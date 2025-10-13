全身照射的影响
综合征分期
特征
剂量范围（Gy）*,†
1–2
2–6
6–8
8–30
>30
前驱症状
恶心和呕吐的发生率
5–50%
50–100%
75–100%
90–100%
100%
暴露后出现恶心、呕吐的时间‡
2–6小时
1-2小时
10–60 min
<10min
数分钟
恶心和呕吐持续时间
< 24h
24–48h
<48h
<48h
N/A（患者<48h死亡）
腹泻的严重程度和发生率
无
无或轻微（<10%）
中度至重度 (> 10%)
严重（>95%）
严重（100%）
暴露后腹泻出现的时间
—
3-8小时
1-3小时
<1h
<1h
头痛的严重度和发生率
极轻
轻微到中等（50%）
中等（80%）
严重（80%–90%）
严重（100%）
暴露后头痛出现的时间
—
4–24h
3-4小时
1-2小时
<1h
发热的严重度
无发热
中度升高
中到重度
重度
重度
发热的发生率
—
10–100%
100%
100%
100%
暴露后发热出现的时间
—
1-3小时
<1h
<1h
<1h
中枢神经系统功能
无损害
认知障碍持续6～20h
认知障碍>24h
大剂量时，迅速失能
可有数小时神志清醒间歇期
共济失调
癫痫
震颤
嗜睡
潜伏期
无症状
28–31天
7–28天
<7天
无
无
明显疾病期
临床表现
轻度到中度白细胞减少
疲劳
虚弱
中度到重度白细胞减少
紫癜
出血
感染
脱发（3Gy辐射量）
重度白细胞减少
高热
腹泻
呕吐
眩晕，定向障碍
低血压
电解质紊乱
恶心
呕吐
严重腹泻
高热
电解质紊乱
休克
N/A（患者<48h死亡）
主要受累器官系统综合征
血液系统
血液系统
胃肠道（粘膜细胞）
胃肠道（粘膜细胞）
中枢神经系统
住院治疗
门诊观察
从建议到必要
急诊入院
姑息治疗（仅对症治疗）
姑息治疗（仅对症治疗）
未经治疗的急性死亡率
0–5%
5–100%
95–100%
100%
100%
经治疗的急性死亡率
0–5%
5–50%
50–100%
100%
100%
死亡
6–8周
4–6周
2-4周
2天–2周
1–2天
* 1 rad = 1 cGy；100 rad = 1 Gy。
†全身照射量达约1Gy时，一般不会引起任何症状
‡虽然呕吐时间是一种快速廉价的估计辐射剂量的方法，但应谨慎使用，因为其不够精确，有较高的假阳性率。其他信息，如淋巴细胞计数和暴露的潜在细节，有助于提高准确性。
Adapted from Military Medical Operations Armed Forces Radiobiology Research Institute: Medical Management of Radiological Casualties, edition 3.June 2010.