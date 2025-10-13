阿片类镇痛药的等效剂量*，†，‡
药物
肠胃外（毫克）
口服（毫克）
布托啡诺
2
—
可待因
130
200
氢吗啡酮
1.5
7.5
左啡诺
2
4
哌替啶
75
300
美沙酮
10
20
吗啡
10
30
纳布啡
10
—
羟考酮
15§
20
羟吗啡酮
1
15
喷他佐辛
60
180
*等效剂量换算基于单次剂量研究的临床经验。各种药物之间的交叉耐受性不完全，因此当一种药物替代另一种药物时，等效镇痛剂量应减少50%；若替换为美沙酮则应减少75-90%。部分专家认为，吗啡与美沙酮的等效换算为非线性关系，当吗啡剂量较高时，换算比例会发生变化，如下列吗啡 - 美沙酮换算比所示：
即使使用这种更为保守的等效计算方法，美沙酮的用量仍应减少75–90％。
† 另见Kreutzwiser D, Tawfic QA和《疼痛管理指南》（基于Quill TE: Primer of Palliative Care, ed. 7. Chicago, Academy of Hospice and Palliative Medicine, 2019）。
‡ 有关更保守剂量方案的额外建议，请参见以下资源：
Chou R, Cruciani RA, Fiellin DA, et al.Methadone safety: a clinical practice guideline from the American Pain Society and College on Problems of Drug Dependence, in collaboration with the Heart Rhythm Society. J Pain.2014;15(4):321-337.doi:10.1016/j.jpain.2014.01.494
McPherson ML, Walker KA, Davis MP, et al.Safe and Appropriate Use of Methadone in Hospice and Palliative Care: Expert Consensus White Paper. J Pain Symptom Manage.2019;57(3):635-645.e4.doi:10.1016/j.jpainsymman.2018.12.001
§ 注射用羟考酮在欧洲可用，但在美国无此剂型。
OMME =口服吗啡毫克当量。