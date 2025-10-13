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T细胞功能

T细胞功能

类型

特征性转录因子

产生物质

主要功能

Th1

T-bet

IFN-gamma

IL-2

淋巴毒素（TNF-β）

TNF（肿瘤坏死因子-α）

辅助活化巨噬细胞与细胞毒性 T 细胞应答

对抗细胞内感染和肿瘤

Th2

GATA3

IL-4

IL-5

IL-10

IL-13

刺激B细胞产生抗体

促进过敏性炎症

对抗寄生虫感染

Th9

PU.1

IL-9

促进炎症反应

Th17

RORγt

IL-17

IL-21

IL-22

促进炎症反应

Th22

芳香烃受体（AhR）

IL-10

IL-13

IL-21

IL-22

通过促进组织修复和伤口愈合来增强上皮屏障的完整性

滤泡辅助 T 细胞（Tfh）

Bcl-6

IL-4

IL-10

IL-21

帮助生发中心 B 细胞

Tc

细胞毒性T细胞亚群（Tc1、Tc2、Tc9、Tc17和Tc22）在其特征性转录因子方面与Th亚群相似

穿孔素

颗粒酶

FasL

细胞因子*

杀伤被感染的细胞

调节性T细胞

Foxp3

TGF-beta

IL-10

IL-35

抑制免疫反应

自然杀伤T细胞

NKT细胞亚群已被描述具有特征性转录因子和细胞因子产生，类似于Th和Tc亚群

细胞因子*

可能有助于调节免疫反应

* Tc，亦称细胞毒性T淋巴细胞（CTL），可根据类似于Th1、Th2、Th9、Th17和Th22细胞的细胞因子产生情况，细分为Tc1、Tc2、Tc9、Tc17和Tc22亚群。

FasL = Fas配体；IFN = 干扰素；IL = 白细胞介素；NK = 自然杀伤；Tc = 细胞毒性 T 细胞；TGF = 转化生长因子；Th = 辅助 T 细胞；TNF = 肿瘤坏死因子。

* Tc，亦称细胞毒性T淋巴细胞（CTL），可根据类似于Th1、Th2、Th9、Th17和Th22细胞的细胞因子产生情况，细分为Tc1、Tc2、Tc9、Tc17和Tc22亚群。

FasL = Fas配体；IFN = 干扰素；IL = 白细胞介素；NK = 自然杀伤；Tc = 细胞毒性 T 细胞；TGF = 转化生长因子；Th = 辅助 T 细胞；TNF = 肿瘤坏死因子。

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