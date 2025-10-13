gamma-谷氨酰循环障碍
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
Gamma-胱氨酸合成酶缺乏症(230450*)
gamma-胱氨酸合成酶
生化特征：氨基酸尿症、谷胱甘肽缺乏
临床特征：溶血，脊髓小脑变性，周围神经病变，肌病
治疗：无明确治疗方法；避免使用在G6PD缺乏患者中引起溶血危机的药物
焦谷氨酸尿症（5-氧脯氨酸尿；266130*，231900*)
谷胱甘肽合成酶
生化特征：尿、血浆和脑脊液中5-氧脯氨酸升高；γ-谷氨酰半胱氨酸增加；谷胱甘肽水平降低
临床特征：溶血、共济失调、癫痫、智力残疾、痉挛、代谢性酸中毒
在症状轻者中，没有神经系统损伤的证据
治疗：碳酸氢钠或枸橼酸钠、维生素E和C，避免使用在G6PD缺乏患者中引起溶血危机的药物
Gamma-谷氨酰转肽酶缺乏症（谷胱甘肽尿；231950*)
γ-谷氨酰转肽酶
生化特征：血浆和尿谷胱甘肽升高
临床特征：智力障碍
治疗：无特异治疗方法
5-氧脯氨酸酶缺乏症(260005*)
5-氧脯氨酸酶
生化特征：尿5-氧脯氨酸升高
临床特征：可能良性
治疗：不需要
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database 。
G6PD=葡萄糖6-磷酸脱氢酶