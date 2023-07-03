支气管肺发育不良（BPD）

国立儿童健康和人类发展所（NICHD）标准

胸部影像学的特征性表现

支气管肺发育不良的典型特征是使用呼吸支持的婴儿不能脱离吸氧或机械通气，或二者兼有。缺氧和高碳酸血症加重并需加大氧量。此外，当婴儿预期无法撤机时，则应寻找其可能性的潜在疾病，包括动脉导管未闭和幼儿获得性肺炎。

对于BPD的诊断，患者至少需要28天的>21%的氧气，或在月经后≥36周时需要继续补充氧气。国家儿童健康和发展中心制定了具体附加诊断标准（见表国家儿童健康和人类发展研究所支气管肺发育不良诊断标准）；然而，仍然需要 BPD 的标准化诊断定义。

在支气管肺发育不良早期，存在肺部炎症和渗出，胸部X线显示弥散性阴影；后期呈多囊样或海绵样改变，并有肺气肿、肺部瘢痕形成和肺不张交替出现的表现。可有肺泡内皮细胞脱落，在气管吸出物中可见巨噬细胞、中性粒细胞和炎症介质的积聚。

支气管肺发育不良（X 射线和 CT 结果） 隐藏详情 这些图像中的婴儿有早产史和支气管肺发育不良病史。左侧的正面胸部 X 光片显示双肺有粗大的网状肺阴影和过度充气。右侧的 CT 图像显示由潜在的肺泡间隔纤维化和过度膨胀的肺实质引起的粗糙网状肺混浊和肺通气紊乱。 © Springer Science+Business Media