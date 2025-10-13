生长和体重增长迟缓的病史要点
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注释
生长曲线图
应检查测量数据，包括尽可能在出生时获得的数据，以确定生长速度的趋势。由于正常变异范围很大，生长和体重增长迟缓的诊断不应基于单次测量，除非营养不良很明显。
喂养史（3天）
饮食史应详细，包括饮食或喂养时间表，以及婴儿配方奶粉的制备和喂养技术（包括量）或母乳供应是否充足。应评估塑料接头类型和流量。
应尽快观察看护者喂养婴儿的情况，以评估他们的技术和婴儿的吸吮力度。在喂食过程中容易疲倦的婴儿可能患有潜在的心脏或肺部疾病。喂养过程中过度拍嗝或快速摇晃婴儿可能导致过度反流甚至呕吐。如发现用奶瓶支撑喂食（bottle propping）的情况应予以纠正，因该喂养方式不被推荐。
一个不感兴趣的照顾者可能会抑郁或冷漠，这表明社会心理环境缺乏对儿童的刺激和与儿童的互动。
对于年龄较大的儿童，应收集更多的病史，包括食物日志、食物过敏/不耐受、吞咽困难或误吸症状、感知食欲、食物质地的选择性，以及可能抑制食欲的药物。
评估儿童的排泄模式
尿液、粪便异常及频繁呕吐应引发调查，以检测潜在的肾脏疾病、吸收不良综合征、幽门狭窄或胃食管反流。
病史和出生史
需要关注的是宫内生长受限或早产伴有未得到补偿的生长延迟的任何证据；发育延迟；创伤；异常、长期或慢性感染（如结核病、寄生虫感染、HIV）；神经系统、心脏、肺部或肾脏疾病；疾病或住院；以及可能的食物不耐受。
心理健康史可能适用于年龄较大的儿童和青少年，以筛查焦虑症、抑郁症或饮食失调。
家族史
包括家庭成长模式的信息，尤其是父母和兄弟姐妹；发生已知影响生长的疾病（如囊性纤维化）；照顾者最近的身体或精神疾病导致无法提供持续的刺激和养育。
社会经历
注意力集中在家庭组成上；住房稳定性以及是否有制冷、烹饪设施和自来水；食品不安全；怀孕的意愿和对孩子的接受度；以及压力（例如，工作变动，家庭搬家，分居，离婚，死亡，其他损失）。
还应评估基于文化的或替代性的饮食习惯。