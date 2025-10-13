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传统医学与整合医学之间的差异

传统医学与整合医学之间的差异

因素

Conventional Medicine

Integrative Medicine

健康定义

一种身体，心理和社交良好的状态，没有疾病和其他异常

身体、心理和精神的最佳平衡、韧性和完整性，以及它们之间的相互关系

疾病定义

器官功能障碍，生化过程紊乱，或不良症状

基于症状和个体：躯体、思维和精神的失衡

生命力的概念

生命过程是基于已知的物理定律，并且涉及物理和生物化学事件

一种自由流动的能量将身心统一起来，是健康的基础（通常称为“气”，发音为“ chi”）

对意识的理解

仅源于大脑中的物理过程

可能不仅仅涉及大脑的生理过程*

能对躯体产生治疗作用

治疗方法

任何基于证据的干预措施，包括药物、手术、放疗、电疗、医疗器械、物理治疗、运动，以及营养和生活方式干预

除知证自然疗法和患者固有的自愈能力外，还包括传统医学方法

依靠科学证据

更严格地依赖既定的科学证据原则

更灵活地使用科学证据;治疗通常基于传统和/或低质量的科学支持

* Vithoulkas G, Muresanu DF.Conscience and consciousness: a definition.J Med Life.15; 7(1): 104–108, 2014.

* Vithoulkas G, Muresanu DF.Conscience and consciousness: a definition.J Med Life.15; 7(1): 104–108, 2014.

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