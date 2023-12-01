中西医结合、补充和替代医学概述

中西医结合医学与健康 (IMH)及补充和替代医学（CAM）包括传统的、主流的西方医学史上没有纳入的治疗方法和疗法。
通常认为，CAM不是基于西方主流医学原则的医学。然而，这种特征并不是完全正确的。
CAM和主流医学之间的一个主要区别是支持最佳实践的证据强度。主流医学，在可能的情况下，只以最确凿的科学证据为依据。相反，CAM bases的实践建立在循证实践基础上，即基于现有的最佳证据实践，即使此类证据不符合最高，最严格的有效性和安全性标准。但是，某些CAM实践，包括使用某些膳食补充剂, 已通过传统科学标准验证。
IMH的目标是在适当的时候将CAM与主流医学相结合。现在，医院提供一些CAM疗法，有时保险公司支付其费用。一些传统医学院，包括中西医结合医学和健康学术联盟的74个北美医疗机构，提供关于中西医结合医学和疗法的教育。
根据最新的国家健康和营养调查（NHANES）数据显示，根据CAM的定义范围，多达38%的成年人和12%的儿童在某个时候使用过CAM。一项National Health Interview survey (2012) 国家健康访谈调查（2012）表明，最常用的CAM疗法包括
身心治疗 (12.5%)
正脊疗法或整骨推拿 (9.1%)
按摩 (8.8%)
运动疗法（6.6%）
其他 CAM 疗法和方法的使用仍然存在差异，有时难以量化：例如，顺势疗法约占 2.2%，针灸约占 1.6%，自然疗法约占 0.7%。在美国，超过 50% 的成年人在过去 30 天内至少使用过一种膳食补充剂，并且这种使用量在过去 20 年中有所增加（1）。
患者并不总是自愿向医生提供他们使用这些疗法的信息。因此，对于卫生保健专业人员来说，以一种开放、非评判的方式询问患者对这些疗法(包括药用植物和营养补充剂)的使用情况是非常重要的。了解病人使用CAM可以按照以下几点：
加强关系，并建立信任
提供了一个机会来讨论CAM的证据、其合理性和风险
有时帮助医生和其他医疗从业者（包括药剂师）识别和避免药物与CAM疗法或营养补充剂之间的潜在有害相互作用
监测病人的进展
帮助患者确定是否应使用特定的认证或授权的CAM从业者
从患者中学习CAM经验
现代西方医学和中西医结合医学之间的不同
因素
现代西方医学
中西医结合医学
健康定义
一种身体，心理和社交良好的状态，没有疾病和其他异常
躯体、思维和精神的最佳平衡、弹性和整合及其之间的相互关系
疾病定义
器官功能障碍，生化过程紊乱，或不良症状
基于症状和个体：躯体、思维和精神的失衡
生命力的概念
生命过程是基于已知的物理定律，并且涉及物理和生物化学事件
一种自由流动的能量将身心统一起来，是健康的基础（通常称为“气”，发音为“ chi”）
对意识的理解
结果仅来自脑部的生理过程
可能不仅仅涉及大脑的生理过程*
能对躯体产生治疗作用
治疗方法
任何证据为基础的干预，包括药物，外科手术，放射治疗，电疗法，医疗设备，物理疗法，运动和营养和生活方式干预
包括传统医学方法之外的基于证据的自然疗法和患者内在的自愈能力
依靠科学证据
严格依赖科学证据确立的原则
更灵活地使用科学证据;治疗通常基于传统和/或低质量的科学支持
*Vithoulkas G, Muresanu DF: Conscience and consciousness: a definition.J Med Life 15; 7(1): 104–108, 2014.
替代疗法的功效
1992年，替代医学办公室在美国国立卫生研究院中成立，其目的在于研究替代疗法的有效性和安全性。1998年，办公室更名为国立补充和替代医学中心（NCCAM；见 www.nccam.nih.gov/）；2015年，更名为国立补充和整合健康中心（NCCIH）。 其他NIH办公室（如国立癌症研究所）也资助一些CAM研究。NCCIH在这个领域里maintains a list of research outcomes。
有三类CAM项目可以得到支持：
观察临床预后的对照临床试验（认为是临床应用最强的证据）
建立生理机制作用的证据（如缬草对于脑部γ-氨基丁酸活性的调节作用），尽管有效的生理作用机制不是临床功效研究所必须的。
使用时间从数十年到数百年（认为是一种低质量的证据）
大量有关CAM的信息可以在同行评议论文、循证综述、专家共识文件和权威教科书上查看，很多内容是以非英文发表的（如德语和中文）。许多CAM疗法已经被研究和发现是有效的和/或与传统治疗相媲美的，但也有一些被发现是无效的或受到冲突和不一致的结果。一些CAM治疗没有经明确的临床试验得以验证。能够影响研究的因素如下：
整体的或整个系统的模式（例如健康的饮食习惯）包含大量的变量，许多或所有不受控制的。 相比之下，循证医学则强调一种或一小部分变量，理想的控制干预措施（例如药物或程序）。
IMH疗法往往成本低廉且补偿不充分，从而限制了资助研究的财政激励。
CAM产品和疗法的监管不需证实疾病特异的效果。
美国食品和药物管理局（FDA）根据1994年《膳食补充剂健康与教育法案》（DSHEA），允许销售膳食补充品和使用CAM设备，但对功效声明进行了严格限制。 一般而言，没有给FDA提供安全性和功效方面的证据，食物补充剂生产商可以声称产品有利于身体的结构和功能（如改善心血管健康）但是不能声称有利于疾病的治疗（如治疗高血压）。2022年，FDA更新了 Draft Guidance for Industry 试图改善膳食补充剂安全使用历史、安全研究和标签的披露。
研究
CAM的研究设计比现代西医学的研究更具挑战性：
治疗难以标准化。比如，存在不同的针灸治疗体系，即或来自同一种系植物的提炼物在内容物和生物活性上变化也很大。
诊断可能不是标准化的。 许多CAM治疗的应用基于患者的独特特征或经验，而不是传统医学诊断的疾病或障碍。
CAM治疗可能会强调整个人，因此包括可能因合并症而被排除在循证医学随机对照试验之外的患者。
双盲或单盲试验的实施通常是困难或不可能的。比如，对于患者是否采用冥想治疗是无法实施盲法的。对于Reiki实施者是否使用能量治疗也不可能采用盲法。
结局难以标准化。因为它们往往是针对个人的，或侧重于群体健康，而不是基于客观和统一的测量（如平均动脉压、HbA1C 水平和死亡率）。
在辅助疗法中，安慰剂或对照干预措施也可能难以设计。比如，按摩治疗时其有效成分可能是触摸特异的身体部位，使用的按摩技术或按摩时间。
从传统的研究角度来看，使用安慰剂对照很重要。安慰剂的效应很复杂，尤其是在治疗概念中考虑自我修复时。然而，CAM系统将安慰剂效应识别并解释为具有身心暗示的神经生物学效应，通常对疾病的症状和经历有重大影响（2)。
在实践中，CAM疗法旨在提高治疗环境和治疗关系的质量，从而优化了患者的愈合能力。在研究环境中研究针对惰性安慰剂或对照的CAM治疗的有效成分仍然是方法学上的挑战。
尽管存在这些挑战，许多高质量的CAM疗法（如针灸，顺势疗法）的研究已经设计完成。例如，一项系统综述评估了许多评估控制针灸治疗失眠过程和设备的研究（3）。通过使用精心设计的安慰剂，研究人员可以区分一些CAM疗法对整体临床反应的影响。支持使用CAM的证据包括一些比安慰剂更有效或不逊于传统疗法的结果。然而，有一些高质量的证据表明将 CAM 和传统药物治疗整合到 IMH 治疗中的干预措施的有效性和安全性（例如，膳食补充剂与导致已知缺乏症的药物配对，例如长期使用二甲双胍导致维生素 B12 缺乏症）。
替代疗法的安全性
尽管多数CAM治疗的安全性没有经临床试验进行验证，但是许多研究具有好的安全记录。许多CAM疗法（如无毒的植物疗法、冥想和瑜伽等身心技术、按摩等基于身体的练习）已经使用了数千年，但几乎没有证据表明会造成伤害，而且许多疗法几乎没有潜在的伤害。然而，以下是涉及安全性时需要考虑的事宜：
对一些用现代西医学可以有效治疗的危及生命的疾病（如脑膜炎、癌症）采用替代治疗，可能是替代疗法的最大风险，而不是特定疗法直接产生的损害
来自某些植物制剂或补充剂制剂的毒性（如吡咯里西啶类生物碱、苍术、石蚕属、白屈菜、金不换、醉椒、甜薄荷等的肝毒性；马兜铃的肾毒性；麻黄草的类肾上腺素能刺激作用）
污染（如中药和印度草药制剂受重金属污染；PC-SPES和一些中草药受到其他药品的污染）
CAM治疗（如植物剂、微量营养素、其他食物补充剂）和其他药物（如，金丝桃诱导的细胞色素P-450酶导致抗逆转录病毒剂、免疫抑制剂和其他药物的活性降低）的相互作用。尤其是那些治疗指数相对狭窄的药物。
任何身体调整疗法（包括运动治疗等主流技术）时的可能造成的损伤（如脊柱治疗引起神经或脊髓损伤，出血性障碍患者的淤伤）。
有关有害膳食补充剂的最新警报可在 FDA 网站 （Safety Alerts and Advisories） 上找到。从历史上看，美国FDA对生产膳食补充剂没有严格的的监管，有些已被发现有稀释或污染。例如，2013年的一项研究发现，32%的植物补充剂(不限于CAM补充剂)不含有标签上的主要活性成分，20％含有污染物（所需成分或标签以外的生理活性成分），另外21％包含标签上未列出的成分 (4)。然而目前FDA要求生产商必须遵从相应的操作新条规以提高补充剂的质量和安全，并且通过符合 FDA 良好生产规范的某些制造商可以获得高质量的产品。
为了避免身体调整疗法造成的损伤，患者应该寻找受过正式培训和有专业执照的从业人员。由资质合格的专业人员提供的脊椎矫正或针灸治疗时，并发症的发生率非常低。
参考文献
1.Gahche J, Bailey R, Burt V, et al: Dietary supplement use among U.S. adults has increased since NHANES III (1988-1994). NCHS Data Brief (61):1-8, 2011.
2.Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, et al: Placebo effects: biological, clinical and ethical advances.Lancet 375(9715): 686–695, 2010.doi: 10.1016/S0140-6736(09)61706-2
3.Zhang J, He Y, Huang X, Liu Y, Yu H: The effects of acupuncture versus sham/placebo acupuncture for insomnia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complement Ther Clin Pract 41:101253, 2020.doi:10.1016/j.ctcp.2020.101253
4.Newmaster SG, Grguric M, Shanmughanandhan D, et al: DNA barcoding detects contamination and substitution in North American herbal products.BMC Med 11;11–222, 2013.doi:10.1186/1741-7015-11-222
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