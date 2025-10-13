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gamma-谷氨酰循环障碍

gamma-谷氨酰循环障碍

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

Gamma-胱氨酸合成酶缺乏症(230450*)

gamma-胱氨酸合成酶

生化特征：氨基酸尿症、谷胱甘肽缺乏

临床特征：溶血，脊髓小脑变性，周围神经病变，肌病

治疗：无明确治疗方法；避免使用在G6PD缺乏患者中引起溶血危机的药物

焦谷氨酸尿症（5-氧脯氨酸尿；266130*，231900*)

谷胱甘肽合成酶

生化特征：尿、血浆和脑脊液中5-氧脯氨酸升高；γ-谷氨酰半胱氨酸增加；谷胱甘肽水平降低

临床特征：溶血、共济失调、癫痫、智力残疾、痉挛、代谢性酸中毒

在症状轻者中，没有神经系统损伤的证据

治疗：碳酸氢钠或枸橼酸钠、维生素E和C，避免使用在G6PD缺乏患者中引起溶血危机的药物

Gamma-谷氨酰转肽酶缺乏症（谷胱甘肽尿；231950*)

γ-谷氨酰转肽酶

生化特征：血浆和尿谷胱甘肽升高

临床特征：智力障碍

治疗：无特异治疗方法

5-氧脯氨酸酶缺乏症(260005*)

5-氧脯氨酸酶

生化特征：尿5-氧脯氨酸升高

临床特征：可能良性

治疗：不需要

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

G6PD=葡萄糖6-磷酸脱氢酶

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

G6PD=葡萄糖6-磷酸脱氢酶

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