非阿片类和阿片类止痛药物是治疗疼痛的主流药物。抗抑郁药物、抗癫痫药物和其他中枢神经兴奋药物也可以用来治疗慢性疼痛或神经性疼痛，在一些情况下也可以作为一线治疗。对于某些特定的病例，神经轴输注、神经刺激和神经阻滞有一定的帮助。
认知行为干预可以减轻疼痛和与疼痛相关的残疾并帮助患者应对。这些干预措施包括咨询，将患者的思想从疼痛的影响和局限性重新集中到制定个人应对策略上，并可能包括帮助患者及其家人共同管理疼痛的咨询。
一些综合（补充和替代）医学技术（例如， 针刺, 生物反馈， 锻炼， 催眠, 放松技巧) 有时被使用，尤其是用来治疗 慢性疼痛。
(参见疼痛概述。)
非阿片类镇痛药物
对于轻度或中等程度的疼痛，对乙酰氨基酚和非甾体类抗炎药通常有效(见表非阿片类镇痛药物)。 这些药物是口服的；布洛芬、酮咯酸、双氯芬酸和对乙酰氨基酚可以非肠道给药。非阿片类止痛药不会引起躯体依赖性和耐受性。
非阿片类镇痛药物
分级
药物
常规剂量范围*
吲哚类
双氯芬酸
首次50～100mg，然后50mg q8h
75mg q12h，静注或肌注
依托度酸
200～400mg q6～8h
吲哚美辛
25～50mg q6～8h
舒林酸
150～200mg q12h
托美丁
200～400mg q6～8h
萘酮类
萘丁美酮
1000–2000 mg q24h
昔康类
吡罗昔康
20～40mg q24h
对氨基酚类衍生物
对乙酰氨基酚
650～1000mg q6～8h
丙酸类
非诺洛芬
200～600mg q6h
氟比洛芬
50～200 mg/kg q12h
布洛芬†
每 4 小时 400 mg至每 8 小时 800 mg（最大：3200 mg/d†）
酮洛芬
25～50mg q6～8h
萘普生
每 12 小时 250–500 毫克
甲氧萘丙酸钠
275–550 mg/kg q12h
奥沙普秦
600～1200 mg q24h
水杨酸盐
阿司匹林
650–1000 mg，每4–6小时1次
三水杨酸胆碱镁
870 mg every 12 hours
二氟尼柳
250～500mg q8～12h
水杨酰水杨酸
750～2000mg q12h
芬那酯类
甲氯灭酸
50～100mg q6～8h
加芬酸钠
每 6 小时 250 毫克
吡唑类
保泰松
100mg q6～8h，最多使用7d
吡洛及其衍生物
酮咯酸
15~30mg IV或IM，每6小时或20个小时1次，然后10mg，q4-6h，最长5天（每4到6剂量检测一次肌酐，特别是对于老年人或有肾衰竭风险的患者[如术后患者]）
选择性COX-2受体阻断剂
塞来昔布
每 12 小时 100–200 毫克
*常规口服，除布洛芬、酮咯酸、双氯芬酸和对乙酰氨基酚外，可口服和非肠道给药。 有一种外用形式的双氯芬酸。
†对于布洛芬，剂量≤2400 mg可降低心血管风险，建议有心血管危险因素的患者使用。
COX=环氧化酶。
对乙酰氨基酚没有抗炎和抗血小板的作用，因此不会引起胃部不适。
阿司匹林是最便宜的非甾体抗炎药，但它具有不可逆的抗血小板作用，并增加胃肠道出血的风险。
非甾体抗炎药具有镇痛、抗炎和抗血小板作用。它们抑制环氧化酶（COX）酶，从而减少前列腺素的产生。有几类非甾体抗炎药，它们具有不同的机制和副作用：
非选择性COX抑制剂（如布洛芬、萘普生）
选择性COX-2抑制剂（昔布类；例如塞来昔布）
两种 COX 抑制剂都是有效的镇痛剂。昔布类药物出现消化道溃疡和不适的概率较小。但是当昔布类药物和小剂量阿司匹林联用时，它可能不会比其他NSAIDs药物有更多的胃肠道获益。
近来有研究显示COX-2受体阻断剂对血栓形成产生影响，从而增加心梗、缺血性卒中和间歇性跛行的风险。这种效果似乎因特定药物、剂量和持续时间而异。一些证据表明，使用某些非选择性 COX 抑制剂（例如布洛芬、萘普生、考昔布 [塞来昔布]）的风险非常低。然而，临床医生应考虑所有非甾体抗炎药的潜在血栓前效应风险；因此，所有非甾体抗炎药均应谨慎用于具有临床意义的动脉粥样硬化或多种心血管危险因素的患者。
如果只是短期应用NSAIDs药物，不太可能出现严重的副作用。由于胃肠道不良反应的风险较低，一些临床医生在治疗可能是长期（例如，几个月）时首先使用昔布。其他人限制了易受胃肠道不良反应影响的患者（例如，老年患者、服用皮质类固醇的患者、有消化性溃疡病史或其他非甾体抗炎药引起胃肠道不适的患者）以及非选择性非甾类抗炎药治疗效果不佳或对其有不耐受史的患者使用昔布药物。
肾功能不全的病人应慎用NSAIDs药物，昔布类药物不是没有肾毒性的。
如果初始推荐剂量未能达到足够的镇痛作用，可以逐步加大剂量至最大安全剂量，如果仍不能达到满意效果，则应停药。对于不是非常严重的疼痛，可以尝试换另一个NSAID类药物，因为不同个体对各个药物的反应是不同的。长期使用NSAIDs药物应谨慎监测病人的粪便隐血、血常规(CBC)、电解质和肝肾功能。
局部使用NSAIDs 可以直接用于骨关节炎和轻微扭伤，拉伤和挫伤所造成的疼痛区域。1.5%双氯芬酸溶液已被证明能有效地治疗疼痛和膝关节炎引起的关节功能障碍；其剂量为每个受影响的膝盖40滴（1.2毫升）QID。其它局部双氯芬酸制剂可用于局部疼痛的缓解，包括：贴剂（用于疼痛部位，每日2次）或1％凝胶（上肢：2g qid或下肢：4g qid）。
阿片类镇痛药
阿片类是指自然提取或人工合成的，能与中枢神经系统特定的阿片受体相结合并产生激动作用的物质的总称，阿片类药品也被称为麻醉药品。阿片类药物也被称为麻醉品，一个起初用来指诱导睡眠的精神活性物质的术语。阿片类同时具有镇痛和睡眠诱发作用，但这2个作用是彼此不同的。
一些用于镇痛的阿片类药物同时具有激动剂和拮抗剂的功能。已知有滥用史或成瘾史的人滥用兴奋剂拮抗剂（如丁丙诺啡、布托啡醇）的可能性比滥用单纯的兴奋剂可能性（如吗啡、羟考酮、氢吗啡酮）低，但兴奋剂-拮抗剂药物对镇痛有上限作用，并在已经依赖阿片类药物的患者中诱发戒断综合征。
阿片类镇痛药物
药物
成人剂量*
儿童用药剂量†
注释
阿片受体激动剂合成产品‡用于中等程度的疼痛
可待因
口服： 根据需要每4～6小时服用30～60毫克
—
比吗啡效力低
氢可酮
口服： 根据需要每4-6小时服用5-10毫克
—
比可待因更有效
阿片受体激动剂用于中度到重度的疼痛
芬太尼
经皮肤：12或25mcg/h q3d
透黏膜吸收： 每 2～4 小时 100～200 微克
鼻内： 每 2～4 小时 100～200 微克
肠胃外给药： 25–100 mcg q30–60min IV或作为患者自控性镇痛
肠外： 1–2 mcg/kg/剂量 IV；可根据需要在 2-4 小时内重复
和其他阿片类药物相比，芬太尼较少引发组胺释放，因此可能较少引起低血压
经皮的： 当用于恶病质患者时，可能导致吸收和血药水平不稳定
最开始需要增加止痛剂，因为止痛作用达峰时间至少在用药后18～24小时
移除贴片后可能需要花费几个小时才能消除不良影响
短效经黏膜给药和鼻内给药形式：用于阿片类耐受的成人的暴发性痛和儿童的意识镇静
静脉用：有时用于程序性镇静。
二氢吗啡酮
口服即刻释放剂：2–4mg q4-6h
口服缓释剂：8–32mg，每24小时一次
口服液：2.5～10mg q4～6h
肠胃外给药： 0.2–1mg q4–6h或作为患者自控性镇痛
经直肠：3mg q6～8h
—
半衰期短
直肠给药：睡前
左啡诺
口服： 每 6-8 小时 2 毫克
肠外： 每 6-8 小时 1-2 毫克 IM 或皮下注射；每 3-6 小时静脉注射 1 毫克
—
半衰期长
哌替啶
口服：50～300mg q4h
肠外： 根据需要每4小时静脉注射或肌肉注射50–150mg
—
一般不推荐使用，因为它的活性代谢产物（正哌啶）会引起烦躁和中枢神经系统兴奋（如肌阵挛、颤抖、癫痫），并在开始给药后数天内累积，尤其是在肾功能衰竭患者中
由于这些风险，不鼓励使用哌替啶进行疼痛管理，并且在某些实践中不再使用哌替啶
美沙酮
口服：2.5～10mg q8～12h
肠外： 每8-12小时肌肉注射或静脉注射2.5-10mg
—
用于海洛因戒断症状的治疗、阿片使用障碍 的长期维持用药，也可用于慢性疼痛的镇痛。
由于其半衰期长（较其发挥镇痛作用的时间长得多），使制定一个安全、有效的剂量比较困难。
当增加药物剂量或增加服用次数时需对患者严密监测数日，因为在药物血药浓度上升过程中可能出现严重毒性反应
QT间期延长的风险；推荐 心电图监测
吗啡
口服即刻释放剂：5–30mg q4h
口服控释片：15mg q12h
口服缓释片：30mg q24h
肠外：根据需要每2-4小时静脉注射或肌肉注射2-5mg
> 6 个月大且 < 50 公斤：
> 6 个月大且 ≥ 50 公斤：
常作为剂量比较的标准。
比起其他阿片类镇痛药，较易触发组胺的释放，引起皮肤瘙痒
羟考酮‡
口服：5～10mg q6h
口服控释片：10–20mg q12h
—
也有合成制剂含有对乙酰氨基酚和阿司匹林
羟吗啡酮
口服： 5mg q4h
口服控释片：5-10mg q12h
jizhu ： 每 4 小时 1–1.5 毫克
四： 每 4 小时 0.5 毫克
直肠： 每 4-6 小时 5 mg
—
和其他阿片类药物相比可能较少激活组胺释放
阿片受体激动剂/拮抗剂§
丁丙诺啡
静注或肌注：0.3mg q6h
舌下： 75 mcg 每天一次，或者，如果可以耐受，每 12 小时一次，持续 ≥ 4 天，然后增加到每 12 小时一次 150 mcg
透皮贴剂： 最初每周使用一次 5mcg/小时；每周一次可滴定至 20 mcg/小时
只用于>13岁的儿童，剂量同前
与其他阿片受体激动-拮抗剂相比，致幻作用（如，精神错乱、镇静）不明显，但其他副作用类似。
丁丙诺啡呼吸抑制的风险低于传统镇痛药（例如吗啡、芬太尼），但纳洛酮不能完全逆转
与传统镇痛药相比，对 mu 受体的亲和力更高
如果加入长期阿片类药物治疗，可能会引起急性戒断
当将传统镇痛药加入丁丙诺啡长期治疗时，其镇痛效果可能有限
舌下和透皮丁丙诺啡偶尔用于 慢性疼痛
可用作激动剂治疗 阿片类药物使用障碍 但需要特别许可
布托啡诺
IV： 最初 1 mg，可根据需要每 3-4 小时重复一次；通常范围：根据需要每 3-4 小时 0.52 毫克
IM： 最初 2 mg，可根据需要每 3-4 小时重复一次；通常范围：根据需要每 3-4 小时 1-4 毫克。
鼻腔： 最初 1 毫克（一个鼻孔喷 1 次）；如果没有达到足够的缓解，可以在 60～90 分钟内重复；第二次给药后，可根据需要每 3～4 小时重复一次
不推荐使用
—
纳布啡
肠外：10mg，肌肉注射、静脉注射、皮下注射，每3-6小时一次
不推荐使用
拟精神药物作用不如喷他佐辛显著，但比吗啡更显著；2.5–5 mg静脉注射（低剂量）可能对阿片类药物引起的瘙痒有用（可重复给药一次）
喷他佐辛
口服：50～100mg q3～4h
静脉：30mg，静脉注射、肌肉注射，每3～4小时一次（一天总量不超过360mg）
不推荐使用
使用受到以下限制：
目前还有其与纳洛酮、阿司匹林或对乙酰氨基酚的复合制剂胶囊。
该药可引起意识混乱和焦虑，尤其是老年人
Mu-阿片类激动剂/去甲肾上腺素再摄取抑制剂
他喷他多
口服立即释放： 每 4 至 6 小时 50 至 100 毫克，≥ 1 小时后第二次给药（第一天总剂量≤ 700 毫克）；第一天后，每 4 至 6 小时 50 至 100 毫克（每日总剂量≤ 600 毫克）
口服缓释剂： 每 12 小时 50 毫克（通常的治疗剂量为每 12 小时 100～250 毫克；最多 500 毫克/天）
—
用于治疗糖尿病引起的神经性疼痛、中度至重度急性疼痛和中度至重度慢性疼痛
据报道，与其他阿片类药物相比，其常见的不良反应（如便秘）较少，
曲马多
口服立即释放： 每 4 至 6 小时 50 至 100 毫克；最大 400 毫克/天
口服缓释剂： 每天一次 100 毫克;每 5 天增加 ≤ 100 毫克/天至每日总剂量 ≤ 300 毫克
不推荐使用
与其他阿片类药物相比，滥用的可能性更小
不如其他阿片类镇痛药有效
* 起始剂量适用于未使用过阿片类药物的患者。有阿片类药物耐受性或剧烈疼痛的患者可能需要更高的剂量。
†不是所有的药物适合用于儿童的镇痛
‡这些阿片受体激动剂常与对乙酰氨基酚、阿司匹林或布洛芬合成在一片药里一起使用它们通常单独使用，以使对乙酰氨基酚，阿司匹林或布洛芬的剂量限制不会限制阿片类药物的剂量。如果需要联合治疗，可以分别添加对乙酰氨基酚，阿司匹林或布洛芬，同时最大程度地增加阿片类激动剂的剂量灵活性。
§阿片受体激动剂/拮抗剂不常用于治疗慢性疼痛，极少用于老年患者
阿片类镇痛药已被证明可缓解急性疼痛, 癌痛, 临终期疼痛，并作为姑息治疗的一部分。 对患者进行适当评估并考虑其他治疗方案和阿片类药物滥用的风险是平衡滥用风险和疼痛治疗不足的决策过程的一部分。
阿片类药物有时在严重急性疼痛患者或疼痛和晚期疾病（如癌症）患者中使用不足，导致不必要的疼痛和痛苦。治疗不够的原因包括
低估有效剂量
对不良反应风险的过度估计
一般来说，在治疗急性、剧烈疼痛时不应停用阿片类药物。然而，同时治疗引起疼痛的病症通常会限制严重疼痛的持续时间和对阿片类药物的需求。
通常，对于急性疼痛来说，短效（立即释放）纯激动剂药物以尽可能低的有效剂量和短时间来使用；美国疾病控制与预防中心（CDC）指南建议3至7天（1)。 临床医生应在重新开阿片类药物处方前对患者进行重新评估。以更高剂量和/或更长时间使用阿片类药物会增加需要长期阿片类治疗、不良反应和阿片类滥用的风险。 由于急性，短暂性疾病（如骨折、烧伤、外科手术等）导致的疼痛应尽快转换成非阿片类药物。
一般来说，在治疗癌痛时不应使用阿片类药物；在这种情况下，不良影响可以预防或控制，成瘾也就不那么令人担忧了。
没有足够的证据支持阿片类药物治疗用于非终末期疾病引起的慢性疼痛的长期管理。此外，长期阿片类药物治疗可能会导致严重的不良反应（例如， 阿片类药物使用障碍 [成瘾]、过量、呼吸抑制、死亡）。因此，对于非终末期疾病导致的慢性疼痛患者，低风险非阿片类药物疗法 应在阿片类药物之前试用；这些疗法包括
对于非晚期疾病导致的慢性疼痛患者，可以考虑使用阿片类药物治疗，但通常仅在非阿片类药物治疗失败的情况下才考虑使用。在这种情况下，只有在疼痛减轻和功能改善的获益大于阿片类药物不良反应和滥用风险的情况下，才使用阿片类药物（通常与非阿片类药物疗法联合使用）。获得知情同意有助于明确治疗的目标、期望和风险，并促进有关滥用的教育和咨询。
当适合用阿片类药物治疗时，慢性疼痛可以用长效制剂治疗（见表阿片类镇痛药和阿片类镇痛药的等效镇痛剂量）。长效制剂不应用于未服用阿片类药物的患者，因为他们有更高的严重不良反应风险（如呼吸抑制导致的死亡）。
接受长期（> 3个月）阿片类药物治疗的患者应定期评估疼痛控制，功能改善、不良反应，和药物滥用的迹象。 阿片类药物治疗应被视为失败的治疗，如果出现以下情况，应逐渐减量并停止：
尽管增加阿片类药物剂量，患者仍有持续剧烈的疼痛。
患者不遵守治疗条款。
身体或精神功能没有改善。
生理性依赖（停药后戒断症状）在所有使用阿片类药物治疗一段时间的患者中都应假设存在。同样，所有接受阿片类药物治疗的患者都会出现耐受性（对重复使用相同剂量药物的反应降低）。因此，阿片类药物应尽可能短时间使用。对于依赖性患者，当不再需要阿片类药物时，剂量应逐渐减少以控制戒断症状。依赖不同于阿片类药物使用障碍，后者通常涉及强迫性使用和对药物的过度依赖，包括渴望、对使用失去控制以及尽管受到伤害仍使用。精神疾病诊断和统计手册，第五版（DSM-5）提供了诊断阿片类药物使用障碍的具体标准。
阿片类药物具有不同的效力，这取决于它们与阿片受体结合的能力以及阿片类药物口服吸收与直接注射到脉管系统中的效率。如果患者需要从一种阿片类药物转换为另一种阿片类药物，或从口服药物转换为静脉注射药物，了解这些效力之间的相互关系至关重要。例如，口服 30 毫克吗啡相当于
10 毫克静脉注射吗啡（口服与静脉注射的比例为 3:1）
20 毫克口服羟考酮
7.5 毫克口服氢吗啡酮
为了比较阿片类药物的使用和风险，临床医生应将不同形式的总剂量视为一个统一变量。这疾病控制和预防中心（CDC） 围绕每日口服阿片类药物的使用和风险制定了指南 吗啡 患者服用的毫克当量 (OMME)。例如，每天 4 次服用 10 mg 口服羟考酮的患者每天服用 40 mg 口服羟考酮。根据下表中的等镇痛剂量换算（20 mg 口服羟考酮等于 30 mg 口服吗啡），40 mg 口服羟考酮相当于每天 60 mg 口服吗啡（60 mg OMME）。每天 4 次（每天 16 毫克）服用 4 毫克口服氢吗啡酮的患者正在服用 64 毫克的 OMME（来自下表）； 7.5 mg 口服氢吗啡酮等于 30 mg 口服吗啡（简化为 1 mg 口服氢吗啡酮等于 4 mg 口服吗啡）。
阿片类镇痛剂的等效剂量换算*,†
药物
肠胃外（毫克）
口服（mg）
布托啡诺
2
—
可待因
130
200
二氢吗啡酮
1.5
7.5
左啡诺
2
4
哌替啶
75
300
美沙酮
10
20
吗啡
10
30
纳布啡
10
—
羟考酮
15‡
20
羟吗啡酮
1
15
喷他佐辛
60
180
*等效剂量换算基于单次剂量研究的临床经验。各种药物之间不一定存在交叉耐受性，因此当换药时，需将替换后的药物按等效剂量减量50%，使用美沙酮时应减量75%～90%。一些专家建议吗啡：美沙酮等效剂量是非线性的，当吗啡剂量增加时，其值会发生变化，如下图中吗啡对美沙酮的转化率：
即使使用这种更为保守的等效计算方法，美沙酮的用量仍应减少75–90％。
† See also Kreutzwiser D, Tawfic QA and Pain Guidelines (based on Quill TE: Primer of Palliative Care, ed. 7. Chicago, Academy of Hospice and Palliative Medicine, 2019).
‡欧洲有亲代羟考酮，而美国没有
OMME =口服吗啡毫克当量。
给药途径
这 口服途径 如果患者能够耐受口服药物，阿片类药物可用于治疗急性疼痛.
对于长期使用的患者，首选口服制剂或经皮肤途径给药，在使用中，两者均有效且能保持稳定的血药浓度。口服或经皮的缓释制剂可以减少给药次数，这一点尤其重要，因为这样可以提供整晚的镇痛效果。
芬太尼经粘膜（舌下）给药制剂已上市。 锭剂用于儿童镇静以及治疗癌症患者和以前服用过阿片类药物的患者的突发性疼痛。
静脉途径给药能很快达到血药浓度，因而起效快，但持续时间短。血药浓度有较大波动（快速推注效应），可导致早期达到血药浓度峰值时的毒性反应和后期药效衰退后的暴发性痛。持续静脉滴注，有时可配有剂量自控装置，可以避免该类不良作用，但需要昂贵的滴泵，该方法在术后镇痛最常应用。
肌注途径提供的镇痛时间比IV更长，但会疼痛，吸收可能不稳定；不建议使用，除非预期使用单一剂量且患者没有静脉注射途径。
椎管内 阿片类药物（例如，吗啡 5 至 10 毫克硬膜外或 0.5 至 1 毫克鞘内治疗急性疼痛）可以提供缓解，当使用亲水性药物（如吗啡）时，缓解时间更长；它们通常在围手术期使用。植入式输液装置可以提供长期的椎管内输液，通常用于癌症相关的疼痛。这些装置也可与其他药物（例如，局部麻醉剂、可乐定、齐考诺肽）一起使用。
尤其对于癌痛，可以使用长期持续的皮下注射。
药物的剂量及滴定
初次使用阿片类药物的患者的初始剂量通常是立即释放制剂的最低起始剂量，并以实际中最小的剂量逐渐增加，直到令人满意的镇痛或不良反应限制治疗。长效阿片类药物不宜用于未接受阿片类药物的患者的一线治疗，也不应处方用于间歇性使用。
疼痛治疗时常同时使用非阿片类镇痛药物（如，对乙酰氨基酚、NSAIDs等）。使用含有两种药物的剂型比较方便，但非阿片类药物可能会限制阿片类药物的加量。
由于老年人对阿片类药物比较敏感及比较容易产生不良反应，第一次使用阿片类药物的老年病人和年轻人相比，尤其需要减少剂量。对于新生儿，尤其是早产儿，由于其药物的代谢通路还未完善，对阿片类药物也是十分敏感的。
当对阿片类药物相对未使用过的患者肠胃外给予阿片类药物时，会监测镇静和呼吸频率。阿片类药物治疗，特别是对于阿片初治患者，应该从短效药物开始，因为许多长效类阿片药剂量较高，其副作用(包括严重的副作用，如呼吸抑制)持续时间更长。
对中等程度的间歇性疼痛，可临时服用阿片类镇痛药。对严重疼痛或持续性疼痛，则予常规给药，而不是疼痛时临时给药。另外在治疗癌痛时，可以根据需要临时加药。在治疗慢性非癌性疼痛时，根据个体化决定给药剂量。
患者自控镇痛 当疼痛严重或口服镇痛药不足时，它提供了一种安全、灵活的方法来在医院环境中使用阿片类药物。医师在设定的时间间隔（通常为 4 小时）内控制推注的量和间隔以及可用的最大剂量；这个最大剂量称为锁定剂量。 当患者按下按钮时提供推注剂量（例如，吗啡 1 mg 或氢吗啡酮 0.2 mg，每 6 分钟一次）。作为安全措施，如果自上次给药后没有超过设定的时间间隔，或者如果在设定的时间段内达到了累积锁定剂量，则在按下按钮时不会给药推注剂量。仅允许患者按下给药按钮。如果患者因为药物或医疗状况而被镇静，他们不会足够警觉按下给药按钮，从而增加了另一层安全。
有时，可以考虑基线输注（例如，吗啡 0.5 至 1 毫克/小时），但如果与患者自控的阿片类药物联合使用，出现不良反应的风险会更高。因此，在这种情况下应谨慎使用基线输液，并且应仅用于足够警觉以管理患者自控镇痛并且仅在需要时使用的患者。 对于先前使用过阿片类药物和慢性疼痛的患者，需要一较高的单次给药剂量和基线剂量，根据患者的反应进一步调整输注剂量。
痴呆病人和幼童不能使用病人自控镇痛装置，但青少年是可以的。
治疗 慢性疼痛 只有在尝试了其他选择但无效时才应使用阿片类药物。在长期治疗中，阿片类药物的有效剂量可持续较长时间。 有些病人需要间歇的逐步增加剂量，特别是在提示疼痛加重的生理改变下（如，进展性的新生物）。在这种情况下，对耐药性的畏惧不应该限制早期积极合理使用阿片类药物。
在所有处方阿片类药物中，美沙酮的阿片类致死率（按处方）最高。只能由受过使用培训的从业人员开处方。美沙酮的药代动力学是可变的。 美沙酮应小剂量开始，密切监测其使用，并缓慢增加剂量（≤一次/周），尤其是在不受监控的门诊环境中。由于美沙酮可延长心脏QT间期，因此应在开始使用美沙酮之前以及美沙酮剂量发生显著变化之前和之后，通过ECG评估QTc间期。美沙酮在服用其他可能影响QT间期的药物的患者中应格外谨慎。
如果之前足量的剂量已不足以控制疼痛，必须增加药物剂量来控制疼痛。
副作用
在未接受阿片类药物治疗的患者中，治疗开始时常见的不良反应包括
镇静和精神混浊
恶心和呕吐
便秘
瘙痒
呼吸抑制
肌阵挛
一般，药物需经过4～5个半衰期后才能达到稳态血药浓度，因此，半衰期长的药物（尤其是左啡诺和美沙酮）在血药水平上升过程中有出现迟发型毒性反应的危险。缓释剂型的阿片类药物需好几天才能到达稳态血药浓度。
在老年人中，阿片类药物有更多的副作用（常见的有便秘、镇静作用、精神恍惚等）。跌倒是中老年人的特有的风险。在前列腺良性增生的患者中，可能引起尿潴留。
在下列特定的患者身上，应慎用阿片类药物：
肝脏疾病，因为药物代谢延迟，特别是缓释剂
慢性阻塞性肺病（COPD），可能引起呼吸抑制
未治疗的阻塞性睡眠呼吸暂停，由于呼吸抑制是一种风险
严重肾功能不全，代谢产物可能聚集引起问题（芬太尼和美沙酮最不容易引起代谢产物聚集）
镇静剂 常见。开始阿片类药物治疗或增加药物剂量后的一段时间内，患者应避免驾驶，并应采取预防措施，以防止跌倒和其他事故，直到他们能够判断药物对他们进行此类活动的能力的影响为止。如果患者过度或持续镇静，应指示患者和家属联系其医生。 如果镇静作用影响到生活质量，应间断使用兴奋剂（如，在家庭聚会前或其他需要保持清醒的场合），也有些患者需要规律使用。可能有效的药物是
哌甲酯（每天一次或两次口服5至10mg，每3天滴定5 mg，最大剂量为40 mg）
右旋安非他明（初始剂量为2.5毫克，每天一次或两次口服）
莫达非尼（最初口服100mg，持续3-7天，然后每天口服200mg）
一般，这类药物在早上及以后需要时服用。利他林的最大剂量每天不超过60mg。对于一些患者，含咖啡因的饮料提供了足够的刺激。兴奋剂也可以增强镇痛作用。
大多数药物过量 或有 呼吸抑制的患者是滥用药物（未按规定服用）或服用大剂量（> 100 OMME）的缘故。然而，大多数阿片类药物过量是无意的，当阿片类药物剂量低（<20 OMME）时，会发生呼吸抑制。
服药过量或呼吸抑制的风险更高，当患者
服用其他镇静剂，例如苯二氮卓类药物、肌肉松弛剂、加巴喷丁和酒精（苯二氮卓类药物的风险最高，如果可能，不应与阿片类药物一起使用）
有影响肝或肾代谢的合并症
呼吸抑制的危险因素包括
中风、肾病、心力衰竭或慢性肺病史
未经治疗或治疗不足的阻塞性睡眠呼吸暂停或慢性阻塞性肺病 (COPD)
物质使用障碍
精神异常
同时使用一些常见的精神药物
使用长效阿片类药物，大剂量阿片类药物（> 100 OMME）或美沙酮
应控制可改变的致过量或呼吸抑制的危险因素； 策略包括
治疗睡眠呼吸暂停
建议患者在服用阿片类药物时不要饮酒
尽可能不同时处方苯二氮卓类药物和阿片类药物
尽可能不处方长效阿片类药物
只有在接受美沙酮的独特不良反应方面的培训后才能开药
使用过量或严重阿片类药物引起的呼吸抑制的风险指数评估过量或严重的阿片类药物引起的呼吸抑制的风险（RIOSORD)
如果患者服用过量药物或呼吸抑制的风险增加，医生应与他们及其家人讨论风险，并为他们开纳洛酮处方。如果患者正在接受长期阿片类药物治疗，医生应通过知情同意程序解释长期阿片治疗的潜在危害和益处。
恶心 可以用以下方法之一治疗：
每 6 小时口服羟嗪 25 至 50 毫克
胃复安10～20mg口服，每6小时1次
止吐吩噻嗪（例如，丙氯拉嗪 10 mg 口服或 25 mg 每 6 小时直肠给药）
昂丹司琼4 mg口服或静脉注射，每8小时一次
瘙痒是由组胺释放引起的，可以通过抗组胺剂来缓解（例如，苯海拉明，25〜50mg口服或静注）。 在硬膜外或肠胃外使用阿片类药物引起顽固性瘙痒的住院患者中，纳博啡2.5~5mg静脉使用，每4小时1次，通常比苯海拉明或羟嗪更有效。
在用药一段时间后，病人出现便秘比较常见。 当开始使用阿片类药物时，应考虑对所有患者进行预防性治疗，尤其是易感患者（例如，老年人，行动不便的患者）。 应增加膳食纤维和液体量（但很少单独添加），并且用药之初，应每天服用刺激性泻剂（如番泻叶）和/或渗透性泻剂（如聚乙二醇）。如果需要，也可以使用专门针对阿片类药物所致便秘的药物（2)。 有效药物包括
外周作用的类阿片受体拮抗剂（PAMORA），例如纳洛西酚25 mg po qd（早晨）和甲基纳曲酮（sc）12 mg/0.6mL或450 mg po qd
氯通道激动剂（活化剂），如鲁比前列酮（口服）24 mcg po bid
PAMORA和氯通道激动剂均可在阿片类药物治疗过程中用于非癌性疼痛。 目标应该是每天服用药物，至少每隔一天排便一次。 如果没有排便，应在第二天晚些时候采取其他措施（例如比沙可啶，镁乳，柠檬酸镁，乳果糖，灌肠剂）。持续便秘时，可服用柠檬酸镁240mL，每天1次，乳果糖15mL一天两次，或异丙氧基乙醇（剂量根据需要调节）来治疗。有些病人需要定期的灌肠剂。
患者在几天内就会对阿片类药物引起的镇静作用、精神恍惚和恶心等不良反应产生耐受，但是对阿片类药物引起的便秘和尿潴留等不良反应的耐受性产生的更慢。任何不良反应都可能在某些患者身上持续存在，其中便秘更易持续存在。
对于尿潴留患者，可采用双段排尿或在排尿时运用Credé法。部分患者服用α-肾上腺素受体阻滞剂，如坦索罗辛0.4 mg po qd（起始剂量）可能有帮助。
神经内分泌影响，特别是可逆的性腺功能减退。神经内分泌症状可包括疲劳、性欲减退、因性激素水平低而不孕不育、女性闭经。雄激素水平低也会导致骨质疏松。长期接受阿片类药物治疗的患者需要进行间歇性骨密度检测。
阿片类误用，转用和滥用
(参见 Centers for Disease Control and Prevention: 2019 Annual surveillance report of drug-related risks and outcomes—United States. Surveillance special report. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services.)
阿片类药物是美国意外死亡和致命药物过量的主要原因。当阿片类镇痛药与苯二氮卓类药物一起使用时，致命药物过量的风险显著增加。 此外误用、转用和滥用率（异常吸毒行为）正在增加。
阿片类误用可能是有意或无意的。它包括任何违背医学指导或脱离处方规定的用药。
转用 包括出售或给予处方药给他人。
滥用 指的是娱乐性或非治疗性使用阿片类药途（例如，用于产生欣快或其他精神效果）。
长期服用阿片类药物治疗慢性疼痛的患者中，多达三分之一的人可能误服处方的阿片类药物（不按医嘱使用）或滥用它们。
成瘾, 通常表示因控制力受损和渴求，尽管有危害和不良后果，仍难以抑制地使用。对成瘾的一些定义包括耐受性（随着时间的推移，需要越来越高的剂量来维持相同的镇痛水平和疗效）和戒断（停药或引起戒断症状的剂量显著减少）。然而，这两个特征都是阿片类药物治疗的预期生理效应，因此在定义阿片类药物成瘾方面没有用处。
阿片类药物使用障碍 比成瘾这个词更可取。阿片类药物使用障碍的定义是非医疗目的强制性的、长期的自我给药，造成重大的损害或痛苦。精神疾病诊断与统计手册，第五版（DSM-5）提供了诊断该疾病的具体标准。如果阿片类药物的使用模式导致临床严重损害或痛苦，并且如果在12个月期间观察到以下≥2种情况：
使用超出规定的较大量或较长时间的阿片类药物
持续渴望或试图减少或控制阿片类药物的使用
花费大量时间试图获得或使用阿片类药物或从其影响中恢复
渴望或有强烈的欲望或冲动使用阿片类药物
反复使用阿片类药物导致无法履行工作、家庭或学校的义务
尽管阿片类药物的使用导致或加剧了持续或反复的社会或人际问题，但仍继续使用阿片类药
因阿片类药物而放弃或减少重要的社交、工作或娱乐活动
在身体危险的情况下继续使用阿片类药物
尽管阿片类药物引起或恶化了持续或反复的身体或心理障碍，但仍继续使用阿片类药
对阿片类药物有耐受性
有阿片类戒断症状
在适当的医疗监督下服用阿片类药物的患者预计会出现耐受性和戒断（继发于身体依赖）。因此，在阿片类治疗药物管理的患者中，这些发现不属于阿片类使用障碍标准的一部分。
阿片类药物使用障碍的风险取决于使用频率和剂量 (3)：
0.004％：不经常使用阿片类药物
0.7％：使用低剂量的阿片类药物（<36mg/d OMME）
6.1％：使用大剂量阿片类药物（> 120mg/d OMME）
2％至15％：在其他研究中（未按剂量分层）
当考虑使用阿片类药物治疗，特别是长期治疗时，临床医生应评估患者对滥用和转用的风险，并忠告他们避免有意或无意的误用。在开始使用阿片类药物之前，临床医生应获得知情同意并评估患者发生阿片类药物使用障碍的风险。
发生阿片类药物使用障碍的危险因素包括
酒精或药物滥用史
酒精或药物滥用家族史
重要的精神异常（过去或现在）
使用精神药物
年龄小于45岁
筛查工具可以帮助识别阿片类药物使用障碍风险较高的患者； 阿片类药物风险工具（ORT）可能是最好的。但是，没有任何风险评估工具足以确定使用阿片类药物治疗患者是安全的还是低风险的。因此，所有接受阿片类药物治疗的患者在治疗期间应密切监测，以确保安全使用阿片类药物治疗。
常规监测应包括定期进行不通知的尿液筛查，以检查是否存在处方药和未使用非法药物。
未经通知的筛检更有可能识别异常使用或滥用，但要纳入诊所的工作流程则更具挑战性。当前的建议是对尿液中的药物进行如下筛查：
初次处方时
至少每年一次
如果风险高或出现问题，则更频繁
应使用国家处方药监测项目（PDMPs）提供的信息来审查患者的受控药物使用史。 当前的建议包括使用 PDMP 进行常规筛查，如下所示：
最初处方阿片类药物时
每次按规定续开药物时或至少每3个月一次
常规查询PDMP可帮助临床医生确保患者使用单一处方医生和药房。
即使存在发生阿片类药物使用障碍的风险因素，仍可适当治疗；但临床医生应该采取更严格的措施以防止滥用和成瘾 (4)。措施包括：
仅开少量处方（需要经常随访就诊以续开药物）
尿液药物筛查以监测治疗依从性（即，确认患者正在服用药物且未转移药物）
“丢失”的处方不再补开
通过改变阿片类药物制剂的配方，已开发出可咀嚼或压碎和注射口服制剂的方式来制止滥用
考虑可用于镇痛并对镇静和呼吸抑制风险具有上限效应的丁丙诺啡制剂——这些特性使其成为治疗任何阿片类药物使用障碍的有效方法
医生可能需要把有问题的患者推荐给疼痛专科医生或在疼痛管理方面有经验的药物使用专家。
首次处方阿片类药物时，临床医生应向患者提供相关信息。临床医生还要求患者签署一份合同，详细说明为确保安全使用正在进行的处方而采取的措施，以及表明异常使用、滥用、滥用或转移（即阿片类药物逐渐减少）的病史或评估（如尿药筛查、处方药监测）的后果。临床医生应仔细检查与患者的合同，以确保他们了解所需内容。在患者服用阿片类药物之前，需要签署并同意合同。还应告知患者继续使用非阿片类药物的疼痛管理策略，并可以将其转介给药物使用专家。
如果患者出现阿片类药物使用障碍，则由处方医生负责提供和安排循证治疗（通常是丁丙诺啡或美沙酮加认知行为疗法的药物辅助治疗）。
为了避免被别人误用，患者应将阿片类药物放置于一个安全的地方，并将未使用的药物送回药店处理。
所有患者应被告诫有关阿片类药物和酒精或抗焦虑药联合使用的风险及并被告知如何进行剂量的自我调节。
阿片类受体拮抗剂
这类阿片样物质能与阿片受体结合，但几乎没有激动作用。它通常用于逆转阿片类药物使用过度时的症状，尤其是呼吸抑制。
静脉给药纳洛酮后<1分钟内就能起效，肌注则起效稍慢。纳洛酮也可舌下给药或气管内给药。作用持续时间约1至2个小时。但是，阿片类药物引起的呼吸抑制时间通常较其起拮抗作用的时间长，因此需重复多次给予纳洛酮，同时需密切监测。
阿片类使用过度时，可给予纳洛酮0.4mg静注，每2～3分钟一次(滴定到充分呼吸，而不是清醒)。如果需要重复给药，可以增加给药剂量(每次给药最多2mg）。如果给予10 mg后无反应，则应重新考虑阿片类药物毒性的诊断。
对于长期使用阿片类药物治疗的患者，只需能逆转呼吸抑制的剂量而且在使用时应特别谨慎以防突然出现戒断症状和疼痛复发。
纳洛酮还可以作为鼻喷雾剂和自动注射器（IM）使用。对于鼻喷雾剂，以单次喷雾（0.1mL中的2或4mg）喷入一个鼻孔。对于自动注射器，剂量为2 mg IM或sc注射到大腿前外侧（如有需要透过衣服）。
纳美芬与纳洛酮类似，但其作用持续时间约4至8个小时。纳美芬偶尔用于以确保延长逆阿片类药物的作用。
纳曲酮，一种口服吸收的阿片类受体拮抗剂，通常用于阿片或酒精成瘾的辅助治疗。它作用时间长，耐受性好。
阿片类镇痛药参考文献
1.Dowell D, Haegerich TM, Chou R: CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain—United Stat 2016.JAMA 315 (15):1624–1645, 2016.doi: 10.1001/jama.2016.1464
2.Argoff CE, Brennan MJ, Camilleri M, et al: Consensus recommendations on initiating prescription therapies for opioid-induced constipation.Pain Med 16 (12):2324-2337, 2015.doi: 10.1111/pme.12937
3.Dowell D, Haegerich TM, Chou R: CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain--United States, 2016.JAMA 315 (15):1624–1645, 2016.doi: 10.1001/jama.2016.1464
4.Babu KM, Brent J, Juurlink DN: Prevention of opioid overdose.N Eng J Med 380:2246–2255, 2019.doi: 10.1056/NEJMra1807054
辅助镇痛药物
许多药物可用作辅助类镇痛剂，包括抗癫痫药物（如加巴喷丁、普瑞巴林）、抗抑郁药物（如三环类、度洛西丁、文拉法辛和安非他酮等）和其他药物（见表治疗神经性疼痛的药物）。这些药物一般都有多种用途，其中最常见的是缓解神经性疼痛。
普瑞巴林 与加巴喷丁相似，但药代动力学更稳定；每天给药 2 次与每天给药 3 次一样有效，并导致更好的依从性。 普瑞巴林对神经性疼痛（包括脊髓损伤引起的中枢性疼痛）和纤维肌痛有效； 一些证据表明它是一种有效的抗焦虑药。
对于 三环类抗抑郁药 （阿米替林，去甲替林，地昔帕明），其主要作用机制是阻止5羟色胺和去甲肾上腺素再摄取。三环类抗抑郁药对 神经性疼痛, 肌筋膜疼痛综合征, 一些中枢神经性疼痛综合征，内脏疼痛综合征和头痛综合症。
度洛西丁是一种混合机制（5-羟色胺和去甲肾上腺素）的再摄取抑制剂，它对糖尿病神经痛、纤维组织肌痛、慢性肌肉骨骼疼痛（包括下腰背痛）和化疗引起的神经痛可有效镇痛。治疗抑郁症和焦虑症和减轻疼痛的有效剂量相似。
文拉法辛的 作用和作用机制与度洛西汀相似。
神经性疼痛的主要药物
分类/药物
剂量*
注释
抗癫痫药†
卡马西平
200～400mg 2次/日
开始用药后注意监测白细胞和肝功能
可能会降低口服避孕药的疗效
三叉神经痛的一线治疗。
加巴喷丁
300–1200 毫克，每天 3 次
起始剂量一般为300mg qd
目标剂量：600–1200 mg tid
肾功能不全者患者调整剂量
奥卡西平
每天两次 600–1200 毫克
起始剂量一般为300mg qd
被认为与卡马西平治疗三叉神经痛和其他阵发性神经痛一样有效
可能引起低钠血症或降低口服避孕药的功效
与卡马西平不同，无需监测CBC或肝功能
苯妥英
300 mg qd
相关资料有限；为二线药物
普瑞巴林
150–300 mg bid
起始剂量通常为 75 毫克，每天 2 次，根据需要每周增加相同的剂量至最大 300 毫克，每天口服 2 次
其作用机制与加巴喷丁类似，但其药代动力学更稳定
肾功能不全者患者调整剂量
丙戊酸盐
250～500 mg bid
数据有限，但强烈支持对偏头痛的治疗
抗抑郁药
阿米替林
睡前10–25 mg（起始剂量），每周增加相同剂量至睡前最高150 mg
目标剂量：约100mg/d（用于缓解疼痛的剂量不太可能缓解抑郁或焦虑症状）
老年人及有心脏病史患者不推荐使用，因为其有强大的胆碱能拮抗作用
可以增加剂量至150mg或更高
地西帕明或去甲替林
睡前10–25 mg（起始剂量），每周增加相同剂量，至睡前最高150 mg
比阿米替林耐受性更好； 地昔帕明的不良反应优于去甲替林
目标剂量：约100mg/d（用于缓解疼痛的剂量不太可能缓解抑郁或焦虑症状）
老年人及有心脏病史患者不推荐使用，因为其有强大的胆碱能拮抗作用
可以增加剂量至150mg或更高
度洛西汀
20–60mg，每天一次（起始剂量）
从20–30mg qd开始，每周增加相同剂量至60 mg/d的目标； 在某些情况下，增加到60 mg bid（尤其是有抑郁症或焦虑症的患者）
比三环类抗抑郁药耐受性好
疼痛的剂量目标（60mg/d）通常足以治疗伴随的抑郁症或焦虑症
米那普仑
第 1 天 12.5 毫克，每天一次，然后在第 2 天和第 3 天增加到 12.5 毫克，每天两次，在第 4 至第 7 天进一步增加到 25 毫克，每天两次，然后 25 毫克，每天最多 4 次，不超过200 毫克/天
对纤维肌痛有效；不用于神经性疼痛状态
文拉法辛
缓释（最容易使用）：37.5–75 mg，每天一次，增加至150–225 mg的目标剂量
更多大剂量去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (≥ 150 mg/d);低剂量对神经性疼痛无效
与度洛西汀的作用机制相似
在此剂量下对疼痛，抑郁和焦虑有效
中枢性肾上腺能alpha-2受体激动剂
可乐定
0.1mg qd
可以经皮或鞘内使用
替扎尼定
每 6-8 小时 2 毫克（每天最多 3 剂），根据需要每 1-4 天增加 2-4 毫克（最大：每天 36 毫克）
与可乐定相比，较少引起低血压
皮质类固醇
地塞米松
0.5–4 毫克，每天 4 次
仅用于炎性病变引起的疼痛
泼尼松
5～60mg qd
仅用于炎性病变引起的疼痛
NMDA-受体拮抗剂
美金刚
10～30mg qd
效果有限
右美沙芬
30~120 mg qid
在因中枢敏化而产生耐受性或疼痛阈值较低的患者中，可能对神经性疼痛有效。
在> 90％的白人中，通过肝细胞色素P-450 2D6快速代谢，降低了治疗效果
奎尼丁阻断右美沙芬的代谢
右美沙芬/奎尼丁联用可治疗肌萎缩性脊髓侧索硬化症患者的假性延髓效应
口服钠通道阻滞剂
美西律
150mg qd～300mg q8h
仅用于神经性疼痛
对那些有严重心脏病的患者，在用药前推荐评估其心功能
局部
0.025%～0.075%辣椒碱(如霜、乳液)
每天涂抹3次
有资料显示对神经性疼痛及关节炎有效
8%辣椒碱贴剂
一次最多4片†
引起严重的晒伤样皮肤反应； 口服8％的辣椒素后通常需要长达1周的口服阿片类药物才能缓解加重的皮肤疼痛
单次施用后疼痛可有效缓解3个月
EMLA
一日三次使用，尽可能穿比较紧身的衣服
如果利多卡因敷贴无效时可试用；价格昂贵
5%利多卡因
每天使用
有敷贴可使用
其他
巴氯芬
最初5–10 mg，每天3次；分3次滴定至60–120 mg
可通过GABAB 受体起作用
对三叉神经痛有效，也可用于其他神经痛
帕米膦酸（注射剂）
60–90 mg/month IV
有资料显示对复杂性局部疼痛综合征有效
*除非另外注明，所有药物均为口服用药。
†在使用辣椒素前1小时局部使用4–5％的利多卡因有助于减少刺激。
CBC = 全血细胞计数；欧洲劳工联盟 = 局部麻醉剂的共晶混合物；氨基丁酸 = γ-氨基丁酸；国家药监局 = N-甲基-d-天冬氨酸； WBC = 白细胞。
外用药剂也是很常用的。 辣椒碱霜，外用NSAIDs药物，其他成分的霜剂（如，局部麻醉剂），以及含5%利多卡因的敷贴应用时副作用小，可用于缓解很多类型的疼痛。
神经阻滞
通过药物或物理方法阻断中枢或外周疼痛传导通路可以短时间或有时长时间地缓解疼痛。神经损毁术（通路破坏）通常很少使用，除非是一些生存期较短的晚期病症患者。
可以通过静脉注射、鞘内注射、胸膜内注射、经皮的、皮下注射、硬膜外注射等方法给予局部麻醉剂（如，利多卡因）。硬膜外注射麻醉剂或阿片类镇痛剂对于缓解术后疼痛十分有效。长时间持续硬膜外镇痛有时可用于局部疼痛严重、生存期短的病人。对于这类需长时间鞘内注射神经阻滞药物的患者，最好将药物放入内置泵内。
神经损毁术指用手术方法或射频、或微波、冷冻消融或腐蚀性物质(如苯酚或高浓度酒精)等方法阻断疼痛感受通路。 神经消融治疗躯体疼痛比内脏疼痛更有效。
最常见的神经消融术用于治疗机械性轴性脊柱疼痛：这些手术包括脊柱背根支内侧分支（支配关节突关节）的射频消融术或外侧分支（支配骶髂关节）的消融术。该技术也越来越多地用于治疗膝关节（膝神经）、髋关节（闭孔神经和股神经的[关节感觉]分支）和肩部（肩胛上、腋窝和胸外侧的[关节感觉]分支）的顽固性疼痛。神经）。
脊髓神经消融很少被使用；很难预测其有效性。脊髓丘脑上升束的神经消融（脊髓切断术）可用于中断身体某一部位（如整个肢体）的疼痛；尽管会出现麻木和感觉障碍，但它可能会缓解几年。如果能确定疼痛位于皮肤的某一节段，则可以通过破坏该处的后根神经（脊神经根切断术）以达到镇痛效果。
神经调节
神经刺激之所以能缓解疼痛可能是刺激内源性疼痛调节通路的结果。证据支持治疗某些类型的 神经性疼痛 （例如，脊柱手术后伴有慢性腿部疼痛的背部手术失败综合征、复杂区域疼痛综合征 [CRPS]）使用放置在硬膜外的电极刺激脊髓（脊髓刺激）。
经皮电神经刺激（TENS）采用低电流、低频刺激以控制疼痛。
电刺激范例的发展提高了神经调节技术的功效和shi'yong'xing。神经调节技术在疼痛管理中的应用已显着增加。随着限制使用阿片类药物治疗非终末期疼痛的转变，神经调节技术现在更早被认为是神经性疼痛的治疗选择。
神经调节技术和技术的进步包括
高频刺激
背根神经节刺激
突发脊髓刺激波形
小型柔性周围神经刺激器
改进的 MRI 兼容性，极大地扩展了可以使用神经调节的临床情况
高频刺激对于神经性肢体疼痛有效。功效与传统的神经调节技术相似，但证据表明，它对轴向脊柱疼痛也可能有效，而传统的神经调节技术不能有效治疗这种疼痛。
背根神经节刺激是一种更集中的神经调节治疗； 它针对有限皮节的局部神经性疼痛。
当涉及单个外周神经时，外周神经刺激越来越多地用于治疗顽固性神经病理性疼痛（例如疝后缝合疼痛综合征、一些头痛综合征，如枕神经痛、感觉异常痛[由于股外侧皮神经受压导致大腿外部疼痛]）。它也被用来刺激腋神经的分支，以治疗中风后的偏瘫肩痛。概念验证研究报告称，周围神经刺激可能有助于治疗全膝关节置换术、前交叉韧带手术和足部手术后最初几周的术后疼痛。周围神经刺激包括在受影响的神经旁经皮插入小而薄的柔性电极引线，通常使用超声引导。引线连接到刺激器，刺激器通过可更换的粘合剂固定在与引线相邻的皮肤上。某些区域的疼痛不能用周围神经刺激来治疗，因为刺激器会干扰移动或坐姿。
大脑结构的刺激（深部脑刺激、运动皮层刺激）已被用于治疗难治性神经性疼痛综合征，但证据有限。
老年医学精要
在老年人中，疼痛最常见的原因是肌肉和骨骼疾病。然而疼痛常常是慢性的、多因素的，且往往是不明原因的。
非甾体类抗炎药(NSAIDs)
对于>65岁的老人，NSAIDs类药物引起的溃疡和胃肠道出血风险比中年人高三至四倍。其风险是药物剂量依赖和使用时间依赖的。有胃肠道不良反应高风险的老年患者可能获益于同时使用细胞保护药物（通常是质子泵抑制剂；偶尔是前列腺素米索前列醇）或替代选择性COX-2抑制剂（昔布；如塞来昔布）。与服用非选择性 NSAID（如布洛芬）的患者相比，服用选择性 COX-2 抑制剂（考昔布）的患者发生胃肠道不良反应的风险显着降低。
非选择性非甾体抗炎药和昔布类药物的心血管毒性风险与老年患者尤其相关，因为老年患者更可能存在心血管风险因素（如心肌梗死（MI）或脑血管或外周血管疾病病史）。
非选择性非甾体抗炎药和昔布类药物均可损害肾功能，导致钠和水潴留；老年患者应谨慎使用，尤其是患有肾或肝疾病、心力衰竭或低血容量的患者。
NSAIDs类药物很少会引起老年人的认知功能损害和人格性格改变。在NSAIDs类药物中，消炎痛最易引起老年人的神志混乱，因注意避免使用。
考虑到老年人出现严重毒性的总体风险更大，长期的非甾体抗炎药治疗应该谨慎使用，如果要用，只针对可能有反应的疼痛。NSAIDS最能缓解由炎症产生的疼痛。
应尽可能使用低剂量的NSAIDs治疗，并应考虑使用短期治疗或间断治疗以保证有效性。萘普生是可以优先选择的，因为较其它NSAIDs，它的心血管不良反应的风险较低。
阿片类
在老年人中，阿片类药物的半衰期更长，且阿片类药物对老年人的镇痛作用比年轻的病人更强。老年人慢性疼痛短期使用阿片类药物可以减轻疼痛和改善身体机能，但会损害认知功能。随着对阿片类药物过量风险的认识日益增加，从业者应考虑老年患者的认知障碍是否会干扰患者使用阿片类药物，以及看护者是否可以负责任地共同管理患者的药物治疗。
阿片类药物相关性便秘和尿潴留在老年人身上问题更加严重。
老年患者中，阿片类药物治疗前2周摔倒和骨折的风险较NSAIDs高，这可能是因为阿片类药物的镇静、认知和平衡副作用。长期的阿片类药物治疗也可能导致骨质疏松，部分原因是阿片类药物抑制下丘脑-垂体-性腺轴，导致雄激素（睾丸激素）和雌激素缺乏。长期接受阿片类药物治疗的老年患者需关注骨质疏松引起的长期骨折风险。
与其他阿片类药物相比，丁丙诺啡（一种阿片类激动剂/拮抗剂）在老年肾功能不全患者中具有更有利的情况：获益情况。