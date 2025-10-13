skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

一线抗结核药物*

一线抗结核药物*

药物

成人/儿童

每日用药†

每星期一次

一周2次

一周3次

异烟肼

成人（最大剂量）

5mg/kg（300mg）

15mg/kg（900mg）

15mg/kg（900mg）

15mg/kg（900mg）

儿童（最大剂量）

10～20 mg/kg（300 mg）

N/A

20～40 mg/kg（900 mg）

N/A

利福平

成人（最大剂量）

10mg/kg（600mg）

N/A

10mg/kg（600mg）

10mg/kg（600mg）

儿童（最大剂量）

10～20mg/kg（600mg）

N/A

10～20mg/kg（600mg）

N/A

利福布丁

成人（最大剂量）

5mg/kg（300mg）

N/A

5mg/kg（300mg）

5mg/kg（300mg）

儿童

10～20 mg/kg（300 mg）

N/A

10～20 mg/kg（300 mg）

10～20mg/kg（600mg）

利福喷丁‡

成人

N/A

10mg/kg（600mg）

N/A

N/A

儿童

N/A

N/A

N/A

N/A

吡嗪酰胺

成人（整片剂）

40～55kg

1 g

N/A

2 g

1.5g

56～75kg

1.5g

N/A

3 g

2.5g

76kg§

2 g

N/A

4 g

3 g

儿童（最大剂量）

15～30mg/kg（2g）

N/A

50mg/kg（2g）

N/A

乙胺丁醇

成人（整片剂）

40～55kg

800mg

N/A

2000mg

1200 mg

56～75kg

1200 mg

N/A

2800mg

2000mg

76kg§

1600mg

N/A

4000mg

2400mg

儿童（最大剂量）

15～20mg/kg（1g）

N/A

50mg/kg（2.5g）

N/A

莫西沙星

≥ 12 岁

400 mg

N/A

N/A

N/A

*特殊剂量和方案见文字讨论。

†每天被认为是 5 或 7 天/周。所有每周剂量 < 7 天的给药方案必须作为直接观察治疗给予。

‡仅用于巩固期。

§最大剂量。

N/A=不适用

*特殊剂量和方案见文字讨论。

†每天被认为是 5 或 7 天/周。所有每周剂量 < 7 天的给药方案必须作为直接观察治疗给予。

‡仅用于巩固期。

§最大剂量。

N/A=不适用

在这些主题中