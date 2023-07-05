美国心脏病协会和美国卒中协会颁布了脑卒中早期管理指南American Heart Association and American Stroke Association。急性期缺血性脑卒中的患者通常应住院治疗。

在脑卒中的初步评估及病情的稳定期需予以如下支持治疗。

如果意识下降或延髓功能障碍损害气道，则提供气道支持和通气辅助

仅在需要维持氧饱和度 > 94% 时补充氧气

通过使用解热药物并识别和治疗高热的原因来纠正高热(体温> 38°C)

治疗低血糖（血糖 < 60 mg/dL）

治疗高血糖症 ，将血糖降至 140 至 180 毫克/分升，同时密切监测低血糖症

由于缺血组织缺乏自我调节机制，该区域的血流灌注需要较高的血压；因此，一般缺血性脑卒中的患者不予降压治疗，除非出现下列情况：

有终末器官受损（如主动脉夹层、急性心梗、肺水肿、高血压脑病、视网膜出血和急性肾衰等）。

可能使用重组组织纤溶酶原激活剂 (tPA) 和/或机械取栓。

如果连续 2 次读数相隔 15 分钟，收缩压 ≥ 220 mmHg 或舒张压 ≥ 120 mmHg，卒中发作后 24 小时内血压降低 15% 是合理的。

对于符合急性再灌注治疗条件的患者，在开始静脉溶栓之前，应使用以下方法之一将血压降低至 < 180/105 mm Hg：

拉贝洛尔 10 至 20 毫克静脉推注 1 至 2 分钟（可重复 1 次）

最初静脉滴注尼卡地平 5 毫克/小时（剂量每 5 至 15 分钟增加 2.5 毫克/小时，最大为 15 毫克/小时）

氯维地平 1 至 2 毫克/小时静脉滴注（每 2 至 5 分钟将剂量加倍，直至达到所需的最大血压 21 毫克/小时）

怀疑有血栓或栓子的患者应使用下列一种或几种治疗：

tPA、原位溶栓和/或机械祛栓

抗血小板药物

抗凝药

大多数患者并不适合溶栓治疗，应在入院时给予抗血小板药（一般口服阿司匹林325mg）。抗血小板治疗的禁忌证包括阿司匹林you'dao'de或NSAID药物诱发哮喘或荨麻疹、对阿司匹林或柠檬黄过敏、急性胃肠道出血、G6PD缺乏症和正在服用华法林等。

重组组织纤溶酶原激活物（rtPA)可应用于<3小时以内的急性缺血性脑卒中且没有使用tPA禁忌证 (见表 缺血性脑卒中使用组织纤溶酶原激活物溶栓治疗的排除标准)的患者一些专家建议使用tPA可延长到症状出现后4.5小时内（见Expansion of the Time Window for Treatment of Acute Ischemic Stroke With Intravenous Tissue Plasminogen Activator)静脉用tPA治疗急性缺血性卒中的扩大时间窗）；然而，症状出现后3到4.5小时之间，有额外的排除标准 (见表 缺血性脑卒中使用组织纤溶酶原激活物溶栓治疗的排除标准)。tPA必须在发病后4.5小时内给药——这是一个非常困难的要求。因为有时很难知道确切的发病时间，临床医师必须从患者最后被观察到正常的时间开始计时。

虽然tPA可引起致死性或有其他严重后遗症的脑出血，但严格按照治疗方案予以tPA治疗能使患者神经功能得到最大程度的恢复。只有专门处理脑卒中的有经验的医生才能使用tPA治疗急性脑卒中的患者；没有经验的医生更有可能会违反治疗流程，导致更多的患者出现脑出血甚至死亡。不正确地给予tPA（如在存在排除标准时给予）时，由tPA导致的出血风险在真正患有卒中的患者中较高；在卒中模拟征（stroke mimic）的患者中，脑出血风险很低（约0.5%，95%置信区间为0～2.0% [1]）（例如偏瘫性偏头痛、某些中枢神经系统感染、发作后麻痹、功能性神经系统疾病）。如现场没有有经验的医师，可能的话咨询卒中中心的专家（包括病视频评估患者［远程医疗］），可有助现场医师判断使用tPA。由于大多数预后不良是因未严格遵守流程造成的，应该使用包括纳入和排除标准的检查列表来严格筛选患者。

在使用tPA治疗之前，需具备以下条件：

行CT除外脑出血

收缩压必须<185mmHg

收缩压必须<105 mmHg

血糖必须 > 50 mg/dL

抗高血压药物（静脉用尼卡地平、拉贝洛尔、氯维地平）可按上述方案给予。用 tPA 治疗后，血压应保持 < 180/105 mmHg 至少 24 小时。

tPA静脉给药剂量为0.9mg/kg体重（最大剂量不超过90mg）；先静脉注射总剂量的10%超过1分钟，其余剂量予以静脉滴注持续超过60分钟。治疗后密切监测生命体征 24 小时。及时处理任何可能出现的出血并发症。 在予以tPA溶栓治疗的24小时内不应使用抗血小板药物和抗凝药。

最近的证据支持使用替奈普酶作为阿替普酶的合理替代品（2）。替萘普酶与阿替普酶的区别在于其糖蛋白结构有三个氨基酸。尽管结果或不良事件没有显著差异，但接受替萘普酶治疗的患者的再灌注率更高。与阿替普酶相比，替萘普酶具有更强的纤维蛋白结合，增加了纤溶酶原向纤溶酶的转化，对纤溶酶原激活物抑制剂具有更强的抵抗力，并且更容易作为单次给药。

表格 缺血性脑卒中使用组织纤溶酶原激活物溶栓治疗的排除标准 表格

回顾性分析缩小了中风症状出现后治疗窗内使用阿替普酶的绝对禁忌症范围（3）。然而，如果患者有以下任何一种情况，阿替普酶（tPA）的出血风险会增加，应权衡预期的益处[4]):

最近的重大手术或程操作（例如，冠状动脉旁路移植术、产科分娩、器官活检、先前不可压缩血管的穿刺）

脑血管病变

近期颅内出血

最近胃肠道或泌尿生殖系统出血

近期外伤

高血压（收缩压>175毫米汞柱或舒张压>110毫米汞柱）

急性心包炎

亚急性细菌性心内膜炎

止血缺陷，包括由严重肝病或肾病引起的止血缺陷

严重肝功能障碍

妊娠

出血性糖尿病视网膜病变或其他出血性眼科疾病

感染部位的败血症性血栓性静脉炎或动静脉套管堵塞

高龄（>77岁）

目前使用的抗凝剂（例如华法林）

原位溶栓 血栓或栓子的（血管造影定向动脉内溶栓）几乎已经过时，除非凝块太远而无法通过导管进入（例如，远端 A2 [前交通动脉远端的大脑前动脉]）。

机械取栓 （血管造影指导通过支架取栓装置动脉内去除血栓或栓子）是大型卒中中心近期前循环大血管闭塞患者的标准护理。

此前，机械取栓仅限于颈内动脉或大脑中动脉闭塞患者出现症状后 6 小时内使用。然而，在综合性卒中中心，临床和/或影像学发现表明大量组织有梗塞风险（半影）可能证明后期治疗是合理的。例如，可以使用 CT 灌注或 MR 灌注成像来识别梗塞组织和处于危险中的灌注不足组织（缺血半暗带）的体积。弥散加权或灌注加权成像发现梗死区和危险区体积之间存在相当大的不匹配，这表明大量的半暗区仍有可能被挽救。在 DEFUSE 3 试验中，小梗死和半影较大的患者在症状出现后16小时内获益明显；这两个发现都是基于影像学标准（5）。在 DAWN 试验中，对于基于影像学的梗死体积与基于临床标准的临床缺陷严重程度之间存在较大不匹配的患者，在症状出现后 24 小时内获益是明显的（6);这一发现表明存在可挽救的半影。

最近，越来越多的证据表明机械取栓术对后循环卒中患者具有较好疗效（7）。

过去，临床试验仅限于 NIHSS 评分 > 6 的患者进行机械取栓；然而，最近的证据支持对于 NIHSS < 6 的患者中进行机械血栓切除术是有作用的（8）。

目前的证据支持对所有符合溶栓条件的患者使用机械血栓切除术和静脉溶栓（桥接疗法）（9）。如果急性缺血性中风患者符合tPA条件，则不应将其用作静脉注射重组tPA的替代品。取栓装置正在逐步优化，最近的一些装置可在90〜100％的患者上实现再灌注。

中风后血栓切除术的影响（动脉造影） 图片 Image courtesy of Ji Y.Chong, MD.

口服抗血小板药物 用于急性中风的治疗，以降低复发性致残性中风的风险。可使用下列治疗：

中风发作后 48 小时内服用阿司匹林 81 至 325 毫克

阿司匹林加氯吡格雷双重抗血小板治疗：对于轻微中风或有短暂性脑缺血发作（TIA）高风险的患者，在中风发作24小时内，阿司匹林加氯吡格雷（例如，300 - 600mg口服一次，然后75mg口服一次，每天一次）；ABCD2评分≥4）

阿司匹林 81 mg 和替格瑞洛双联抗血小板治疗，第 1 天负荷剂量为 180 mg，随后每天两次 90 mg（对于氯吡格雷耐药 CYP2C19 功能等位基因丧失的患者可能有益，特别是在使用颅外或颅内支架的情况下）

48 小时内服用阿司匹林可降低早期复发性中风和死亡的风险（10)。

如果患者有短暂性脑缺血发作或轻微中风，在症状出现后24小时内给予氯吡格雷和阿司匹林，并持续21天，在降低前90天中风风险方面，氯吡格雷加阿司匹林似乎比单独服用阿司匹林更有效，且不会增加出血风险 (11)。 然而要避免长期（如大于3个月）联用氯吡格雷 和阿司匹林，因为两药联用在对在二次卒中的长期预防方面并不比单用阿司匹林效果更好，同时会导致更多的出血并发症。阿司匹林和替卡格雷的双重抗血小板治疗可用于因CYP2C19功能丧失等位基因存在而导致氯吡格雷耐药的患者。

抗凝 与肝素或低分子肝素一起用于脑静脉血栓形成引起的中风，有时用于颈动脉夹层引起的中风。 抗凝治疗也可用于心脏栓塞复发风险高的患者（例如，有心脏血栓或机械瓣膜的患者）。

通常，在急性期避免抗凝治疗，因为出血（出血性转化）的风险较高，尤其是大面积梗塞。