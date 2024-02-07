T细胞从骨髓干细胞分化并迁移至胸腺，并将在胸腺中经历严格的筛选。T细胞主要包括以下三种：

辅助性T细胞

调节性（抑制性）T细胞

细胞毒性T细胞

在胸腺选择中，对自身MHC分子呈递的自身抗原做出反应的T细胞(或对自身MHC分子产生强烈反应的T细胞，无论呈递的抗原是什么)会因凋亡而被清除，从而限制了自身免疫的可能性。只有那些能识别异己抗原和自身MHC分子复合物的T细胞存活下来；它们离开胸腺去往外周血液和淋巴组织。

大多数的成熟T细胞表达CD4或CD8分子，并具有能结合抗原，类似Ig的表面受体称为T细胞受体（TCR）。T细胞受体有两种类型：

alpha-betaTCR：由TCRalpha和beta链组成;存在于大多数T细胞上

γ-δ T细胞：由T细胞γ和δ链组成；存在于少数T细胞上

类似Ig基因，编码TCR的基因被重排，获得对抗原具有特异性及亲和力的TCR。大多数T细胞（具有α-βTCR的细胞）识别抗原呈递细胞MHC分子上展示的抗原衍生肽。具有γ-δTCR的T细胞直接识别蛋白质抗原，或识别由称为CD1的MHC样分子显示的脂质抗原。T 细胞特异性的数量几乎是无限的。

alpha-betaT细胞的活化，需要TCR与抗原-MHC复合物相互识别及相互作用 (见图T细胞激活的双信号模式)。同时需要共刺激分子的相互作用(例如，T细胞上的CD28与抗原呈递细胞上的CD80和CD86相互作用)；否则，T细胞会失活或凋亡。 一些辅助分子（例如，T 细胞上的 CTLA-4 [细胞毒性 T 淋巴细胞抗原 4]，它也与抗原呈递细胞上的 CD80 和 CD86 相互作用，T 细胞上的 PD-1 [程序性细胞死亡蛋白 1] ，它与抗原呈递细胞上的 PD-L1 [程序性细胞死亡蛋白配体 1] 相互作用）抑制先前激活的 T 细胞，从而抑制免疫反应。

诸如CTLA-4和PD-1之类的分子及其配体被称为检查点分子，因为它们发出信号，表明需要限制T细胞继续其活性。因此，表达检查点分子的癌细胞可以通过抑制肿瘤特异性T细胞的活性免受免疫系统的破坏。

靶向T细胞或肿瘤细胞检查点分子的单克隆抗体（称为检查点抑制剂，参阅表临床使用的一些免疫治疗剂）用于防止抗肿瘤免疫反应下调，并有效治疗某些迄今耐药的癌症并增强抗肿瘤应答。 然而，由于检查点分子也参与预防其他类型的免疫反应（例如自我导向的自身免疫反应），检查点抑制剂可以允许发生严重的免疫相关炎症和自身免疫反应（全身和器官特异性）或加剧自身免疫性疾病。

CTLA-4基因的多态性与某些自身免疫性疾病如Graves病 、1型糖尿病等有关。

T细胞活化的双信号模式

辅助性T细胞（Th）通常为CD4+但也有可能为CD8+。Th细胞是由Th0细胞分化成以下某一种类型：

Th1细胞：Th1细胞通常能促进细胞毒性T细胞和巨噬细胞介导的细胞免疫反应，因此在抵抗胞内寄生的病原体（如病毒）时尤为重要。同时Th1细胞还可以促进一些类别的抗体的产生。

Th2细胞：Th2细胞尤其擅长促进B细胞产生抗体（体液免疫）。从而主要参与针对细胞外的病原体（如细菌，寄生虫等）的免疫反应。

Th17细胞：Th17细胞能促进组织炎症反应的发生。

Tfh 细胞（滤泡辅助 T 细胞）：Tfh 细胞促进次级淋巴组织生发中心的 B 细胞反应

每种细胞均分泌多种细胞因子（见表T细胞的功能）。根据产生的细胞因子不同可以区分Th细胞的功能表型。依赖不同病原体的不同刺激，Th1和Th2细胞在某种程度上可以下调彼此的活性，形成Th1或Th2主导的免疫反应。

任何能够识别源自自身抗原的肽的 T 细胞通常会在胸腺中的 T 细胞发育过程中被消除。如果不删除此类 T 细胞，它们就有可能发展成为自身免疫 Th1、Th2 或 Th17 细胞，从而推动自身免疫疾病的发展。

表格 T细胞功能 表格

不同类型的Th细胞之间的差别与临床疾病相关。例如，Th1细胞主要介导结核型麻风的免疫应答，而 麻风病的免疫应答则主要由Th2细胞介导。Th1 反应是某些自身免疫性疾病的特征（例如 1 型 糖尿病， 多发性硬化症）。Th2反应促进 IgE 的产生和过敏性疾病的发展，并帮助 B 细胞在某些自身免疫性疾病中产生自身抗体（例如， 格雷夫斯病、 重症肌无力）。Th17细胞可以促进炎症反应，因此可能与银屑病及 类风湿性关节炎等自身免疫性疾病的发生有关。 部分免疫缺陷的患者由于Th17细胞缺陷（如高lgE综合征），表现为易感白色念珠菌 和金黄色葡萄球菌。

调节性（抑制性）T细胞 介导免疫抑制，通常表达转录因子Foxp3。 它们由 CD4 或 CD8 T 细胞的功能亚群组成：

天然 Treg 细胞在胸腺内发育

诱导性 Treg 细胞由外周常规 T 细胞在遇到抗原后发育而来

调节性 T 细胞分泌具有免疫抑制特性的细胞因子（例如转化生长因子 [TGF]-β 和白细胞介素 [IL]-10），通过表达高水平的 IL-2 受体的 CD25 成分来消耗免疫刺激性白细胞介素 2 (IL-2)，或通过需要细胞间接触并涉及细胞表面分子（例如 CTLA-4）的机制来抑制免疫反应。调节性T细胞的主要作用是通过促进炎症消退，抑制过敏和自身免疫活动来防止过度的免疫反应。Foxp3功能性突变的患者会发生自身免疫紊乱IPEX综合征(i免疫失调、p内分泌腺病、e内分泌腺病、X连锁综合征)。

细胞毒性 T (Tc) 细胞 通常是 CD8，但也可能是 CD4。它们对于清除细胞内病原体，尤其是病毒至关重要。Tc细胞在器官移植排斥中起重要作用。

Tc细胞的产生包括三个阶段：

前体细胞阶段：接受适宜刺激时可分化成为Tc细胞

效应细胞阶段：分化为效应细胞后获得了特异性杀伤靶细胞的能力

记忆细胞阶段：记忆细胞处于静止期（不再受到刺激），再次遇到同样的抗原-MHC复合物后可被再次激活成为效应细胞。

完全活化的Tc细胞，如自然杀伤（NK）细胞，可以通过诱导凋亡的方式杀伤被感染的靶细胞。

Tc细胞可以分泌细胞因子，与Th细胞一样，根据其细胞因子产生的模式分为Tc1、Tc2和Tc17型。

Tc细胞可能是：

同源：响应自体细胞而产生，其 MHC 呈递源自病毒感染或其他外来蛋白质的肽

异源性的：对递呈外源性抗原的MHC复合物的细胞产生应答（如供受者MHC不相合的器官移植）。

某些 Tc 细胞能直接识别外来的MHC分子（直接途径）；另一些可能识别由受者自身MHC分子呈递的外源性MHC分子片段（间接途径）。

自然杀伤T(NKT)细胞是一类特殊的T细胞亚群。活化的NKT细胞能分泌IL-4和IFN-gamma，并有助于调节免疫反应。NKT细胞在表型及特定功能上都有别于 NK细胞。