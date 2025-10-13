alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达
表型
血清alpha1-抗胰蛋白酶水平*
患肺气肿的风险
PI*ZZ
20–45 mg/dL（2.5–7 μmol/L）
高
PI*MZ
90–210 mg/dL（17–33 μmol/L）
轻微升高
PI*SZ
75–120 mg/dL（8–16 μmol/L）
轻度升高
PI*SS
100–200 mg/dL（15–33 μmol/L）
轻微升高
PI*MM
150–350 mg/dL（20–48 μmol/L）
正常
* 给出的血清水平是使用典型的商业标准（mg/dL）和美国登记处使用的纯化标准（micromol/L）测量的。
Data from American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003.doi:10.1164/rccm.168.7.818