中西医结合、补充和替代医学概述

中西医结合医学与健康 (IMH)及补充和替代医学（CAM）包括传统的、主流的西方医学史上没有纳入的治疗方法和疗法。

通常认为，CAM不是基于西方主流医学原则的医学。然而，这种特征并不是完全正确的。

CAM和主流医学之间的一个主要区别是支持最佳实践的证据强度。主流医学，在可能的情况下，只以最确凿的科学证据为依据。相反，CAM bases的实践建立在循证实践基础上，即基于现有的最佳证据实践，即使此类证据不符合最高，最严格的有效性和安全性标准。但是，某些CAM实践，包括使用某些膳食补充剂, 已通过传统科学标准验证。

定义补充、替代和中西医结合医学

IMH的目标是在适当的时候将CAM与主流医学相结合。现在，医院提供一些CAM疗法，有时保险公司支付其费用。一些传统医学院，包括中西医结合医学和健康学术联盟的74个北美医疗机构，提供关于中西医结合医学和疗法的教育。

根据最新的国家健康和营养调查（NHANES）数据显示，根据CAM的定义范围，多达38%的成年人和12%的儿童在某个时候使用过CAM。一项National Health Interview survey (2012) 国家健康访谈调查（2012）表明，最常用的CAM疗法包括

身心治疗 (12.5%)

正脊疗法或整骨推拿 (9.1%)

按摩 (8.8%)

运动疗法（6.6%）

其他 CAM 疗法和方法的使用仍然存在差异，有时难以量化：例如，顺势疗法约占 2.2%，针灸约占 1.6%，自然疗法约占 0.7%。在美国，超过 50% 的成年人在过去 30 天内至少使用过一种膳食补充剂，并且这种使用量在过去 20 年中有所增加（1）。

患者并不总是自愿向医生提供他们使用这些疗法的信息。因此，对于卫生保健专业人员来说，以一种开放、非评判的方式询问患者对这些疗法(包括药用植物和营养补充剂)的使用情况是非常重要的。了解病人使用CAM可以按照以下几点：

加强关系，并建立信任

提供了一个机会来讨论CAM的证据、其合理性和风险

有时帮助医生和其他医疗从业者（包括药剂师）识别和避免药物与CAM疗法或营养补充剂之间的潜在有害相互作用

监测病人的进展

帮助患者确定是否应使用特定的认证或授权的CAM从业者

从患者中学习CAM经验

表格 现代西方医学和中西医结合医学之间的不同 表格

替代疗法的安全性 尽管多数CAM治疗的安全性没有经临床试验进行验证，但是许多研究具有好的安全记录。许多CAM疗法（如无毒的植物疗法、冥想和瑜伽等身心技术、按摩等基于身体的练习）已经使用了数千年，但几乎没有证据表明会造成伤害，而且许多疗法几乎没有潜在的伤害。然而，以下是涉及安全性时需要考虑的事宜： 对一些用现代西医学可以有效治疗的危及生命的疾病（如脑膜炎、癌症）采用替代治疗，可能是替代疗法的最大风险，而不是特定疗法直接产生的损害

来自某些植物制剂或补充剂制剂的毒性（如吡咯里西啶类生物碱、 苍术 、石蚕属、白屈菜、金不换、醉椒、甜薄荷等的肝毒性； 马兜铃 的肾毒性；麻黄草的类肾上腺素能刺激作用）

污染（如中药和印度草药制剂受重金属污染；PC-SPES和一些中草药受到其他药品的污染）

CAM治疗（如植物剂、微量营养素、其他食物补充剂）和其他药物（如，金丝桃诱导的细胞色素P-450酶导致抗逆转录病毒剂、免疫抑制剂和其他药物的活性降低）的相互作用。尤其是那些治疗指数相对狭窄的药物。

任何身体调整疗法（包括运动治疗等主流技术）时的可能造成的损伤（如脊柱治疗引起神经或脊髓损伤，出血性障碍患者的淤伤）。 有关有害膳食补充剂的最新警报可在 FDA 网站 （Safety Alerts and Advisories） 上找到。从历史上看，美国FDA对生产膳食补充剂没有严格的的监管，有些已被发现有稀释或污染。例如，2013年的一项研究发现，32%的植物补充剂(不限于CAM补充剂)不含有标签上的主要活性成分，20％含有污染物（所需成分或标签以外的生理活性成分），另外21％包含标签上未列出的成分 (4)。然而目前FDA要求生产商必须遵从相应的操作新条规以提高补充剂的质量和安全，并且通过符合 FDA 良好生产规范的某些制造商可以获得高质量的产品。 为了避免身体调整疗法造成的损伤，患者应该寻找受过正式培训和有专业执照的从业人员。由资质合格的专业人员提供的脊椎矫正或针灸治疗时，并发症的发生率非常低。