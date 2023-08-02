精神状态检查用于评估患者的意识水平和意识内容。如果患者积极感知周围的世界，并期待检查者和他们的下一步行动，他们就会被认为是警觉的。如果患者对任何刺激都没有反应，则视为昏迷。

对于所有其他中等意识水平，最好避免仅仅依赖定义不准确的描述性词语（如嗜睡、嗜睡、昏迷），因为这些词语是主观的，无助于其他检查人员评估患者是否正在好转或恶化。此类描述性术语应辅以更详细的基于观察的描述，例如以下内容：

是否以及如何唤醒熟睡或看似昏迷的患者

患者是否需要重复指导

患者的异常是连续的还是间歇的。

如果患者没有醒来，最好记录以下内容：

需要什么刺激才能唤醒患者（例如声音、触觉刺激、有害刺激）

患者对刺激的反应（例如，非特异性动作、睁眼、言语、合作程度）

在恢复到未刺激水平之前，患者在刺激后水平下持续功能的时间

除非患者清醒且警觉，否则无法准确表征意识的内容；尝试这样做通常不值得详细研究，因为结果可能无法反映患者的潜在能力。首先评估患者的注意力广度；一个注意力不集中的患者不能完全配合并妨碍检测。

对于有意识的患者，精神状态检查旨在测试大脑的特定部位。例如，语言和计算问题指向优势半球，空间忽视指向非优势半球，失用症指向对侧大脑半球的对侧感觉运动区域。

任何提示有认知功能障碍的病人都应该进行认知功能各方面的评价，(见边栏 精神状态的检查) 包括对时间、地点、人物的定向能力，注意力，记忆力，语言，计算能力，判断力及逻辑能力。

时间、地点和人物的定向

注意力

记忆

口头表达和数学能力

判断力

推理

只有严重的迟钝、谵妄和 痴呆，才会导致对人的定向力丧失（即不知道自己的名字）;当它作为一个孤立的症状出现时，提示了诈病。

另外，检查时需评价病人对疾病的自知力及与文化教育程度相关的知识储备，同时也需对病人情感和情绪作评价。词汇量通常与受教育程度相关。

如何做精神状态检查 视频

要求患者执行以下操作：

进行空间辨别觉的检查时，让患者模仿检查者做出简单和复杂的手指姿势及画出钟面、立方体、房屋或五角星；在这一过程中，检测者不仅要评价患者的最终完成情况还要注意观察患者在完成这一动作时的努力程度，从而发现异常的没耐心或过度耐心、写字过小症、偏侧忽略。

让患者使用牙刷、梳子，点燃火柴或弹一个响指从而发现其是否有失用症（完成复杂动作的认知能力）。

（参见精神障碍的处理方法及神经系统检查简介。）