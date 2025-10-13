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alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达

表型

血清alpha1-抗胰蛋白酶水平*

患肺气肿的风险

PI*ZZ

20–45 mg/dL（2.5–7 μmol/L）

PI*MZ

90–210 mg/dL（17–33 μmol/L）

轻微升高

PI*SZ

75–120 mg/dL（8–16 μmol/L）

轻度升高

PI*SS

100–200 mg/dL（15–33 μmol/L）

轻微升高

PI*MM

150–350 mg/dL（20–48 μmol/L）

正常

* 给出的血清水平是使用典型的商业标准（mg/dL）和美国登记处使用的纯化标准（micromol/L）测量的。

Data from American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003.doi:10.1164/rccm.168.7.818

* 给出的血清水平是使用典型的商业标准（mg/dL）和美国登记处使用的纯化标准（micromol/L）测量的。

Data from American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003.doi:10.1164/rccm.168.7.818

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