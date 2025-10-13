用于预防疟疾的药物
药品
用途
注释
阿托伐醌－白乐君
在所有地区
旅行前1到2天开始，旅行期间维持用药，离开后每日维持用药持续7天。
孕妇和哺乳期妇女禁用
氯喹
只在氯喹敏感的Plasmodium地区
旅行前1~2周开始，旅行期间维持用药，离开后维持用药4周。
多西环素
在所有地区
旅行前1到2天开始，旅行期间维持用药，离开后维持用药4周。
羟氯喹
仅在对氯喹敏感的Plasmodium（疟原虫）地区，可作为氯喹的替代品使用。
旅行前1~2周开始，旅行期间继续用药，离开后继续用药4周。
甲氟喹
在甲氟喹敏感Plasmodium区域
旅行前≥2周开始，旅行期间继续用药，离开后继续用药4周。
有抑郁症、其他心理问题或癫痫病史者禁用；不推荐用于心脏传导异常的患者。
伯氨喹
对于在已知主要存在P. vivax（间日疟原虫）的地区短暂旅行进行初级预防
旅行前1到2天开始，旅行期间每日继续用药，离开后继续用药7天。
使用前确保G6PD水平正常
G6PD缺乏症和孕妇、哺乳期妇女禁用，除非母乳喂养的婴儿G6PD水平正常。
用于在旅行期间大量接触或感染P. vivax（间日疟原虫）或P. ovale（卵圆疟原虫）的人群的终末预防，以防止感染复发。
离开疫区后每日用药持续14天。 使用前确认G6PD水平正常
禁忌证如上述。
他非诺喹
适用于前往所有地区且年龄≥16岁的旅行者的初级预防
旅行前3天每日服用一次，旅行期间每周服用一次，离开疫区后第7天再服用一次
G6PD缺乏或G6PD状态未知； 使用前应检查所有患者的G6PD缺乏症
孕妇、哺乳期妇女禁用，除非母乳喂养的婴儿G6PD水平正常；已知对药物过敏。
已观察到精神病学不良反应
有精神病史的患者慎用
对于在旅行期间有大量暴露于或感染P. vivax（间日疟原虫） 或P. ovale（卵形疟原虫） 的 ≥18 岁人群，应给予终末预防性治疗。
* 口服预防性药物。另请参阅表格 抗疟药物的不良反应与禁忌症。
G6PD=葡萄糖6-磷酸脱氢酶
Adapted from Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Malaria.CDC Yellow Book 2024.