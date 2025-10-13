老年抑郁量表（短表）
问题
应答
1.你对自己的生活基本满意吗？
是
否
2.您是否放弃了许多活动和兴趣？
是
否
3.你觉得生活是空虚的吗？
是
否
4.你经常感到无聊吗？
是
否
5.你大部分时间都精神抖擞吗？
是
否
6.你害怕有什么不好的事情发生在你身上吗？
是
否
7.你大部分时间都感到快乐吗？
是
否
8.你是否经常感到无助？
是
否
9.你喜欢呆在家里而不是出去做新的事情吗？
是
否
10.你觉得你的记忆问题比大多数人都多吗？
是
否
11.你认为现在还活着很美妙吗？
是
否
12.您是否觉得以您目前的状况，自己几乎毫无价值？
是
否
13.你觉得精力充沛吗？
是
否
14.你是否觉得你的处境毫无希望？
是
否
15.你认为大多数人比你过得好吗？
是
否
评分:
1，5，7，11，13回答“否”记1分
其他回答“是”记1分
> 5分提示可能存在抑郁，建议进行后续评估。
≥10分几乎提示抑郁
Adapted from Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version.In Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink.纽约宾厄姆顿，霍沃斯出版社，1986年，第165–173.© Haworth Press, IncAll rights reserved.经许可转载。