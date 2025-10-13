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治疗静脉血栓直接口服抗凝剂

治疗静脉血栓直接口服抗凝剂

药物治疗

剂量

注释

因子Ⅹa抑制剂

阿哌沙班

10mg bid，共7天

然后5mg bid

如果肌酐清除率<30 毫升/分钟 (0.5mL/s/m2)，则不应使用阿哌沙班治疗深静脉血栓或肺栓塞。

治疗6-12个月后，剂量可降低至2.5 mg bid。

依杜沙班

60mg，每天1次

如果肌酐清除率为 15–50 毫升/分钟 (0.25-0.83 mL/s/m2) 或体重60 kg，则使用 30mg qd。

需要用低分子量肝素初始治疗 5 天。

肌酐清除率<15毫升/分钟时不能使用依度沙班 (0.25 mL/s/m2).

利伐沙班

15mg，每天两次，与食物同服，疗程21天

然后20mg qd，与食物同服

当肌酐清除率<30毫升/分钟(0.5mL/s/m2)时不应用利伐沙班治疗深静脉血栓或肺栓塞。

治疗6-12个月后，剂量可降低至10 mg qd。

因子IIa（凝血酶)）抑制剂

达比加群

150mg bid

需要用低分子量肝素初始治疗 5 天。

当肌酐清除率<30毫升/分钟(0.5mL/s/m2)时不应用达比加群治疗深静脉血栓。

DVT=深静脉血栓；PE=肺栓塞。

DVT=深静脉血栓；PE=肺栓塞。

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