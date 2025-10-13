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全身照射的影响

全身照射的影响

综合征分期

特征

剂量范围（Gy）*,

1–2

2–6

6–8

8–30

>30

前驱症状

恶心和呕吐的发生率

5–50%

50–100%

75–100%

90–100%

100%

暴露后出现恶心、呕吐的时间

2–6小时

1-2小时

10–60 min

<10min

数分钟

恶心和呕吐持续时间

< 24h

24–48h

<48h

<48h

N/A（患者<48h死亡）

腹泻的严重程度和发生率

无或轻微（<10%）

中度至重度 (> 10%)

严重（>95%）

严重（100%）

暴露后腹泻出现的时间

3-8小时

1-3小时

<1h

<1h

头痛的严重度和发生率

极轻

轻微到中等（50%）

中等（80%）

严重（80%–90%）

严重（100%）

暴露后头痛出现的时间

4–24h

3-4小时

1-2小时

<1h

发热的严重度

无发热

中度升高

中到重度

重度

重度

发热的发生率

10–100%

100%

100%

100%

暴露后发热出现的时间

1-3小时

<1h

<1h

<1h

中枢神经系统功能

无损害

认知障碍持续6～20h

认知障碍>24h

大剂量时，迅速失能

可有数小时神志清醒间歇期

共济失调

癫痫

震颤

嗜睡

潜伏期

无症状

28–31天

7–28天

<7天

明显疾病期

临床表现

轻度到中度白细胞减少

疲劳

虚弱

中度到重度白细胞减少

紫癜

出血

感染

脱发（3Gy辐射量）

重度白细胞减少

高热

腹泻

呕吐

眩晕，定向障碍

低血压

电解质紊乱

恶心

呕吐

严重腹泻

高热

电解质紊乱

休克

N/A（患者<48h死亡）

主要受累器官系统综合征

血液系统

血液系统

胃肠道（粘膜细胞）

胃肠道（粘膜细胞）

中枢神经系统

住院治疗

门诊观察

从建议到必要

急诊入院

姑息治疗（仅对症治疗）

姑息治疗（仅对症治疗）

未经治疗的急性死亡率

0–5%

5–100%

95–100%

100%

100%

经治疗的急性死亡率

0–5%

5–50%

50–100%

100%

100%

死亡

6–8周

4–6周

2-4周

2天–2周

1–2天

* 1 rad = 1 cGy；100 rad = 1 Gy。

全身照射量达约1Gy时，一般不会引起任何症状

虽然呕吐时间是一种快速廉价的估计辐射剂量的方法，但应谨慎使用，因为其不够精确，有较高的假阳性率。其他信息，如淋巴细胞计数和暴露的潜在细节，有助于提高准确性。

Adapted from Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3.June 2010.

* 1 rad = 1 cGy；100 rad = 1 Gy。

全身照射量达约1Gy时，一般不会引起任何症状

虽然呕吐时间是一种快速廉价的估计辐射剂量的方法，但应谨慎使用，因为其不够精确，有较高的假阳性率。其他信息，如淋巴细胞计数和暴露的潜在细节，有助于提高准确性。

Adapted from Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3.June 2010.

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