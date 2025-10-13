治疗静脉血栓直接口服抗凝剂
药物治疗
剂量
注释
因子Ⅹa抑制剂
阿哌沙班
10mg bid，共7天
然后5mg bid
如果肌酐清除率<30 毫升/分钟 (0.5mL/s/m2)，则不应使用阿哌沙班治疗深静脉血栓或肺栓塞。
治疗6-12个月后，剂量可降低至2.5 mg bid。
依杜沙班
60mg，每天1次
如果肌酐清除率为 15–50 毫升/分钟 (0.25-0.83 mL/s/m2) 或体重≤60 kg，则使用 30mg qd。
需要用低分子量肝素初始治疗 5 天。
肌酐清除率<15毫升/分钟时不能使用依度沙班 (0.25 mL/s/m2).
利伐沙班
15mg，每天两次，与食物同服，疗程21天
然后20mg qd，与食物同服
当肌酐清除率<30毫升/分钟(0.5mL/s/m2)时不应用利伐沙班治疗深静脉血栓或肺栓塞。
治疗6-12个月后，剂量可降低至10 mg qd。
因子IIa（凝血酶)）抑制剂
达比加群
150mg bid
需要用低分子量肝素初始治疗 5 天。
当肌酐清除率<30毫升/分钟(0.5mL/s/m2)时不应用达比加群治疗深静脉血栓。
DVT=深静脉血栓；PE=肺栓塞。