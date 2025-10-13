一线抗结核药物*
药物
成人/儿童
每日用药†
每星期一次
一周2次
一周3次
异烟肼
成人（最大剂量）
5mg/kg（300mg）
15mg/kg（900mg）
15mg/kg（900mg）
15mg/kg（900mg）
儿童（最大剂量）
10～20 mg/kg（300 mg）
N/A
20～40 mg/kg（900 mg）
N/A
利福平
成人（最大剂量）
10mg/kg（600mg）
N/A
10mg/kg（600mg）
10mg/kg（600mg）
儿童（最大剂量）
10～20mg/kg（600mg）
N/A
10～20mg/kg（600mg）
N/A
利福布丁
成人（最大剂量）
5mg/kg（300mg）
N/A
5mg/kg（300mg）
5mg/kg（300mg）
儿童
10～20 mg/kg（300 mg）
N/A
10～20 mg/kg（300 mg）
10～20mg/kg（600mg）
利福喷丁‡
成人
N/A
10mg/kg（600mg）
N/A
N/A
儿童
N/A
N/A
N/A
N/A
吡嗪酰胺
成人（整片剂）
40～55kg
1 g
N/A
2 g
1.5g
56～75kg
1.5g
N/A
3 g
2.5g
≥76kg§
2 g
N/A
4 g
3 g
儿童（最大剂量）
15～30mg/kg（2g）
N/A
50mg/kg（2g）
N/A
乙胺丁醇
成人（整片剂）
40～55kg
800mg
N/A
2000mg
1200 mg
56～75kg
1200 mg
N/A
2800mg
2000mg
≥76kg§
1600mg
N/A
4000mg
2400mg
儿童（最大剂量）
15～20mg/kg（1g）
N/A
50mg/kg（2.5g）
N/A
莫西沙星
≥ 12 岁
400 mg
N/A
N/A
N/A
*特殊剂量和方案见文字讨论。
†每天被认为是 5 或 7 天/周。所有每周剂量 < 7 天的给药方案必须作为直接观察治疗给予。
‡仅用于巩固期。
§最大剂量。
N/A=不适用