T细胞功能
类型
特征性转录因子
产生物质
主要功能
Th1
T-bet
IFN-gamma
IL-2
淋巴毒素（TNF-β）
TNF（肿瘤坏死因子-α）
辅助活化巨噬细胞与细胞毒性 T 细胞应答
对抗细胞内感染和肿瘤
Th2
GATA3
IL-4
IL-5
IL-10
IL-13
刺激B细胞产生抗体
促进过敏性炎症
对抗寄生虫感染
Th9
PU.1
IL-9
促进炎症反应
Th17
RORγt
IL-17
IL-21
IL-22
促进炎症反应
Th22
芳香烃受体（AhR）
IL-10
IL-13
IL-21
IL-22
通过促进组织修复和伤口愈合来增强上皮屏障的完整性
滤泡辅助 T 细胞（Tfh）
Bcl-6
IL-4
IL-10
IL-21
帮助生发中心 B 细胞
Tc
细胞毒性T细胞亚群（Tc1、Tc2、Tc9、Tc17和Tc22）在其特征性转录因子方面与Th亚群相似
穿孔素
颗粒酶
FasL
细胞因子*
杀伤被感染的细胞
调节性T细胞
Foxp3
TGF-beta
IL-10
IL-35
抑制免疫反应
自然杀伤T细胞
NKT细胞亚群已被描述具有特征性转录因子和细胞因子产生，类似于Th和Tc亚群
细胞因子*
可能有助于调节免疫反应
* Tc，亦称细胞毒性T淋巴细胞（CTL），可根据类似于Th1、Th2、Th9、Th17和Th22细胞的细胞因子产生情况，细分为Tc1、Tc2、Tc9、Tc17和Tc22亚群。
FasL = Fas配体；IFN = 干扰素；IL = 白细胞介素；NK = 自然杀伤；Tc = 细胞毒性 T 细胞；TGF = 转化生长因子；Th = 辅助 T 细胞；TNF = 肿瘤坏死因子。