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肺癌的特征

肺癌的特征

特征

小细胞肺癌

非小细胞肺癌*

腺癌

鳞癌

大细胞肺癌

在肺癌中所占比例

13–15%

40%

25–30%

10–15%

部位

气道黏膜下层，肺门周围肿块

周围型结节或肿块

中央型，支气管内

周围型结节或肿块

危险因素

吸烟

吸烟（占患者总数的80~85％；15~20％从不吸烟或仅少量吸烟）；患者，尤其是不吸烟者，常存在致癌驱动突变

环境和职业暴露（主要是氡气、石棉、辐射、二手烟、多环芳烃、砷、铬酸盐或镍）

治疗

依托泊苷联合顺铂或卡铂

广泛期和局限期小细胞肺癌的免疫治疗

局限期可同步放疗

除非患者表现为孤立性肺结节，且无明显淋巴结或远处转移，否则手术无益。

IA期：手术或立体定向放射治疗（SBRT）

IB期：手术加辅助化疗，若EGFR阳性则加靶向治疗，或采用免疫治疗

IIA期和IIB期：手术治疗，可联合或不联合新辅助或辅助化疗，并可联合或不联合免疫治疗

IIIA期：治疗方案的选择取决于病变范围及定位，可包括手术及辅助治疗（化疗、免疫治疗或靶向治疗）；或先行新辅助治疗（化疗和免疫治疗），若有应答则随后进行手术

IIIB期：同步放化疗后序贯免疫治疗

Ⅳ期：全身靶向治疗、化疗或免疫治疗——每种治疗均可联合或不联合姑息性放疗

影响治疗方式选择及治疗顺序的因素包括组织学类型（腺癌、鳞状细胞癌或其他类型）、是否存在可靶向作用的基因组变异、PD-L1表达状态（用于评估免疫治疗适用性）以及患者个体因素（如年龄、合并疾病和治疗偏好）

晚期非小细胞肺癌通常需要连续使用多种全身疗法（化疗、放疗、免疫疗法、靶向（生物）疗法）以提高总体生存率

并发症

上腔静脉综合征

副癌综合征

咯血、气道阻塞、肺炎、胸膜受累和疼痛、胸腔积液、上腔静脉综合征、Pancoast瘤（引起肩部或手臂疼痛）、喉返神经受累引起的声音嘶哑、脑转移引起的神经系统症状、骨转移引起的病理性骨折、肝转移引起的黄疸

治疗后5年生存率

局限期：16%～28%

广泛期：12%

Ⅰ期：65～80%

Ⅱ期：30–60%

Ⅲ期：13–36%

Ⅳ期：5-62%

Non-small cell lung cancer survival data derived from Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al: The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol.2016;11(1):39-51.doi:10.1016/j.jtho.2015.09.009; Asamura H, Farjah F, Gill R, et al. AJCC Cancer Staging System: Lung (Version 9).Chicago: Springer; 2024; Kim SY, Park HS, Chiang AC.Small Cell Lung Cancer: A Review. JAMA.2025;333(21):1906-1917.doi:10.1001/jama.2025.0560

*此列表仅包含非小细胞肺癌最常见的亚型；非小细胞肺癌的其他较罕见亚型包括肉瘤样癌和腺鳞癌。

NSCLC = 非小细胞肺癌； PD-L1 = 程序性死亡配体 1； SCLC = 小细胞肺癌； SVC = 上腔静脉。

Non-small cell lung cancer survival data derived from Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al: The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol.2016;11(1):39-51.doi:10.1016/j.jtho.2015.09.009; Asamura H, Farjah F, Gill R, et al. AJCC Cancer Staging System: Lung (Version 9).Chicago: Springer; 2024; Kim SY, Park HS, Chiang AC.Small Cell Lung Cancer: A Review. JAMA.2025;333(21):1906-1917.doi:10.1001/jama.2025.0560

*此列表仅包含非小细胞肺癌最常见的亚型；非小细胞肺癌的其他较罕见亚型包括肉瘤样癌和腺鳞癌。

NSCLC = 非小细胞肺癌； PD-L1 = 程序性死亡配体 1； SCLC = 小细胞肺癌； SVC = 上腔静脉。

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