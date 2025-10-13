胎儿心率监测定义
参数
定义
胎心率：基线
10分钟内的平均胎心率，不包括波动较大的时期 (> 25 bpm)，四舍五入为最接近的0或5
必须确定为≥2分钟（但不一定连续2分钟）
胎心率：变异性
基线胎心率波动幅度和频率不规则（不包括加速和减速）
波动以 bpm 的峰谷幅度直观量化
胎心率加速：与胎龄相适宜
<32周胎龄时，胎心率明显突然增加：峰值≥10次/分钟＞基线胎心率，持续≥10秒
≥32周胎龄：峰值≥15次/分钟＞基线胎心率，持续≥15秒
胎心率减速：与子宫收缩的关系
晚期减速：胎心率短暂渐进性下降，开始于宫缩高峰之后，并需≥30秒达到最低点，最低点出现于宫缩高峰之后
减速的起始，峰值和结束时间，通常晚于子宫收缩的起始，峰值和结束时间
早期减速： 短暂的渐进的胎心减速发生在宫缩开始不久，≥30秒胎心下降至最低点，胎心率在子宫收缩接近峰值时达到最低点
减速的起始、达峰和结束通常接近于宫缩的起始、达峰和结束
变异减速：胎心率短暂突然下降≥15次/分钟，在减速开始后＜30秒达到最低点，并持续15秒至2分钟；这种减速可能与宫缩相关，也可能不相关
发生，深度和持续时间连续宫缩之间通常不同
bpm = 每分钟心跳次数；EGA = 估计胎龄；FHR = 胎儿心率。
Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T: The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol 112(3):661-666, 2008.doi:10.1097/AOG.0b013e3181841395