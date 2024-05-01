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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症

作者：Robert A. Wise, MD, Johns Hopkins Asthma and Allergy Center
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

alpha-1抗胰蛋白酶缺乏是肺部先天性缺乏一种主要的抗胰蛋白酶，即alpha-1抗胰蛋白酶，这将导致蛋白酶介导的组织破坏增加和成人肺气肿。 异常的alpha-1抗胰蛋白酶在肝内沉积可导致儿童和成人的肝脏疾病。血清α1抗胰蛋白酶水平<11mmol/L（<80mg/dL）可确诊。应通过特定基因型或表型的检测来确认诊断。 治疗措施为戒烟、使用支气管舒张剂、早期治疗感染，以及在某些病例中采取alpha1-抗胰蛋白酶替代治疗。严重的肝病需要肝移植。其预后主要与肺损伤程度有关。

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏的病理生理学

alpha-1抗胰蛋白酶是一种中性粒细胞弹性蛋白酶抑制剂（一种抗蛋白酶），其主要作用是保护肺脏免受蛋白酶介导的组织破坏。 大部分alpha-1抗胰蛋白酶由肝细胞及单核细胞合成，并通过循环被动扩散入肺；其次，部分由肺泡巨噬细胞和上皮细胞产生。循环 α-1 抗胰蛋白酶的蛋白质构象（以及功能性）和数量由亲本等位基因的共显性表达决定； > 已鉴定出 140 种不同的等位基因，并根据蛋白酶抑制剂 (PI*) 表型进行描述（1）（见表 α-1 抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达）。

肝脏

某些变异的等位基因遗传引起alpha-1抗胰蛋白酶分子构象改变，导致其在肝细胞内聚合并滞留。肝细胞内积聚的异常alpha1-抗胰蛋白酶分子使10%~15(%的病人出现新生儿胆汁淤积性黄疸；其余病人或许能够降解异常蛋白，但确切的保护机制不明 (2)。约20%的新生儿期肝脏受累病人在儿童期发生肝硬化。约10%的儿童期无肝脏病变者成人后发生肝硬化。尸检系列发现，大约三分之一的受累成年人可能有肝硬化（3）。肝脏受累增加了肝癌的风险。

肺部

在肺内，alpha-1抗胰蛋白酶缺乏增加了中性粒细胞弹性蛋白酶的活性，促进组织破坏导致肺气肿（特别是在吸烟者，因为香烟烟雾也增加蛋白酶活性）。alpha1-抗胰蛋白酶缺乏引起的COPD估计占所有慢性阻塞性肺疾病（COPD）病例的1%~2%。α-1 抗胰蛋白酶缺乏症最常导致早期肺气肿;吸烟者比不吸烟者更早出现肺部受累的症状和体征，但在 25 岁以下的患者中，肺部受累罕见。某些支气管扩张的病人患有 alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症

其他组织

其他可能与alpha1-抗胰蛋白酶变异有关的疾病包括脂膜炎 （一种皮下组织的炎症性疾病）、致命性出血alpha1-抗胰蛋白酶突变使其从中性粒细胞弹性蛋白酶转变为凝血因子抑制剂）、动脉瘤、 溃疡性结肠炎、抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）阳性血管炎和肾小球疾病。

病理生理学参考文献

  1. 1.Mróz J, Pelc M, Mitusińska K, Chorostowska-Wynimko J, Jezela-Stanek A.Computational Tools to Assist in Analyzing Effects of the SERPINA1 Gene Variation on Alpha-1 Antitrypsin (AAT). Genes (Basel).2024;15(3):340.doi:10.3390/genes15030340

  2. 2.American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003.doi:10.1164/rccm.168.7.818

  3. 3.Fairbanks KD, Tavill AS.Liver disease in alpha 1-antitrypsin deficiency: a review. Am J Gastroenterol 2008;103(8):2136-2142.doi:10.1111/j.1572-0241.2008.01955.x

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏的分类

正常的PI表型是PI*MM。超过95%的严重α1-抗胰蛋白酶缺乏并肺气肿的患者是Z等位基因纯合子（PI*ZZ） ）。人群中的发病率为1/2000~1/10,000 (1)。大多数患者是北欧血统的人；Z 等位基因在亚洲血统和非洲血统的人中很少见。

尽管肺气肿在 Z 等位基因纯合的患者中很常见，但许多不吸烟且 PI*ZZ 纯合的患者不会患上肺气肿；患上肺气肿的患者通常有 COPD 家族病史。吸烟且 PI*ZZ 纯合子的人的预期寿命比不吸烟且 PI*ZZ 纯合子的人短。不吸烟的 PI*ZZ 纯合子人群的预期寿命比 PI*MM 人群低，无论他们是否吸烟。 与正常人相比，不吸烟的PI*MZ杂合子的FEV1随年龄快速下降的可能性更高。

其他罕见表型包括 PI*SZ 和 2 种不表达等位基因的 α-1 抗胰蛋白酶缺乏症，即 PI*Z-null 和 PI*null-null（见表格 α-1 抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达）。 null表型患者血清中几乎检测不到alpha1-抗胰蛋白酶。正常血清水平的功能障碍α-1抗胰蛋白酶可能在患有罕见突变的患者中发生。

表格
表格

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症的表型表达

表型

血清alpha1-抗胰蛋白酶水平*

患肺气肿的风险

PI*ZZ

20~45mg/dL（2.5~7 micromol/L）

PI*MZ

90~210mg/dL（17~33 micromol/L）

轻微升高

PI*SZ

75~120mg/dL（8~16 micromol/L）

轻度升高

PI*SS

100~200mg/dL（15~33 micromol/L）

轻微升高

PI*MM

150~350mg/dL（20~48 micromol/L）

正常

* 给出的血清水平是使用典型的商业标准（mg/dL）和美国登记处使用的纯化标准（micromol/L）测量的。

Data from American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003.doi:10.1164/rccm.168.7.818

分类参考文献

  1. 1.Ali­-Munive A, Leidy P, Proanos NJ, et al.Prevalence of genetic mutations in alpha-1 antitrypsin deficiency (aatd) in patients with chronic obstructive pulmonary disease in Colombia. BMC Pulm Med 2023;23(1):156.doi:10.1186/s12890-023-02453-0

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏的症状和体征

肝脏受累的婴儿在出生后一周内出现胆汁淤积性黄疸和肝肿大；黄疸常在2~4月龄时消退。肝硬化可出现于儿童期或成年后（肝硬化的症状体征和 肝细胞肝癌 在本手册的其他章节讨论）。

患有肺气肿的成人，症状和体征与COPD一致，包括呼吸困难、咳嗽、喘息及呼气相延长。

患者肺部病变的严重程度在不同表型患者之间差异很大，并且和吸烟情况及其他因素有关。一些吸烟且 PI*ZZ 纯合子的患者的肺功能保存良好。一些 PI*ZZ 纯合子但不吸烟的患者肺功能可能会严重受损。人口调查中发现的 PI*ZZ 纯合子（即没有症状或肺部疾病的人）的肺功能往往比因患有肺部疾病而确诊的患者更好，无论他们是否吸烟。气流阻塞多见于伴有哮喘、反复呼吸道感染、职业性粉尘暴露及有肺病家族史的男性患者。

脂膜炎是皮下软组织的炎症性疾病，表现为质硬、触痛、皮色改变的斑块或结节典型者位于下腹部、臀部或大腿。

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏的诊断

  • 血清alpha1-抗胰蛋白酶水平

  • 基因表型

有下列表现者应怀疑alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症

  • 45 岁之前患肺气肿的吸烟者

  • 不吸烟且无职业暴露史、在任何年龄患肺气肿的人

  • 胸片主要表现为下肺气肿者

  • 有肺气肿或无法解释的肝硬化家族史者

  • 有alpha-1-抗胰蛋白酶缺乏症家族史者

  • 有脂膜炎者

  • 有黄疸或肝酶升高的新生儿

  • 有无法解释的支气管扩张或肝脏疾病者

筛选通常通过基因分型完成。放射免疫扩散法测得血清alpha1-抗胰蛋白酶水平<80mg/dL（<15micromol/L）或比浊法测得血清alpha1-抗胰蛋白酶水平<50mg/dL（<9micromol/L），诊断即可确立 (1)。

诊断参考文献

  1. 1.American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003.doi:10.1164/rccm.168.7.818

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏的治疗

  • 支持治疗

  • 对于肺部疾病，常采用alpha1-抗胰蛋白酶替代治疗

肺部疾病的治疗采用纯化的人类 α-1 抗胰蛋白酶，该酶可使血清 α-1 抗胰蛋白酶水平维持在通过径向免疫扩散测量的目标保护水平 80 mg/dL（正常的 35%）以上。

因为肺气肿使肺结构永久改变，治疗无法修复已破坏的肺结构或改善肺功能，但可以阻止病变进展。该治疗费用昂贵，仅适用于不吸烟且具有 2 个异常等位基因、肺功能轻度至中度异常、并通过低血清 α-1 抗胰蛋白酶水平确诊的患者。不适用于病情严重者，以及一个或两个等位基因正常者。

戒烟、使用支气管舒张剂、早期治疗肺部感染对于有肺气肿的alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症病人尤其重要。

对小于 < 60岁且病情危重者，应考虑肺移植

采用肺减容术治疗α1-抗胰蛋白酶缺乏的肺气肿仍有争议；治疗效果不如没有α-1抗胰蛋白酶缺乏症的患者。

肝脏病变的治疗主要是支持治疗。肝脏病变是由酶加工异常而非酶缺乏引起的，因此酶替代治疗无效。肝衰竭病人可采用肝移植

脂膜炎的治疗尚无定论。已使用过氨苯砜、皮质类固醇和四环素（1）。

治疗参考文献

  1. 1.Franciosi AN, Ralph J, O'Farrell NJ, et al: Alpha-1 antitrypsin deficiency-associated panniculitis. J Am Acad Dermatol 87(4):825–832, 2022.doi:10.1016/j.jaad.2021.01.074

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏的预后

总体而言，从不吸烟的严重alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症患者仅有中等程度的肺功能受损，而预期寿命正常。

alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症最常见的死因是肺气肿，其次为肝硬化，常伴发肝细胞癌

关键点

  • 如果患者有不明原因肺气肿、肝脏疾病（尤其是新生儿）、脂膜炎，或支气管扩张症，应高度怀疑alpha1抗胰蛋白酶缺乏症

  • 使用基因分型进行诊断并使用血清 α-1 抗胰蛋白酶水平进行确认 < 80 毫克/分升 (< 15 微摩尔/升）。

  • 采用纯化的人α1-抗胰蛋白酶治疗特定患者（两个等位基因均异常、肺功能轻至中度异常、血清α1-抗胰蛋白酶水平低的不吸烟患者）。

  • 如果出现肝功能衰竭，可考虑肝移植。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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