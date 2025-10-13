* P. ovale 感染的红细胞（RBC）有镶边、卵形、轻度肿大，其余的表现与P. vivax相似。

†P. knowlesi与P. malariae镜下非常相似，容易混淆。P. knowlesi （诺氏疟原虫）在东南亚，特别是在马来西亚感染的疟疾患者中应考虑。

‡薛氏小点在吉姆萨染色的血涂片中最为明显。它们也见于 P. ovale（卵形疟原虫）。

§ 这代表 P. falciparum（恶性疟原虫）红细胞膜蛋白 1（PfEMP1）运输到细胞表面；然而，此特征并非总是可见。