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老年抑郁量表（短表）

老年抑郁量表（短表）

问题

应答

1.你对自己的生活基本满意吗？

2.您是否放弃了许多活动和兴趣？

3.你觉得生活是空虚的吗？

4.你经常感到无聊吗？

5.你大部分时间都精神抖擞吗？

6.你害怕有什么不好的事情发生在你身上吗？

7.你大部分时间都感到快乐吗？

8.你是否经常感到无助？

9.你喜欢呆在家里而不是出去做新的事情吗？

10.你觉得你的记忆问题比大多数人都多吗？

11.你认为现在还活着很美妙吗？

12.您是否觉得以您目前的状况，自己几乎毫无价值？

13.你觉得精力充沛吗？

14.你是否觉得你的处境毫无希望？

15.你认为大多数人比你过得好吗？

评分:

1，5，7，11，13回答“否”记1分

其他回答“是”记1分

  • 正常 = 3 ± 2

  • 轻度抑郁＝ 7 ± 3

  • 非常抑郁 = 12 ± 2

> 5分提示可能存在抑郁，建议进行后续评估。

≥10分几乎提示抑郁

Adapted from Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version.In Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink.纽约宾厄姆顿，霍沃斯出版社，1986年，第165–173.© Haworth Press, IncAll rights reserved.经许可转载。

Adapted from Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version.In Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink.纽约宾厄姆顿，霍沃斯出版社，1986年，第165–173.© Haworth Press, IncAll rights reserved.经许可转载。

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