Plasmodium（疟原虫）种属的血涂片诊断要点
特征
Plasmodium vivax*
Plasmodium falciparum
Plasmodium malariae†
感染的红细胞（RBC）增大
是
否
否
薛氏小点‡
是
否
否
毛雷尔小点或裂缝
否
是§
否
红细胞内多个原虫
罕见
是
否
有2个染色点的环
罕见
常见
否
新月形配子体
否
是
否
刺刀状或带状滋养体
否
否
是
外周血中出现裂殖体
是
罕见
是
每个裂殖体的裂殖子数（均值[范围]）
16 (12–24)
12 (8–24)¶
8 (6–12)
* P. ovale 感染的红细胞（RBC）有镶边、卵形、轻度肿大，其余的表现与P. vivax相似。
†P. knowlesi与P. malariae镜下非常相似，容易混淆。P. knowlesi （诺氏疟原虫）在东南亚，特别是在马来西亚感染的疟疾患者中应考虑。
‡薛氏小点在吉姆萨染色的血涂片中最为明显。它们也见于 P. ovale（卵形疟原虫）。
§ 这代表 P. falciparum（恶性疟原虫）红细胞膜蛋白 1（PfEMP1）运输到细胞表面；然而，此特征并非总是可见。
¶裂殖体陷入内脏中，外周血中通常看不到。