Anesthesiologists. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2022;15(4):e008900.doi:10.1161/CIRCOUTCOMES.122.008900
除颤
心室颤动 （VF）是引起成人心跳骤停最常见心律失常，必须迅速恢复灌注心律。无脉性室速 （VT）与室颤处理相同。
除了高质量的 CPR 外，及时除颤是唯一一种已被证明可以提高生存率的心脏骤停干预措施；然而，除颤的成功取决于时间，每分钟 VF（或无脉搏 VT）后，成功率下降约 10%。 自动体外除颤仪（automated external defibrillators，AEDs）使接受很少培训的人也能进行室颤或室速的复苏。第一施救者（警察与消防员）对自动体外除颤仪的使用以及公共场所的广泛配备，使复苏率有很大的提高。
将除颤桨或除颤垫放置在锁骨中线锁骨下方的右前胸壁上，另一个放置在腋前线心尖处的左侧第 5 或第 6 肋间隙上。或者，可以将 2 个垫放置，其中一个垫在左前半胸上，另一个垫在左后半胸上。传统的除颤器桨很少出现在现代除颤器上。当存在时，除颤电极应与导电膏一起使用，电极垫片含有导电凝胶。一旦检测到可电击的节律，建议进行一次初始电击，然后立即恢复胸外按压。双相除颤仪能量在150～200J之间（儿童2J/kg）进行首次电击；单相除颤仪选择360J进行首次电击。除颤后心律的评估应在熊外按压两分钟后再进行。之后进行的除颤应给予相同或更高的能量（成人最高至360J或儿童10J/kg）。仍处于室颤或室速 状态的患者每 2 分钟接受一次额外的电击，以及持续的胸部按压和通气以及可选的治疗 药物治疗。
监护与静脉通路
心电（ECG）监护可以监测患者心电节律。应建立静脉通路; 建立两条通路可保证CPR过程中静脉通路通畅。首选肘前静脉留置大口径外周通路。对于成人和儿童，在外周静脉通路建立有困难时，在保证持续胸外按压的前提下（通常困难）开放中心静脉通路(见操作步骤)，如锁骨下静脉或股中线。骨内线（见 骨内输注) 是首选的替代品，尤其是在儿童中，因为它们可以快速放置以避免延误第一剂肾上腺素的给药。CPR过程中可选择股静脉置管(见流程), 因为不需要中断CPR，并且潜在致命性并发症更少；然而，由于无法触及股动脉搏动，置管比较困难。
根据不同的临床情况给予不同种类和剂量的液体与药物。 通常情况下，缓慢静注0.9％生理盐水（仅需维持静脉通路开放）；对于由低血容量（见表静脉内液体复苏）引起的心脏骤停应积极液体复苏（晶体、胶体、血液），或作为自主循环恢复后心源性休克管理的一部分。
特殊情况
高级心脏生命支持的药物治疗
尽管许多药物已经长期广泛使用，但仍没有一种药物或联合用药能够绝对提高心脏骤停患者出院时神经完好的生存率。一些药物似乎确实可以提高自发循环恢复的可能性，因此可以合理给予(剂量，包括儿科， 见表 复苏用药）。将会对休克和心脏骤停的药物治疗进行持续的研究。
复苏药物*
药物†
成人剂量
儿童剂量
注释
腺苷
首剂6mg，之后12mg ×2 如果需要的话
首剂0.1mg/kg，之后0.2mg/kg ×2
快速静脉推注后进行冲洗（最高单次剂量12mg）
胺碘酮
用于室颤/无脉室速：300mg 静推超过2分钟
如果持续性/无脉性室性心动过速，可额外给予150 mg
对于 VF/无脉 VT：5 mg/kg 静脉推注
如果有持续性 VF/无脉性 VT，可重复最多 3 次总剂量
—
对于有灌流的VT：
用于有脉室速：5mg/kg大于20～60分钟，可重复使用2次直至最大剂量15mg/kg/d
—
阿托品
每隔3-5分钟重复1mg，直至起效或总剂量达3mg，最小剂量0.5mg。
0.02 mg/kg，必要时3-5分钟内重复一次，最小剂量为0.1 mg
—
氯化钙
1 g
20mg/kg
10%溶液即100mg/mL
葡庚糖酸钙‡
0.66g
N/A
22%溶液即220mg/mL
葡萄糖酸钙
3 g
30mg/kg
10%溶液即100mg/mL
多巴酚丁胺
2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min
同成人剂量
500mg加入5%D/W 250mL即2000mcg/mL
多巴胺
2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min
同成人剂量
400mg加入5%D/W 250mL即1600mcg/mL
肾上腺素
推注：1mg
输注：2-10mcg/min
推注：0.01mg/kg
输注：0.1-1.0mcg/kg/min
1:10,000 (0.1 mg/mL) 浓度
如有需要每隔3-5分钟重复1次
8mg加入5%D/W 250mL即32mcg/mL
葡萄糖
25g 50%D/W
0.5-1g/kg
婴儿和低龄儿童应避免高浓度使用建议婴儿使用 10% D/W，儿童使用 10% 或 25%
10%D/W：给予5-10mL/kg
25%D/W：给予2-4mL/kg
大龄儿童应选用大静脉
利多卡因
1-1.5 mg/kg；每5-10分钟重复直至最大3mg/kg
负荷剂量：1 mg/kg
输注：20~50mcg/kg/min
对于成人或儿童的难治性 VF/VT，可使用利多卡因代替胺碘酮。
硫酸镁
1-2g
25-50mg/kg，最大剂量2g
给药时间大于2-5分钟
纳洛酮
2mg鼻内或0.4mg肌注
如体重<20kg或年龄<5岁，0.1mg/kg
如有需要可重复
去甲肾上腺素
输注：2-16mcg/min
输注：以0.05-0.1mcg/kg/min起始（最大剂量2mcg/kg/min）
8mg加入5%D/W 250mL即32mcg/mL
普鲁卡因酰胺
30mg/min直至起效或最大剂量17mg/kg
30–60 分钟内 15 mg/kg
对于儿童无脉性心脏骤停不推荐使用
Sodium bicarbonate
50mEq
1mEq/kg
缓慢输注，仅用于通气充分时
4.2%溶液含0.5mEq/mL，8.4%溶液含1mEq/mL
*适应证及使用方法，参见正文。
†静脉内或骨内给药。
‡很少使用。
日/白 = 水中的葡萄糖； SVT = 室上性心动过速；室颤 = 心室颤动; VT = 室性心动过速。
使用外周静脉通路时，给药后应进行输液（在成人畅滴，儿童给予3-5mL）以确保药物到达体循环。 对于没有建立静脉或骨内通路的患者，如果有必要，可经气管插管给予纳洛酮、阿托品、肾上腺素等，剂量为静脉注射剂量的2~2.5倍。经气管插管给药时，胸外按压可短暂暂停。
一线药物
心脏骤停的主要一线药物是
肾上腺素
对于初始心律不可电击的患者，应尽快给予肾上腺素 1 mg IV/IO，并且可以每 3 至 5 分钟重复一次。应该在不可电击的心律早期给予，因为最近的证据表明，在复苏的前 5 分钟给予它可以增加存活率，或者 室性心动过速 (VT) 或 心室颤动 (VF) 耐两次冲击。它结合了alpha-肾上腺素能和beta-肾上腺素能作用。alpha-肾上腺素能效应可能会增加冠状动脉舒张压，从而增加胸外按压期间的心内膜下灌注。肾上腺素也能提高除颤的成功率。 然而，beta-肾上腺素能效应从某种意义上说可能是有害的，因为它增加氧需求量（尤其是心脏），并导致血管舒张。不推荐心内注射肾上腺素，因为除了中断胸外按压，还可能发生气胸、冠状动脉撕裂和心包填塞。
给予肾上腺素后，一旦第三次除颤失败可给予胺碘酮300mg，随后再给予150mg。对于成功复律后再发的室颤或室速，胺碘酮也有潜在作用，可予小剂量输注10分钟以上，继之持续滴注。无证据表明其能增加生存率。利多卡因是胺碘酮的替代抗心律失常药，初始剂量为 1 至 1.5 mg/kg，随后的第二次剂量为 0.5 至 0.75 mg/kg。
抗利尿激素并不比肾上腺素更有效，因此在美国心脏协会的指南中不再推荐作为一线药物 (1)。然而在心肺复苏过程中肾上腺素缺乏的情况下，血管加压素可以用来替代。
其他药物
在某些特定情况下，一些其他药物可能有用。
阿托品 是副交感神经阻断剂，可使心率上升，提高窦房结传导能力。可用于有症状的心动过缓以及高度房室传导阻滞。不推荐用于心脏骤停或无脉电活动。
氯化钙在高钾血症、高镁血症、低钙血症或钙通道阻滞剂中毒时推荐使用。 在其他患者中，由于细胞内钙离子浓度已明显高于正常水平，额外补充钙剂可能是有害的。 透析患者发生心脏骤停通常是高钾血症的结果或伴有高钾血症，在床旁无法监测钾离子浓度时，尝试性给予钙剂可能使他们获益。 需要特别注意的是钙离子可增加洋地黄药物的毒性作用，导致心脏骤停。
利多卡因 现在推荐作为替代胺碘酮治疗室颤（VF）或 室速（VT）对除颤和用肾上腺素初始血管加压药治疗无反应的患者。（成人）因心室颤动（VF）或室速（VT）停搏后循环自主恢复后也可考虑进行该治疗，以防止心室颤动（VF）或室性心动过速（VT）复发。
随机对照研究并未证实硫酸镁能改善预后。然而，它可能有助于尖端扭转型室速患者，或已知存在或怀疑镁缺乏的患者（如酗酒、迁延性腹泻患者等）。
普鲁卡因是用于治疗难治性室速或室颤的二线药物。然而，普鲁卡因胺不推荐用于儿童无脉性骤停，美国心脏协会指南不再推荐用于治疗骤停后室性心律失常。然而，欧洲复苏委员会根据 2021 年指南将其作为治疗血流动力学稳定的宽复杂 QRS 心动过速患者的一种选择，因为一些研究表明与胺碘酮相比，其主要不良事件较少 (2）。
苯妥因钠 较少用于治疗室颤或室速，只有当存在洋地黄中毒且其他药物无效时使用。 使用剂量为50～100mg/min，每5分钟1次直到心律改善或总剂量达20mg/kg。
碳酸氢钠 不再推荐，除非心脏骤停是由高钾血症、严重代谢性酸中毒或三环类抗抑郁药过量引起的。 当心脏骤停时间持续较久（> 10分钟）且只有在通气状态良好的情况下才使用碳酸氢钠。用药前及每使用50mEq（儿童1-2mEq/kg）碳酸氢钠后需监测血清碳酸氢盐浓度或碱不足。
高级心血管生命支持药物参考
1.Merchant RM, Topjian AA, Panchal AR, et al: Part 1: Executive Summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 142(16_suppl_2):S337-S357, 2020.doi:10.1161/CIR.0000000000000918
2.Soar J, Böttiger BW, Carli P, et al: European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support [published correction appears in Resuscitation 2021 Oct;167:105-106]. Resuscitation 161:115-151, 2021.doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.010
心律失常的治疗
应在辨识心律失常类型后尽快对表现为室颤或无脉性室速者给予双相波直流电除颤。 尽管一些实验室证据与此相反，但不建议延迟除颤以实施一段时间的胸外按压。应尽可能保持胸外按压的连续性，并且在除颤时也不中断超过10秒。推荐的除颤能量范围：
120至200焦耳用于双相除颤器
360焦耳单相除颤器
若2次尝试未成功，给予肾上腺素1mg静注，每3-5分钟重复一次。每次给药后 1 至 2 分钟尝试以相同或更高能量水平进行除颤。
如果VF持续存在，则给予胺碘酮300mg IV。然后，如果 VF/VT 复发，则给予 150 mg，然后以 1 mg/分钟的速度输注 6 小时，然后以 0.5 mg/分钟的速度输注。
自动体外除颤仪有供儿童专用的电缆，可减少能量。（对儿童的除颤能量见除颤，药物剂量，见表 复苏用药）
判断心搏停止应确认是否存在监护仪电极松散或脱落，应仔细检查监护仪的连接并更换导联观察心律。如果确认心脏停搏，则每3到5分钟重复给予肾上腺素1mg静注。心脏停博时不鼓励除颤（可能是细颤），因为电击可能损伤低灌注的心肌。
无脉电活动（PEA）是一种循环衰竭的表现，尽管此时心电图（ECG）可显示心电波形。 无脉性电活动的患者每 3 至 5 分钟重复静脉注射 1.0 毫克肾上腺素，如果怀疑血容量不足，则随后输注 500 至 1000 毫升（儿童为 20 毫升/公斤）0.9% 生理盐水。 心包填塞可引起无脉电活动，但通常发生于开胸术后、心包积液或严重胸外伤的病人。这种情况应立即行心包穿刺术或开胸术（见图 心包穿刺术）。心包填塞是引起心脏骤停的隐匿性原因，如临床怀疑存在心包填塞应立即行超声检查；若无条件行超声检查，立即行心包穿刺术。
终止复苏
心肺复苏应持续进行直到患者呼吸循环系统稳定，或患者被宣布死亡，或单人复苏时施救者体力难以为继。由低温引起的心脏骤停，心肺复苏应持续进行到患者体温升至34°C。
终止复苏属于临床决策，临床医师应考虑心脏骤停的持续时间、患者的年龄以及疾病的预后。经过心肺复苏以及高级生命支持手段后仍然没有恢复自主循环时终止复苏。对于插管患者，呼气末二氧化碳（ETCO2）水平 < 10 mmHg是预后不良的标志。对心脏骤停结果的研究发现，在年龄>81岁（可能≥73岁—1, 2）、未经电击的心脏骤停和初始不可电击心律的患者中，神经系统的良好生存率<1%。
终止复苏参考
1.Goto Y, Funada A, Maeda T, Okada H, Goto Y: Field termination-of-resuscitation rule for refractory out-of-hospital cardiac arrests in Japan. J Cardiol 73(3):240–246, 2019.doi:10.1016/j.jjcc.2018.12.002
2.Grunau B, Scheuermeyer F, Kawano T, et al: North American validation of the Bokutoh criteria for withholding professional resuscitation in non-traumatic out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 135:51–56, 2019.doi:10.1016/j.resuscitation.2019.01.008
复苏后治疗
恢复自主循环（ROSC）只是复苏的中间目标。最终目标是存活到出院并具有良好的神经功能，但只有少数ROSC患者能够实现。为了尽可能改善预后，临床医生必须进行支持治疗（例如管理血压，体温和心律）并处理潜在的问题，特别是急性冠状动脉综合征。
复苏后护理包括减轻缺血期后发生的再灌注损伤。确定自主循环后应立即开始复苏后护理。应将氧气管理滴定至 94% 的 SpO2，以尽量减少对肺的高氧损伤。通气率和通气量应滴定至呼气末二氧化碳读数为 35 至 40 毫米汞柱。如果耐受，应给予液体推注，以及输注血管加压药。
复苏后的实验室检查包括动脉血气（ABG），全血细胞计数（CBC）和血液生化学，包括电解质，葡萄糖，血尿素氮（BUN），肌酐和心脏标志物。（肌酸激酶升高通常由于CPR引起的骨骼肌损伤；首选不太可能受CPR或除颤影响的肌钙蛋白。）动脉血氧分压应保持在正常值（80~100mmHg）附近。血细胞比容应维持在 ≥ 30％（如果怀疑有心脏病），葡萄糖维持在140~180 mg/dL（7.7~9.9 mmol/L）; 电解质，尤其是钾，应在正常范围内。
冠状动脉造影
神经支持
出院时只有约10％的心脏骤停幸存者具有良好的中枢神经系统功能（脑功能分类[CPC评分]1或2--见表脑功能分类量表）。CPC得分为1表示大脑表现良好（患者神志清楚，思维敏捷，能够工作，但可能有轻度的神经或心理缺陷）。CPC得分为2表示中度大脑表现（患者有意识，能够在简单的环境中进行日常生活活动（ADL）和工作。缺氧性脑损伤是缺血性脑损伤和脑水肿的结果（见心脏骤停的病理生理学）。脑损伤和恢复可能在复苏后48-72小时发生。
大脑功能分类评分表（成人）*
评分
分类
描述
1
正常（大脑功能表现良好）
有意识，思维敏捷，能够工作并正常生活
可能有轻微的心理或神经功能缺损（例如轻度语言障碍，非致残性偏瘫，轻微的颅神经异常）
2
中度障碍（有缺陷但能够自理）
有意识，具有足够的大脑功能，可以在庇护环境中兼职或从事独立的日常活动（如穿衣，乘公共交通工具旅行，准备食物）
可能有偏瘫，癫痫发作，共济失调，构音障碍，语言障碍或永久性记忆或精神改变
3
严重残疾（有意识，但有残疾并有依赖性）
有意识，但依靠他人的日常支持（在机构或家中需要特殊的家庭支持）。至少有有限的认知
此类别包括广泛的神经功能障碍，从非卧床但患有严重记忆障碍或痴呆症（无法独立生存）的患者到瘫痪和只能用眼睛交流的患者（如 闭锁综合征)。
4
无意识（昏迷或植物状态）
无意识，不知道周围环境，没有认知。与周围环境没有语言或心理互动。
5
脑死亡
符合脑死亡的标准 或按传统标准已死亡
*以任何单项标准的最差表现作为分类的依据。仅对源自神经疾患的缺陷进行评分。评价是根据病史记录和看护人员的描述。
维持氧合和脑灌注压（避免过度换气、高氧、缺氧和低血压）可减少脑并发症。 低血糖和高血糖均可损伤缺血后的脑组织，应予以处理。
对于成人，目标体温管理（维持体温在32°-36° C）推荐用于恢复自主循环后仍然意识不清的患者（2, 3）。目前的建议是针对常温（<37.5ºC），尽管许多研究人员和临床医生继续提倡体温过低（体温为32至36°C）。无论选择的目标温度如何，一旦自主循环恢复，就会开始主动温度管理。可通过体外或体内降温方法诱导和维持低温。体外降温方法简单易行，从冰袋降温到使用体外降温设备如利用大量冰水持续循环从而降温。体内降温可使用4℃液体快速输注以降低体温，但这种方法对于无法耐受过多液体量的患者不适用。此外还有体外热交换装置。该装置要求在静脉中留置一根热交换导管，该导管采用闭环设计，冰盐水在导管闭环内及装置内循环，而不进入患者体内。另一种装置采用体外设备在体外对血液进行冷却并回输回体循环。无论选择哪种方法，目标都是在恢复自然循环后24小时内迅速冷却患者并将核心温度保持在目标温度(常温下< 37.5℃，低温下在32℃至36℃之间)。目前没有证据表明这个范围内的任何特定温度都是很好的，但有必要避免高温 (4, 5)。
许多药物治疗，包括自由基清除剂、抗氧化剂、谷氨酸抑制剂和钙通道阻滞剂，在理论上是有益的。许多已经在动物模型中取得了成功，但没有一个在人体试验中被证明是有效的。
血压支持
目前的建议是将平均动脉压 (MAP) 保持在 > 65 毫米汞柱和收缩压 > 90 毫米汞柱。 对于既往有高血压的患者，合理的目标是收缩压应较以前血压低30mmHg。最好通过动脉置管监测平均动脉压。目前已经不采用肺动脉漂浮导管来监测血流动力学。
血压支持包括：
静脉输注晶体液（生理盐水或乳酸林格氏液）
收缩压至少为 90 mmHg 和 MAP 至少为 65 mmHg 的收缩压或血管加压药
主动脉内气囊反搏使用较少
平均动脉压和中心静脉压降低的患者应予250mL0.9%生理盐水行补液试验。
虽无证据表明正性肌力药物和血管加压素能增加长期生存率，对平均动脉压中度下降（70～80mmHg）、中心静脉压正常或升高的年长患者可予以静脉输注正性肌力药物（如多巴酚丁胺从2～5mcg/kg/min起始）。氨力农或米力农是很少使用的替代品（见表 复苏药物）。
如治疗效果不佳，可加用多巴胺等缩血管药物。也可用肾上腺素以及外周血管收缩药物如去甲肾上腺素、苯肾上腺素（见表 复苏用药）。然而，血管活性药物应尽可能小剂量使用以维持正常但偏低的平均动脉压，因其可能增加血管外周阻力，减少器官灌注，尤其是肠系膜血管床。同时在心肺复苏后，心功能明显减弱，血管活性药物可加重心脏负荷。
如心肌梗死（MI）患者的平均动脉压< 70mmHg，应考虑行主动脉内球囊反搏。平均动脉压正常，但中心静脉压升高的患者可予正性肌力药物或减少心后负荷（硝酸甘油，硝普盐）。
主动脉内气囊反搏可用于药物难治性左心泵衰竭所致的低心输出量状态。通过股动脉经皮或通过动脉切开术插入球囊导管，使其逆行至左锁骨下动脉远端的胸主动脉。球囊在每个舒张期膨胀，增加冠状动脉灌注，在收缩期膨胀，减少后负荷。 它的价值在于能为一些可以用手术或介入纠正的休克提供暂时的支持（如伴有冠状动脉主干堵塞的急性心肌梗死、急性二尖瓣关闭不全、室间隔缺损）。
自主循环心律失常恢复后的治疗
尽管室颤（VT）或室速（VF）可能在复苏后复发，但预防性抗心律失常药物并不能提高生存率，因此不再常规使用。但是，出现这种心律失常的病人可予普鲁卡因酰胺、利多卡因（见其他药物）或胺碘酮（见 一线药物）治疗。
心肺复苏后经常出现快速性室上性心动过速，因为心脏骤停及复苏期间beta-肾上腺素能儿茶酚胺（内源性及外源性）水平升高。如果情况严重、持续时间长或伴有低血压或冠状动脉缺血迹象，则应治疗这些节律失常。艾司洛尔静脉输注，起始剂量为50 mcg/kg/min。
非急性心肌梗死引起的室颤/室速导致的心脏骤停是患者置入植入式复律-除颤器（implantable cardioverter-defibrillator，ICD）的指征。ICD的植入与起搏器类似，有心内导联，有时也有皮下电极。ICD能感知心律失常并根据需要进行起搏或复律。
复苏后治疗参考
1.Spoormans EM, Lemkes JS, Janssens GN, et al: Ischaemic electrocardiogram patterns and its association with survival in out-of-hospital cardiac arrest patients without ST-segment elevation myocardial infarction: a COACT trials' post-hoc subgroup analysis. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 11(7):535-543, 2022.doi:10.1093/ehjacc/zuac060
2.Bernard SA, Gray TW, Buist MD, et al: Treatment of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest with induced hypothermia.N Engl J Med 346:557–563, 2002.doi: 10.1056/NEJMoa003289
3.Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, et al: Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest.N Engl J Med 369:2197–2206, 2013.doi: 10.1056/NEJMoa1310519
4.Granfeldt A, Holmberg MJ, Nolan JP, Soar J, Andersen LW; International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Advanced Life Support Task Force: Targeted temperature management in adult cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis. Resuscitation 167:160–172, 2021.doi:10.1016/j.resuscitation.2021.08.040
5.Wyckoff MH, Greif R, Morley PT, et al: 2022 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation 146(25):e483–e557, 2022.doi:10.1161/CIR.0000000000001095
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Heart Association 2020 CPR and ECC Guidelines：这些心肺复苏 (CPR) 和心血管急救 (ECC) 指南基于对复苏科学、协议和教育的最新评论。