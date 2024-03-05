分娩过程中必须进行胎儿监护。主要方法是监测胎儿心率模式，通常与子宫收缩有关。在一些评估方法中它与超声波检查相结合。
胎儿监护方法
胎心率 (HR) 监测可以是手动和间歇性的，使用胎儿镜听诊胎儿心率。然而，在美国，电子胎儿心率监测(体外或体内)已成为高危妊娠的标准治疗，许多临床医师将其用于所有临产患者。常规应用在低风险分娩的电子监控的价值往往存在争议。电子胎儿监护在大型临床实验中尚未显示能减少总体死亡率，并已被证明能增加剖宫产率，可能是因为许多明显的异常是假阳性 (1)。因此电子监护的孕妇比胎心听诊的孕妇剖宫产率更高。
如果是人工听取胎心，整个产程中应该按照指南进行听诊，并且需要一对一的护理。
产程正常的低危孕妇，每次宫缩后或者第一产程中至少每隔30分钟，第二产程中每隔15分钟应听取胎心。
至于高危孕妇，第一产程每隔15分钟，第二产程每隔3~5分钟应听取胎心。
一般建议宫缩峰值时开始连续听诊至少1~2分钟了解有无晚期减速。规律听诊胎儿异常的假阳性率和人工干预的几率较电子监护的低，并且在产程中增加了医护人员与孕妇接触的机会。但是按照标准指南进行听诊经常会有实际执行的困难而且不经济。如果不是准确地听诊，也许还不能发现异常。
胎儿心率电子监护可以是
外监护:探头应置于孕妇腹壁记录胎心和子宫收缩。
内监护: 羊膜应该已经破裂。然后，将导线插入子宫颈；将电极连接到胎儿头皮以监测心率，如果需要精确测量子宫的收缩时间，则将导管放入宫腔以测量宫内压力。
一般来说，外监护和内监护同样可信。 外监护用于正常产程；内监护在外监护不能确定胎儿是否安全或者宫缩强度时使用（如外监护感受器不能正常工作）。
其他胎儿监测技术已经得到开发，主要用于研究，包括胎儿脉搏血氧测定和分娩时的胎儿 ST 段和 T 波分析（检查胎儿心电图是否有 ST 段抬高或压低）。
胎儿监护方法参考
1.Alfirevic Z, Devane D, Gyte GM, Cuthbert A: Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev 2(2):CD006066, 2017.2017 年 2 月 3 日发布。doi:10.1002/14651858.CD006066.pub3
胎儿心率监测解读
主要参数包括胎心率和胎心率变异，尤其是与宫缩及胎动有关的胎心率和胎心率变异。由于胎儿心率的解释可能是主观的，某些参数已经被定义（见表 胎儿心率监测的定义)。
胎儿心率监测定义
参数
定义
胎心率：基线
10分钟内的平均胎心率，不包括波动较大的时期 (> 25 bpm)，四舍五入为最接近的0或5
必须确定为≥2分钟（但不一定连续2分钟）
胎心率：变异性
基线胎心率波动幅度和频率不规则（不包括加速和减速）
波动以 bpm 的峰谷幅度直观量化
胎心率加速：与胎龄相适宜
<32周时，胎心率明显突然增加：峰值≥10次/分钟>基线胎心率，持续≥10秒
≥32周胎龄：≥15 次/分 >基础胎心率≥15秒
胎心率减速：与子宫收缩的关系
晚期减速：短暂的渐进的胎心减速发生于子宫收缩之后，≥30秒到达其最低点，胎心下降至最低点，发生于子宫收缩的峰值之后
减速的起始，峰值和结束时间，通常晚于子宫收缩的起始，峰值和结束时间
早期减速： 短暂的渐进的胎心减速发生在宫缩开始不久，≥30秒胎心下降至最低点，胎心率在子宫收缩接近峰值时达到最低点
减速的起始，达峰和结束通常接近于宫缩的起始，达峰 和结束
变异减速：短暂的渐进的≥15次/分，<30秒胎心下降至最低点，胎心减速时间持续15秒至2分钟，胎心减速可能也可能不与子宫收缩相关
发生，深度和持续时间连续宫缩之间通常不同
bpm = 每分钟心跳次数；EGA = 估计胎龄；FHR = 胎儿心率。
Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T: The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol 112(3):661-666, 2008.doi:10.1097/AOG.0b013e3181841395
有几种模式是公认的；它们被划分为3层（类 [1]），通常与胎儿的酸碱状态有关：
第一类：正常
第二类：不确定
第三类：异常
一个 正常模式 强烈预示在观测时胎儿正常的酸碱状态。这种模式都具有以下特点：
基线每分钟110~160次
中等胎心率基线变异性（由6至25次）伴有胎动或宫缩
宫缩时并无变异或晚期减速
早期减速和符合孕周的胎心加速是可以在正常的胎心模式中存在，也可以不存在。
不确定模式 是没有明确分类为正常或不正常的任何图案。很多图案都被归类为不确定模式。胎儿是否是酸中毒，不能从模式确定。不确定的模式需要密切监测胎儿，使任何恶化可以尽快发现。
一个 异常模式 通常表明在观测时胎儿存在代谢性酸中毒。这种模式具有一下几个特征之一
胎心率基线变异消失加上频发性晚期减速
胎心率基线变异消失加上频发性变异减速
胎心率基线变异消失加胎儿心动过缓（胎心率<110次/分，没有变异或<100次/分）
正弦波图案（每分钟约3至5个循环的约5~40次/分的固定变异/分钟，类似正弦波）
异常模式需要及时行动纠正它们（例如，补充氧气，重新定位，治疗产妇低血压，催产素中止），或者准备急诊剖宫产。
模式反映在特定时间点胎儿的状态;模式可以改变。
胎儿监护解读参考
1.Macones GA, Hankins GD, Spong CY, Hauth J, Moore T: The 2008 National Institute of Child Health and Human Development workshop report on electronic fetal monitoring: update on definitions, interpretation, and research guidelines. Obstet Gynecol 112(3):661-666, 2008.doi:10.1097/AOG.0b013e3181841395
胎儿评估测试
一个无应激试验使用外部电子监视器记录胎儿心率和子宫收缩情况，并将HR与胎儿运动相关联（由母亲报告）； 之所以称其为“无应激”，是因为尽管可以使用声音（例如铃，声学刺激器）唤醒胎儿，但在测试过程中并未向胎儿施加刺激。当胎儿移动和在其他阶段时，HR预计会增加。无应激试验通常是20分钟（有时40分钟）。如果有超过20分钟的2次15次/分的加速度，该结果被认为是反应型。没加速的情况下被认为无反应性。晚期减速的存在表明低氧血症，胎儿性酸中毒的可能，并且需要干预。
胎儿生理活动评估 通常是在不可靠的无应激试验之后进行的。生物物理学特征在无压力测试中增加了对羊水量、胎儿运动、音调和呼吸的超声评估。无应激测试和生物物理特征通常用于监测复杂或 高危妊娠（例如，并发孕妇糖尿病、高血压、先前妊娠的死产、或胎儿生长受限或胎儿异常）。
收缩应力试验 (催产素激惹试验）现在很少进行。在该测试中，通过催产素诱导的宫缩过程中，（通常在外部）监测胎儿运动和心率。 缩宫素激惹试验必须在医院进行。
如果在分娩过程中检测到问题（例如，胎儿心率减慢，缺乏正常的胎儿心率变异性），则尝试宫内胎儿复苏；可以给孕妇快速静脉输液或将其置于侧卧位。如果胎心曲线在短时间内没有改善，并且胎儿不能及时娩出，应立即剖宫产。