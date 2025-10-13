传统医学与整合医学之间的差异
因素
Conventional Medicine
Integrative Medicine
健康定义
一种身体，心理和社交良好的状态，没有疾病和其他异常
身体、心理和精神的最佳平衡、韧性和完整性，以及它们之间的相互关系
疾病定义
器官功能障碍，生化过程紊乱，或不良症状
基于症状和个体：躯体、思维和精神的失衡
生命力的概念
生命过程是基于已知的物理定律，并且涉及物理和生物化学事件
一种自由流动的能量将身心统一起来，是健康的基础（通常称为“气”，发音为“ chi”）
对意识的理解
仅源于大脑中的物理过程
可能不仅仅涉及大脑的生理过程*
能对躯体产生治疗作用
治疗方法
任何基于证据的干预措施，包括药物、手术、放疗、电疗、医疗器械、物理治疗、运动，以及营养和生活方式干预
除知证自然疗法和患者固有的自愈能力外，还包括传统医学方法
依靠科学证据
更严格地依赖既定的科学证据原则
更灵活地使用科学证据;治疗通常基于传统和/或低质量的科学支持
* Vithoulkas G, Muresanu DF.Conscience and consciousness: a definition.J Med Life.15; 7(1): 104–108, 2014.