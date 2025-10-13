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Plasmodium（疟原虫）种属的血涂片诊断要点

Plasmodium（疟原虫）种属的血涂片诊断要点

特征

Plasmodium vivax*

Plasmodium falciparum

Plasmodium malariae

感染的红细胞（RBC）增大

薛氏小点‡

毛雷尔小点或裂缝

是§

红细胞内多个原虫

罕见

有2个染色点的环

罕见

常见

新月形配子体

刺刀状或带状滋养体

外周血中出现裂殖体

罕见

每个裂殖体的裂殖子数（均值[范围]）

16 (12–24)

12 (8–24)¶

8 (6–12)

* P. ovale 感染的红细胞（RBC）有镶边、卵形、轻度肿大，其余的表现与P. vivax相似。

P. knowlesiP. malariae镜下非常相似，容易混淆。P. knowlesi （诺氏疟原虫）在东南亚，特别是在马来西亚感染的疟疾患者中应考虑。

‡薛氏小点在吉姆萨染色的血涂片中最为明显。它们也见于 P. ovale（卵形疟原虫）。

§ 这代表 P. falciparum（恶性疟原虫）红细胞膜蛋白 1（PfEMP1）运输到细胞表面；然而，此特征并非总是可见。

¶裂殖体陷入内脏中，外周血中通常看不到。

* P. ovale 感染的红细胞（RBC）有镶边、卵形、轻度肿大，其余的表现与P. vivax相似。

P. knowlesiP. malariae镜下非常相似，容易混淆。P. knowlesi （诺氏疟原虫）在东南亚，特别是在马来西亚感染的疟疾患者中应考虑。

‡薛氏小点在吉姆萨染色的血涂片中最为明显。它们也见于 P. ovale（卵形疟原虫）。

§ 这代表 P. falciparum（恶性疟原虫）红细胞膜蛋白 1（PfEMP1）运输到细胞表面；然而，此特征并非总是可见。

¶裂殖体陷入内脏中，外周血中通常看不到。

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