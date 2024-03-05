胎心率 (HR) 监测可以是手动和间歇性的，使用胎儿镜听诊胎儿心率。然而，在美国，电子胎儿心率监测(体外或体内)已成为高危妊娠的标准治疗，许多临床医师将其用于所有临产患者。常规应用在低风险分娩的电子监控的价值往往存在争议。电子胎儿监护在大型临床实验中尚未显示能减少总体死亡率，并已被证明能增加剖宫产率，可能是因为许多明显的异常是假阳性 (1)。因此电子监护的孕妇比胎心听诊的孕妇剖宫产率更高。

如果是人工听取胎心，整个产程中应该按照指南进行听诊，并且需要一对一的护理。

产程正常的低危孕妇，每次宫缩后或者第一产程中至少每隔30分钟，第二产程中每隔15分钟应听取胎心。

至于高危孕妇，第一产程每隔15分钟，第二产程每隔3~5分钟应听取胎心。

一般建议宫缩峰值时开始连续听诊至少1~2分钟了解有无晚期减速。规律听诊胎儿异常的假阳性率和人工干预的几率较电子监护的低，并且在产程中增加了医护人员与孕妇接触的机会。但是按照标准指南进行听诊经常会有实际执行的困难而且不经济。如果不是准确地听诊，也许还不能发现异常。

胎儿心率电子监护可以是

外监护 :探头应置于孕妇腹壁记录胎心和子宫收缩。

内监护: 羊膜应该已经破裂。然后，将导线插入子宫颈；将电极连接到胎儿头皮以监测心率，如果需要精确测量子宫的收缩时间，则将导管放入宫腔以测量宫内压力。

一般来说，外监护和内监护同样可信。 外监护用于正常产程；内监护在外监护不能确定胎儿是否安全或者宫缩强度时使用（如外监护感受器不能正常工作）。

其他胎儿监测技术已经得到开发，主要用于研究，包括胎儿脉搏血氧测定和分娩时的胎儿 ST 段和 T 波分析（检查胎儿心电图是否有 ST 段抬高或压低）。