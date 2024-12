(参见 Centers for Disease Control and Prevention: 2019 Annual surveillance report of drug-related risks and outcomes—United States. Surveillance special report. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services.)

阿片类药物是美国意外死亡和致命药物过量的主要原因。当阿片类镇痛药与苯二氮卓类药物一起使用时,致命药物过量的风险显著增加。 此外误用、转用和滥用率(异常吸毒行为)正在增加。

阿片类误用可能是有意或无意的。它包括任何违背医学指导或脱离处方规定的用药。

转用 包括出售或给予处方药给他人。

滥用 指的是娱乐性或非治疗性使用阿片类药途(例如,用于产生欣快或其他精神效果)。

长期服用阿片类药物治疗慢性疼痛的患者中,多达三分之一的人可能误服处方的阿片类药物(不按医嘱使用)或滥用它们。

成瘾, 通常表示因控制力受损和渴求,尽管有危害和不良后果,仍难以抑制地使用。对成瘾的一些定义包括耐受性(随着时间的推移,需要越来越高的剂量来维持相同的镇痛水平和疗效)和戒断(停药或引起戒断症状的剂量显著减少)。然而,这两个特征都是阿片类药物治疗的预期生理效应,因此在定义阿片类药物成瘾方面没有用处。

阿片类药物使用障碍 比成瘾这个词更可取。阿片类药物使用障碍的定义是非医疗目的强制性的、长期的自我给药,造成重大的损害或痛苦。精神疾病诊断与统计手册,第五版(DSM-5)提供了诊断该疾病的具体标准。如果阿片类药物的使用模式导致临床严重损害或痛苦,并且如果在12个月期间观察到以下≥2种情况:

使用超出规定的较大量或较长时间的阿片类药物

持续渴望或试图减少或控制阿片类药物的使用

花费大量时间试图获得或使用阿片类药物或从其影响中恢复

渴望或有强烈的欲望或冲动使用阿片类药物

反复使用阿片类药物导致无法履行工作、家庭或学校的义务

尽管阿片类药物的使用导致或加剧了持续或反复的社会或人际问题,但仍继续使用阿片类药

因阿片类药物而放弃或减少重要的社交、工作或娱乐活动

在身体危险的情况下继续使用阿片类药物

尽管阿片类药物引起或恶化了持续或反复的身体或心理障碍,但仍继续使用阿片类药

对阿片类药物有耐受性

有阿片类戒断症状

在适当的医疗监督下服用阿片类药物的患者预计会出现耐受性和戒断(继发于身体依赖)。因此,在阿片类治疗药物管理的患者中,这些发现不属于阿片类使用障碍标准的一部分。

阿片类药物使用障碍的风险取决于使用频率和剂量 (3):

0.004%:不经常使用阿片类药物

0.7%:使用低剂量的阿片类药物(<36mg/d OMME)

6.1%:使用大剂量阿片类药物(> 120mg/d OMME)

2%至15%:在其他研究中(未按剂量分层)

当考虑使用阿片类药物治疗,特别是长期治疗时,临床医生应评估患者对滥用和转用的风险,并忠告他们避免有意或无意的误用。在开始使用阿片类药物之前,临床医生应获得知情同意并评估患者发生阿片类药物使用障碍的风险。

发生阿片类药物使用障碍的危险因素包括

酒精或药物滥用史

酒精或药物滥用家族史

重要的精神异常(过去或现在)

使用精神药物

年龄小于45岁

筛查工具可以帮助识别阿片类药物使用障碍风险较高的患者; 阿片类药物风险工具(ORT)可能是最好的。但是,没有任何风险评估工具足以确定使用阿片类药物治疗患者是安全的还是低风险的。因此,所有接受阿片类药物治疗的患者在治疗期间应密切监测,以确保安全使用阿片类药物治疗。

常规监测应包括定期进行不通知的尿液筛查,以检查是否存在处方药和未使用非法药物。

未经通知的筛检更有可能识别异常使用或滥用,但要纳入诊所的工作流程则更具挑战性。当前的建议是对尿液中的药物进行如下筛查:

初次处方时

至少每年一次

如果风险高或出现问题,则更频繁

应使用国家处方药监测项目(PDMPs)提供的信息来审查患者的受控药物使用史。 当前的建议包括使用 PDMP 进行常规筛查,如下所示:

最初处方阿片类药物时

每次按规定续开药物时或至少每3个月一次

常规查询PDMP可帮助临床医生确保患者使用单一处方医生和药房。

即使存在发生阿片类药物使用障碍的风险因素,仍可适当治疗;但临床医生应该采取更严格的措施以防止滥用和成瘾 (4)。措施包括:

仅开少量处方(需要经常随访就诊以续开药物)

尿液药物筛查以监测治疗依从性(即,确认患者正在服用药物且未转移药物)

“丢失”的处方不再补开

通过改变阿片类药物制剂的配方,已开发出可咀嚼或压碎和注射口服制剂的方式来制止滥用

考虑可用于镇痛并对镇静和呼吸抑制风险具有上限效应的丁丙诺啡制剂——这些特性使其成为治疗任何阿片类药物使用障碍的有效方法

医生可能需要把有问题的患者推荐给疼痛专科医生或在疼痛管理方面有经验的药物使用专家。

首次处方阿片类药物时,临床医生应向患者提供相关信息。临床医生还要求患者签署一份合同,详细说明为确保安全使用正在进行的处方而采取的措施,以及表明异常使用、滥用、滥用或转移(即阿片类药物逐渐减少)的病史或评估(如尿药筛查、处方药监测)的后果。临床医生应仔细检查与患者的合同,以确保他们了解所需内容。在患者服用阿片类药物之前,需要签署并同意合同。还应告知患者继续使用非阿片类药物的疼痛管理策略,并可以将其转介给药物使用专家。

如果患者出现阿片类药物使用障碍,则由处方医生负责提供和安排循证治疗(通常是丁丙诺啡或美沙酮加认知行为疗法的药物辅助治疗)。

为了避免被别人误用,患者应将阿片类药物放置于一个安全的地方,并将未使用的药物送回药店处理。

所有患者应被告诫有关阿片类药物和酒精或抗焦虑药联合使用的风险及并被告知如何进行剂量的自我调节。