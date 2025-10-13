BPD = 支气管肺发育不良；CGA = 校正胎龄；CPAP = 持续气道正压通气；IMV = 有创机械通气；NIPPV = 无创或鼻间歇正压通气；PMA = 月经后年龄（胎龄加上实际年龄[以周为单位]）。