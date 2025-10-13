缺血性脑卒中使用组织纤溶酶原激活物溶栓治疗的排除标准
症状出现后<3小时内的排除标准
CT扫描发现有颅内出血
CT扫描发现有累及多个脑叶的大面积脑梗（1/3以上的大脑中动脉供血区低密度灶）
临床表现提示存在蛛网膜下隙出血，即使CT阴性
有颅内出血史
轴内颅内肿瘤
过去3个月内有脑卒中或脑外伤的病史
降压治疗后收缩压>185mmHg或舒张压>110mmHg
过去 3 个月内接受过颅内或脊柱手术
活动性内出血
胃肠癌或21天内出血
怀疑有出血性疾病
血小板计数<100,000/mcL
在脑卒中发作前7天内对不可压迫血管进行过动脉穿刺
在前 24 小时内使用治疗剂量的低分子量肝素
凝血功能障碍，国际标准化比值 (INR) > 1.7，或凝血酶原时间（PT） > 15 秒，活化部分凝血活酶时间 (aPTT) > 40 秒
在48小时内使用过直接凝血酶抑制剂或直接Xa因子抑制剂，并通过PTT（部分凝血活酶时间）、INR（国际标准化比率）及适当的Xa因子活性测定等方法证实具有抗凝血效应
已知或怀疑引起缺血性中风的主动脉弓夹层
细菌性心内膜炎
相对排除标准（2）
症状快速缓解
过去14天内行大手术或有严重外伤
过去21天内有泌尿道出血史
发病时有癫痫发作，且发作后遗留神经功能缺损
妊娠
过去 3 个月内发生过急性心肌梗塞
症状出现后 3-4.5 小时的其他注意事项*
年龄>80岁
正在口服抗凝剂，无论INR（国际标准化比率）值如何
基线NIH卒中评分> 25
存在既往卒中和糖尿病史
* 对具有这些特征的患者的益处不太清楚。
NIH = 美国国立卫生研究院
Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al.Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association [published correction appears in Stroke. 2019 Dec;50(12):e440-e441. doi: 10.1161/STR.0000000000000215.].Stroke.2019;50(12):e344-e418.doi:10.1161/STR.0000000000000211