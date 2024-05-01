alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症

正常的PI表型是PI*MM。超过95%的严重α1-抗胰蛋白酶缺乏并肺气肿的患者是Z等位基因纯合子（PI*ZZ） ）。人群中的发病率为1/2000~1/10,000 (1)。大多数患者是北欧血统的人；Z 等位基因在亚洲血统和非洲血统的人中很少见。

尽管肺气肿在 Z 等位基因纯合的患者中很常见，但许多不吸烟且 PI*ZZ 纯合的患者不会患上肺气肿；患上肺气肿的患者通常有 COPD 家族病史。吸烟且 PI*ZZ 纯合子的人的预期寿命比不吸烟且 PI*ZZ 纯合子的人短。不吸烟的 PI*ZZ 纯合子人群的预期寿命比 PI*MM 人群低，无论他们是否吸烟。 与正常人相比，不吸烟的PI*MZ杂合子的FEV1随年龄快速下降的可能性更高。

其他罕见表型包括 PI*SZ 和 2 种不表达等位基因的 α-1 抗胰蛋白酶缺乏症，即 PI*Z-null 和 PI*null-null（见表格 α-1 抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达）。 null表型患者血清中几乎检测不到alpha1-抗胰蛋白酶。正常血清水平的功能障碍α-1抗胰蛋白酶可能在患有罕见突变的患者中发生。

表格 alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达 表格