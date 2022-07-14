结核通常指由结核分枝杆菌 Mycobacterium tuberculosis（人是主要宿主）所引起的疾病。其他还有牛型结核杆菌、非洲结核杆菌和田鼠分枝杆菌等，也可引起类似感染，M. bovis, M. africanum, 和M. microti他们和。这三种细菌，连同结核分枝杆菌和其他不太常见的分枝杆菌，被称为结核分枝杆菌复合体。

结核感染途径主要是吸入带结核分枝杆菌 M. tuberculosis的空气颗粒（飞沫）。它们主要通过咳嗽、唱歌和其他活动性肺结核或喉结核患者的强制呼吸动作传播，这些患者的痰中含有大量有机体（约10000个有机体/mL，荧光显微镜检测极限）。尤其是有肺空洞者传染性最强，因为空洞中带有大量结核菌。

带结核杆菌的飞沫 (特别是直径 < 5微米的颗粒)可在室内空气中漂浮数小时，增加了传染机会。 然而，当带菌飞沫附着于物体表面后，则不易将病菌再重悬为可吸入颗粒（如通过扫地，抖床单等）。虽然这些动作可以重悬灰尘颗粒，而其上含有结核菌，但这些颗粒均太大而不能到达人体肺泡细胞表面，因而不能感染人群。接触螨虫（如受污染的表面、食物、个人呼吸器）似乎不会促进传播。

未经治疗的活动性肺结核的传染性差异很大。某些 结核分枝杆菌结核分歧杆菌菌株传染性更高，而痰涂片阳性患者的传染性比仅培养阳性患者的传染性更高。肺空洞患者（这与痰结核菌量密切相关）比那些无空洞者的传染性更高。粘度较低的呼吸道分泌物更容易雾化，咳嗽和其他呼吸动作在产生气溶胶方面的效果差异很大。

环境因素也有重要影响。频繁或长时间暴露于未经治疗的患者（这些患者在拥挤、通风不良、封闭的空间内产生大量结核杆菌）会加重传播;因此，贫困人群或生活在福利机构的人群面临较大的风险。与活动性病例密切接触的医疗保健人员的风险也增加。

因此，对传染性的估计差异很大。一些研究表明，只有三分之一的未经治疗的肺结核患者会感染任何密切接触者，但世界卫生组织 (WHO) 估计每位未经治疗的患者每年可能感染 10 至 15 人。然而，大多数那些感染者不发展为活动性结核。

一旦开始有效的治疗，传染性就会迅速下降；咳嗽减少，即使存在于痰液中，微生物也没有传染性。对家庭接触者的流行病学研究表明，在患者开始有效治疗的2周内，传播结束，但更精确的人与动物研究表明，传播在开始治疗的几天内结束。

更少见的是由感染伤口冲洗后产生的气溶胶、分支杆菌实验室、气溶胶或在尸检室直接穿刺导致的传播。

扁桃体、淋巴结、腹部器官、骨骼和关节的结核病曾经通常由摄入受牛分枝杆菌污染的牛奶或奶制品（例如奶酪）引起的，但在牛奶经过巴氏杀菌并且结核菌素皮肤试验结果呈阳性的奶牛被屠宰的国家，这种传播途径已基本根除。由于牛分枝杆菌引起的结核病仍发生在牛结核病流行的国家（如一些拉丁美洲国家）和来自这些国家的移民中。 将未经高温消毒的牛奶制成奶酪的日益普及引发新的问题，特别是如果奶酪来自由牛结核病的国家（例如，墨西哥，英国）。牛和人类结核病可以传播给其他物种，例如獾、鹿、灵长类动物和动物园动物。屠宰场与人畜共患结核病传播有关。