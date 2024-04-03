全面的老年人评估是一个多层面的过程，旨在评估功能能力、健康（身体、认知和精神）及老年人社会环境状态。
全面的老年评估 除了评价身体和精神健康外，专门深入地评估功能、认知能力、社会支持、财务状况及环境因素。理想情况下，老年患者的定期检查应包括老年患者综合评价的很多方面，使得这两种方式非常相似。 根据评估的结果量身定制长久的干预措施（如复健、教育、辅导、支援服务）。
老年患者的评估成本限制了其广泛使用。 因此这种评估可能主要用于高危的老年患者，如年老体弱或慢性病患者（如通过邮寄健康问卷调查或在家中或约见的地方fang谈）。家属也可能提出要求进行老年患者评估的推荐。然而，在美国，年度健康检查 作为 Medicare 的承保福利提供，包括全面老年评估的主要组成部分，并提供详细的健康风险评估和个性化的预防计划。
评估可能包括以下益处：
如果老年患者相对健康的，一个标准的评估可能就可以了。
当老年患者的综合评估由跨学科团队（通常情况下包括老年医学专家、护士、社会工作者和药剂师）完成时，评估最为成功。通常，评估是在门诊环境中进行的。然而，有身体或精神障碍的患者和慢性病患者可能需要住院评估。
老年患者的评估项目
范围 (1)
项目
吃饭、穿衣、洗澡、床和椅子之间转运、使用厕所以及控制膀胱和肠道的困难程度
做饭、做家务、服用药物、完成任务（如购物）、财务管理以及使用电话的困难程度
辅助设备
个人设备的使用（如拐杖、学步车、轮椅、氧气）
环境设备的使用（如扶手、淋浴凳、病床）
护理人员
有薪护理人员的使用（如护士、助手）
无薪护理人员的使用（如家属、朋友、志愿者）
Medications（药物应用史）
使用的处方药物药名
使用的非处方药物药名
营养
身高、体重
体重的稳定性（如，患者是否在没有控制体重的情况下，在过去6个月内体重下降4.54kg[10lb]）
预防措施
规律的BP测量、粪隐血愈创木脂试验、乙状结肠镜或结肠镜检查、免疫接种（流感、肺炎球菌、破伤风）、促甲状腺激素评价以及牙科检查
钙和维生素D的摄入
规律锻炼
烟雾检测器的使用
认知
在1分钟后回忆3个物件以及画钟的能力试验（简易智力状态评估量表Mini-Cog©）
感动
悲伤、抑郁以及无望的情绪
缺乏兴趣或做事的乐趣
预先指示
设立身前遗嘱
医疗保健永久授权书的建立
物质滥用/错用
使用和过度使用酒精、烟草、咖啡因、处方药、娱乐性或非法药物（例如大麻）
步态和平衡
在过去6个月内跌倒的次数
从椅子上站起，步行3.05米（10英尺），转身，回来，坐下所需的时间
站立时最大的向前倾的程度
感官功能
能重复在头后0.61米（2英尺）耳语的3个数字
能看清Snellen表20/40或精确的能力（需要的话，佩戴矫正视力镜片）
上肢活动性
在头后或背后拍手的能力
参考文献
1.Huss A, Stuck AE, Rubenstein LZ, et al: Multidimensional preventive home visit programs for community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.J Gerontol A Biol Sci Med Sci 63 (3):298–307, 2008.doi: 10.1093/gerona/63.3.298
2.Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, et al: Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital.Cochrane Database Syst Rev 9 (9):CD006211, 2017.doi: 10.1002/14651858.CD006211.pub3
评估的范围
主要范围包括
功能性能力：评估日常活动能力（ADL）和辅助日常活动能力（IADL）。ADL包括吃饭、穿衣、洗澡、床和椅子之间转运、使用厕所以及控制膀胱和肠道。IADL使患者能独立生活，包括做饭、做家务、服用药物、完成任务、财务管理以及使用电话。
身体健康：包括老年人常见疾病（如，视觉、听觉、大小便失禁、步态和平衡）的病史询问和体格检查。
认知和精神健康：使用几个验证认知功能障碍（如精神状态检查）和抑郁（如，老年人抑郁量表,Hamilton抑郁量表）的筛选试验。
社会环境状态：确定患者的社交网络、可用的社会支持资源、特殊需要和患者环境的安全性和便利性，通常由护士或社工提供信息。这些因素影响着所采用的治疗方法。检查表可用于评估家居安全。
标准化的文书使这些方面的评估更可靠便捷（见表老年评估工具）。还能协助保健医生间临床信息的沟通以及监测患者的病情变化。
老年抑郁量表（短表）
问题
反应性
1.你对自己的生活基本满意吗？
是
否
2.您是否放弃了许多活动和兴趣？
是
否
3.你觉得生活是空虚的吗？
是
否
4.你经常感到无聊吗？
是
否
5.你大部分时间都精神抖擞吗？
是
否
6.你害怕有什么不好的事情发生在你身上吗？
是
否
7.你大部分时间都感到快乐吗？
是
否
8.你是否经常感到无助？
是
否
9.你喜欢呆在家里而不是出去做新的事情吗？
是
否
10.你觉得你的记忆问题比大多数人都多吗？
是
否
11.你认为现在还活着很美妙吗？
是
否
12.你觉得现在的你很不值钱吗？
是
否
13.你觉得精力充沛吗？
是
否
14.你是否觉得你的处境毫无希望？
是
否
15.你认为大多数人比你过得好吗？
是
否
评分:
1，5，7，11，13回答“否”记1分
其他回答“是”记1分
＞5分怀疑抑郁，建议进一步随访评估
≥10分几乎提示抑郁
Adapted from Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version.In Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink.Binghamton, NY, Haworth Press, 1986页。165–173.© Haworth Press, Inc版权所有。转载许可。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
医疗保险：年度健康检查（AWE）：这项美国资源，包括全面老年评估的主要内容，并提供详细的健康风险评估和个性化的预防计划。