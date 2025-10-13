小于32周胎龄婴儿支气管肺发育不良的诊断和分级标准
诊断和分级
胎龄<32周* (2019)†
支气管肺发育不良（BPD）的诊断
在妊娠36周时需要任何呼吸支持，或在妊娠36周时即使没有呼吸支持也需要补充氧气≥28天
轻度：I级
在 36 周 CGA 时，NC ≤ 2 升/分钟
中度：Ⅱ级
在 36 周 CGA 时，NC > 2 升/分钟、CPAP 或 NIPPV
重度：III级
在 36 周 CGA 时进行 IMV
*在36周胎龄时评估。
† Jensen EA, Dysart K, Gantz MG, et al.The Diagnosis of Bronchopulmonary Dysplasia in Very Preterm Infants.An Evidence-based Approach.Am J Respir Crit Care Med.2019;200(6):751-759.doi:10.1164/rccm.201812-2348OC
BPD = 支气管肺发育不良；CGA = 校正胎龄；CPAP = 持续气道正压通气；IMV = 有创机械通气；NIPPV = 无创或鼻间歇正压通气；PMA = 月经后年龄（胎龄加上实际年龄[以周为单位]）。