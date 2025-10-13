精神状态的检查
精神状态检查是对患者当前精神能力的评估，通过评估其一般外貌、行为、任何异常或古怪的信念和感知（如妄想、幻觉）、情绪以及认知的各个方面（如注意力、定向力、记忆力）来进行。
对于任何出现精神状态改变或认知功能进行性损害（无论是急性还是慢性）的患者，都应进行精神状态检查。对精神状态的评价有很多筛查量表，其中尤为实用的有：
记录基线结果，每年进行一次检查，每当怀疑精神状态有变化时进行一次复查。
患者需被告知精神状态的检查是一项常规检查，不用为此而自感尴尬。
检查在一个安静的房间内进行，检查者需确保患者可以清楚地听到提问。如病人不懂英语，则使用其能流利交流的语言。
精神状态检查需对认知功能的不同方面进行评价。检查者必须首先确定患者是否注意力集中——例如，通过在采集病史时评估其注意力水平，或让其立即重复3个词语。对于注意力不集中的病人，进一步检查的意义可能不大。
待测认知功能参数及如何测试这些参数的示例包括以下内容：
定向
测试定向的3个参数：
短时记忆
让患者在2~5分钟后回忆三件物品。
长时记忆
问病人一个关于过去的问题，比如“你在婚礼上穿了什么颜色的西装？”或者“你的第一辆车是什么牌子的？”
计算
使用任何简单的数学测试。序列 7 很常见：要求患者从 100 开始，然后减去 7，然后从 93 中减去 7，等等。或询问患者1.35美元等于多少个5美分硬币。
找词
要求患者在1分钟内尽可能多地命名单一类别中的物品，例如衣物或动物。
注意力
要求患者正向和反向拼写一个5个字母的单词。常用“World”一词。
命名
拿出一件物品，如钢笔、书或尺等，让患者说出物品的名字和它的一部分。
执行指令
从单独一步的指令开始，如：用你的右手摸摸你的鼻子。然后让患者做一个由三步构成的复杂指令，如：用你的右手拿这张纸，把它对折。把纸放在地上。”
书写
请患者写一个句子。句子应该包含一个主语和一个宾语，并且应该有意义。拼写错误可以忽略不计。
空间定向
让患者画出一座房子或一个钟面，并标出一个特定的时间。或让患者画2个相交的五边形。
抽象思维
让患者在 3 或 4 个物体之间确定一个统一的主题（例如，都是水果，都是交通工具，都是乐器）。请患者解释一个中等挑战性的谚语，例如“住在玻璃房子里的人不应该扔石头。”
判断力
向患者询问一个需要良好判断力的假设情景，例如“如果你在人行道上发现一封贴好邮票的信，你会怎么做？”将信投入邮筒是正确答案；拆开信件则可能提示存在人格障碍。