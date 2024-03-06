氨基酸和其他有机酸代谢异常概述

肾脏主动重新吸收大量氨基酸。肾小管氨基酸转运缺陷包括胱氨酸尿症和Hartnup病。
氨基酸和其他有机酸代谢异常包括
此外，还有许多其他氨基酸和有机酸代谢紊乱，包括涉及β-和γ氨基酸、γ-谷氨酰循环、甘氨酸、组氨酸、赖氨酸、脯氨酸和羟脯氨酸的紊乱，以及其他各种氨基酸紊乱。
beta-氨基酸和gamma-氨基酸障碍
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
高-beta-丙氨酸血症(237400*)
Beta-丙氨酸-alpha-酮戊二酸转氨酶
生化概况： 尿 β-丙氨酸、牛磺酸、GABA 和 β-氨基异丁酸升高
临床特征：癫痫、嗜睡、死亡
治疗：吡哆醇
甲基丙二酸/丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并3-氨基和3-羟基酸尿症(236795*)
甲基丙二酸/丙二酸半醛脱氢酶
生化特征：3-羟基异丁酸3-氨基异丁酸、3-羟基丙酸beta丙氨酸和2-乙基-3-羟基丙酸甲酯升高
临床特征：没有至轻度
治疗：未确定
甲基丙二酸半醛脱氢酶缺乏合并轻度甲基丙二酸血症
甲基丙二酸半醛脱氢酶（也可参考支链氨基酸代谢）
生化特征：中度尿丙二酸二甲酯升高
临床表现： 发育迟缓、癫痫发作
治疗：无有效治疗方法
高-beta-氨基异丁酸尿症(210100*)
D(R)-3-3-氨基异丁：丙酮酸氨基转移酶
生化特征：beta-氨基异丁酸升高
临床表现：良性
治疗：不需要
吡哆醇依赖性癫痫(266100*)
未确定
生化概况： 脑脊液谷氨酸盐升高
临床特征：传统抗惊厥药难治的癫痫疾病、高声叫、低温、神经过敏、肌张力障碍、肝脏肿大、肌张力低下、运动障碍、发育延迟
治疗：吡哆醇
GABA-转氨酶缺乏症(137150*)
4-氨基丁酸-alpha-酮戊二酸转氨酶
生化特征：血浆和CSFGABA和beta-丙氨酸升高、肌肽升高
临床特征：加速线性生长、癫痫、小脑发育不全、精神运动性延迟、脑白质营养不良、突发抑制模式的脑电图
治疗：无已知治疗方法
4-羟基丙二酸尿症(271980*)
琥珀酸半醛脱氢酶
生化特征：尿4-羟基丁酸和甘氨酸升高
临床特征：精神运动性迟滞、言语延迟、肌张力降低
治疗：氨己烯酸
肌肽血症 （212200*），高肌肽沉着症 （236130*），或两者兼有
肌肽酶
生化特征：肌肽血症表型中，尽管无肉饮食，也出现肌肽尿；摄取含咪唑二肽食物后，尿鹅肌肽升高；CSF正常
在高肌肽病表型中，脑脊液高肌肽升高；血清肌肽正常
临床特征：通常为良性；报道症状大概是由于确认偏倚
治疗：不需要
GABA = gamma-氨基丁酸盐。
gamma-谷氨酰循环障碍
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
Gamma-胱氨酸合成酶缺乏症(230450*)
gamma-胱氨酸合成酶
生化特征：氨基酸尿症、谷胱甘肽缺乏
临床特征：溶血，脊髓小脑变性，周围神经病变，肌病
治疗：无明确治疗方法；避免使用在G6PD缺乏患者中引起溶血危机的药物
焦谷氨酸尿症（5-羟脯氨酸尿；266130*，231900*)
谷胱苷肽合成酶
生化特征：尿、血浆和CSF中5-氧（代）脯氨酸升高；gamma-谷氨酰半胱氨酸增加；谷胱甘肽水平降低
临床特征：溶血、共济失调、癫痫、智力残疾、痉挛、代谢性酸中毒
在症状轻者中，没有神经系统损伤的证据
治疗：碳酸氢钠或枸橼酸钠、维生素E和C，避免使用在G6PD缺乏患者中引起溶血危机的药物
Gamma-谷氨酰转肽酶缺乏症（谷胱甘肽尿；231950*)
γ-谷氨酰转肽酶
生化特征：血浆和尿谷胱甘肽升高
临床特征：智力障碍
治疗：无特异治疗方法
5-氧脯氨酸酶缺乏症(260005*)
5-氧脯氨酸酶
生化特征：尿5-氧（代）脯氨酸升高
临床特征：可能良性
治疗：不需要
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database 。
G6PD=葡萄糖6-磷酸脱氢酶
甘氨酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
非酮性高甘氨酸血症(605899*)
甘氨酸裂解酶系统
生化概况： 血浆和脑脊液甘氨酸升高
临床特征： 胎儿严重呃逆
在初期形式中，严重打嗝，肌张力低下，癫痫发作，肌阵挛，呼吸暂停和死亡
在初期和发作的形式中，癫痫，智力残疾，发作性谵妄，抽搐，垂直凝视麻痹
在晚发作形式中，进行性痉挛性麻痹，视神经萎缩，但是没有认知功能障碍和癫痫
治疗：无有效治疗方法；某些患者中，苯甲酸钠和右美沙芬可以暂时获益
在某些具有特定突变的患者中，受益于吡哆醇（GLDC突变）或亚叶酸（AMT突变）的辅助因子治疗
P蛋白
H蛋白
T蛋白
L蛋白
* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database 。
组氨酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
组氨酸血症(235800*)
组氨酸解氨酶
生化特征：血浆组氨酸升高
临床特征：经常良性；某些患者中有神经系统表现
治疗：低蛋白质饮食
对于仅有症状的患者，控制组氨酸摄入
尿刊酸尿症(276880*)
尿刊酸酶
生化特征：尿刊酸升高
临床表现： 可能有轻度智力障碍、轻度共济失调、眼球震颤和震颤
治疗：不需要
赖氨酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
高赖氨酸血症(238700*)
赖氨酸：alpha-酮戊二酸还原酶
生化概况： 高赖氨酸血症
临床特征：肌肉无力、癫痫、轻度贫血、智力残疾、关节和肌肉松弛、晶状体异位；有时是良性的
治疗：限制赖氨酸摄入
2-酮己二酸血症(245130*)
2-酮己二酸脱氢酶
生化特征：尿2-酮己二酸、2-氨基己二酸、2-羟己二酸升高
临床表现：良性
治疗：不需要
戊二酸血症I型(231670*)
戊二酰辅酶A脱氢酶
生化特征：尿戊二酸和2-羟基戊二酸升高
临床特征：肌张力障碍，运动障碍，尾状核和壳核退化，额颞叶萎缩，蛛网膜囊肿
治疗：并发疾病积极治疗，肉毒碱
蛋白质、赖氨酸和色氨酸限制
酵母氨羟酸尿症(268700*)
alpha-氨基乙二酸半醛-谷氨酸还原酶
生化特征：尿赖氨酸、瓜氨酸、组氨酸和酵母氨酸升高
临床特征：智力残疾、痉挛性大脑性两侧瘫、身材矮小、脑电图异常
治疗：无明确疗法
脯氨酸和羟脯氨酸代谢紊乱
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
血脯氨酸过多症，I型(239500*)
脯氨酸氧化酶（脯氨酸脱氢酶）
生化特征：血浆脯氨酸和尿脯氨酸、羟脯氨酸、甘氨酸升高
临床特征：通常良性，遗传性肾炎，神经性耳聋
治疗：不需要
血脯氨酸过多症，II型(239510*)
delta1-吡咯啉-5-羧酸脱氢酶
生化特征：血浆脯氨酸和5-吡咯啉羧酸（P5C）升高；尿P5C、delta1-吡咯啉-5-羧酸盐、羟脯氨酸和甘氨酸升高
临床特征：儿童时期，癫痫、智力残疾
成人期，良性
治疗：不需要
Delta1-吡咯啉-5-羧酸合成酶缺乏症(138250*)
delta1-吡咯啉-5-羧酸合成酶
生化特征：低血浆脯氨酸、瓜氨酸、精氨酸和鸟氨酸
临床特征：高氨血症，白内障，智力残疾，关节松弛
治疗：避免空腹
高羟脯胺酸血症(237000*)
4-羟基脯氨酸氧化酶
生化概况： 羟脯氨酸血症
临床特征：疾病关联证据不足
治疗：不需要
脯肽酶缺乏症(170100*)
脯氨肽酶
生化特征：未水解尿中氨基酸特征正常，但是过量脯氨酸和羟脯氨酸存在于酸水解尿中
临床特征：皮肤溃疡，频繁感染，畸形特征，免疫缺陷，智力残疾，慢性肺病
治疗：脯氨酸补充，Mn++和抗坏血酸，必需氨基酸，输血（浓缩红血球），局部脯氨酸和甘氨酸软膏
其他氨基酸和有机酸代谢紊乱疾病
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
肌氨酸血症(268900*)
肌氨酸脱氢酶
生化特征：血浆肌氨酸升高
临床特征：良性；有智力障碍的报道
治疗：不需要
D-甘油酸尿(220120*)
D-甘油酸激酶
生化特征：尿D-甘油酸升高
临床特征：慢性酸中毒、肌张力降低、癫痫、智力残疾
治疗：碳酸氢盐或枸橼酸盐治疗酸中毒
Hartnup病 (234500*)
系统B（0）中性氨基酸转运蛋白
生化特征：中性氨基酸尿
临床特征：萎缩性舌炎，光照性皮炎，间歇性共济失调，肌张力增高，癫痫，精神病
治疗：烟酰胺
胱氨酸尿症 (220100*)
肾氨基二羧酸转运蛋白
生化特征：尿胱氨酸、赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸升高
临床特征：肾结石、小脑功能受损风险增高
治疗：维持流体摄入、碳酸氢盐或枸橼酸盐、青霉胺或巯丙酰甘氨酸
I型
重亚基
II和III型
轻亚基
亚氨基甘氨酸尿症(242600*)
脯氨酸、羟脯氨酸和甘氨酸的肾脏转运蛋白
生化特征：尿脯氨酸、羟脯氨酸、甘氨酸升高，但是血浆中的水平正常
临床特征：可能良性
治疗：不需要
胍基乙酸甲基转移酶缺乏症(601240*)
胍基乙酸甲基转移酶
生化特征：胍基乙酸升高、肌酸和磷酸肌酸降低
临床特征：发育迟缓，肌张力低下，锥体外系运动，癫痫发作，自闭症行为
治疗：肌酸补充
胱氨酸贮积症
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database: Complete gene, molecular, and chromosomal location information