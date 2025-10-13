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阿片类镇痛药的等效剂量*，†，‡

阿片类镇痛药的等效剂量*，†，‡

药物

肠胃外（毫克）

口服（毫克）

布托啡诺

2

可待因

130

200

氢吗啡酮

1.5

7.5

左啡诺

2

4

哌替啶

75

300

美沙酮

10

20

吗啡

10

30

纳布啡

10

羟考酮

15§

20

羟吗啡酮

1

15

喷他佐辛

60

180

*等效剂量换算基于单次剂量研究的临床经验。各种药物之间的交叉耐受性不完全，因此当一种药物替代另一种药物时，等效镇痛剂量应减少50%；若替换为美沙酮则应减少75-90%。部分专家认为，吗啡与美沙酮的等效换算为非线性关系，当吗啡剂量较高时，换算比例会发生变化，如下列吗啡 - 美沙酮换算比所示：

  • < 30 OMME/d: 2:1

  • 31–99 OMME/天：4：1

  • 100–299 OMME/天：8：1

  • 300–499 OMME/天：12：1

  • 500–999 OMME/天：15：1

  • ≥ 1000 OMME/天：20：1

即使使用这种更为保守的等效计算方法，美沙酮的用量仍应减少75–90％。

† 另见Kreutzwiser D, Tawfic QA《疼痛管理指南》（基于Quill TE: Primer of Palliative Care, ed. 7. Chicago, Academy of Hospice and Palliative Medicine, 2019）。

‡ 有关更保守剂量方案的额外建议，请参见以下资源：

Chou R, Cruciani RA, Fiellin DA, et al.Methadone safety: a clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm Society. J Pain.2014;15(4):321-337.doi:10.1016/j.jpain.2014.01.494

McPherson ML, Walker KA, Davis MP, et al.Safe and Appropriate Use of Methadone in Hospice and Palliative Care: Expert Consensus White Paper. J Pain Symptom Manage.2019;57(3):635-645.e4.doi:10.1016/j.jpainsymman.2018.12.001

§ 注射用羟考酮在欧洲可用，但在美国无此剂型。

OMME =口服吗啡毫克当量。

*等效剂量换算基于单次剂量研究的临床经验。各种药物之间的交叉耐受性不完全，因此当一种药物替代另一种药物时，等效镇痛剂量应减少50%；若替换为美沙酮则应减少75-90%。部分专家认为，吗啡与美沙酮的等效换算为非线性关系，当吗啡剂量较高时，换算比例会发生变化，如下列吗啡 - 美沙酮换算比所示：

  • < 30 OMME/d: 2:1

  • 31–99 OMME/天：4：1

  • 100–299 OMME/天：8：1

  • 300–499 OMME/天：12：1

  • 500–999 OMME/天：15：1

  • ≥ 1000 OMME/天：20：1

即使使用这种更为保守的等效计算方法，美沙酮的用量仍应减少75–90％。

† 另见Kreutzwiser D, Tawfic QA《疼痛管理指南》（基于Quill TE: Primer of Palliative Care, ed. 7. Chicago, Academy of Hospice and Palliative Medicine, 2019）。

‡ 有关更保守剂量方案的额外建议，请参见以下资源：

Chou R, Cruciani RA, Fiellin DA, et al.Methadone safety: a clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm Society. J Pain.2014;15(4):321-337.doi:10.1016/j.jpain.2014.01.494

McPherson ML, Walker KA, Davis MP, et al.Safe and Appropriate Use of Methadone in Hospice and Palliative Care: Expert Consensus White Paper. J Pain Symptom Manage.2019;57(3):635-645.e4.doi:10.1016/j.jpainsymman.2018.12.001

§ 注射用羟考酮在欧洲可用，但在美国无此剂型。

OMME =口服吗啡毫克当量。

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