发育标志*
年龄
行为
出生时
大部分时间睡觉
吸吮乳头或奶嘴
能清理呼吸道
不舒服或受干扰时以哭声作反应。
4周
能把手移向眼睛和嘴巴
当俯卧时会抬头，并将头从一侧移至另一侧
眼睛能追随一个在正中线附近、脸上方15cm弧形移动的物体
对噪声做出某种反应（例如，吃惊、哭闹或安静）
可能会转向熟悉的声音或语音的方向。
聚焦于一张脸
6周
注视视线中的物体
对他说话开始微笑
更加了解周围环境，可能会更多地环顾四周
拉至坐位时头后仰
3个月
坐位时头挺直
俯卧时头能抬起45°
能张开和握紧手
把脚放在平整的表面时能用力推
挥动手臂并试图够到悬挂的玩具
眼睛能跟随在脸上方从一侧到另一侧移动的物体
专心地盯着脸看
听到保姆的声音会笑
发声
5到6月
直立时头挺直
能扶坐
翻身
能伸手拿东西
在一定距离就能认出某人
专心地听人们说话
自发微笑
高兴地尖叫
对玩具咿呀发声
7个月
不用扶能坐
直立时双腿能承受一定的重量
能将物品从一只手转到另一只手
抓住奶瓶
寻找掉落的物体
能对自己的名字做出回应
能对“不”做出回应
能把元音和辅音结合在一起
在玩耍中兴奋地移动身体
能玩躲猫猫
9个月
坐稳
会用手和膝盖爬行和挪动
自己拉着站起
努力去拿够不着的玩具；玩具被拿走时会反抗
能从俯卧位变成坐位
扶着站立
随意说出“妈妈”或“爸爸”
12个月
扶着家具或其他人的手能走（“巡游”）
能在没有支撑的情况下走1或2步
一次可以站立几分钟
对合适的人说“爸爸”和“妈妈”
能用杯子喝水
拍手和挥手再见
说几个词
18个月
走得稳
扶着能爬楼梯
画一竖
做一个4立方体塔
一次翻几页书
大约能说10个单词
用绳子拖玩具
在帮助下能自己进食
2-2½岁
跑得很好/有协调性
爬家具
跳跃
无需帮助可自行上下楼梯
握勺良好
一页一页翻书
做一个7立方体塔
打开门
画一圆形图案
能穿简单的衣服
说2～3个词的句子
能说出要大小便
3岁
成熟的步态
骑三轮车
喜欢使用某一侧手
划圈
能穿衣但不会扣纽扣和系带子
数到10并会使用复数
至少认识3种颜色
不断提问
自己能很好地进食
大约有一半的孩子能自己上厕所
4岁
双脚交替迈步上下楼梯
手过肩扔球
单脚跳
模仿划十字
自己穿衣
自己洗手洗脸
5岁
会蹦跳
抓住弹起的球
模仿画三角
画一个人的6个部分
知道4种颜色
穿衣脱衣不需要帮助
6岁
沿着一条直线走，从脚跟到脚趾
写名字
*顺序比较恒定，但时间点有所差异，上述时间点为中位值。
Some data from Zubler JM, Wiggins LD, Macias MM, et al.Evidence-Informed Milestones for Developmental Surveillance Tools. Pediatrics.2022;149(3):e2021052138.doi:10.1542/peds.2021-052138