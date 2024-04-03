全面的老年人评估是一个多层面的过程，旨在评估功能能力、健康（身体、认知和精神）及老年人社会环境状态。

全面的老年评估 除了评价身体和精神健康外，专门深入地评估功能、认知能力、社会支持、财务状况及环境因素。理想情况下，老年患者的定期检查应包括老年患者综合评价的很多方面，使得这两种方式非常相似。 根据评估的结果量身定制长久的干预措施（如复健、教育、辅导、支援服务）。

老年患者的评估成本限制了其广泛使用。 因此这种评估可能主要用于高危的老年患者，如年老体弱或慢性病患者（如通过邮寄健康问卷调查或在家中或约见的地方fang谈）。家属也可能提出要求进行老年患者评估的推荐。然而，在美国，年度健康检查 作为 Medicare 的承保福利提供，包括全面老年评估的主要组成部分，并提供详细的健康风险评估和个性化的预防计划。

评估可能包括以下益处：

提高对病情的识别能力

改善功能和精神状态(1)

降低死亡率 (1, 2)

减少疗养院及医院急诊护理的使用 (2)

提高保健护理的满意度

如果老年患者相对健康的，一个标准的评估可能就可以了。

当老年患者的综合评估由跨学科团队（通常情况下包括老年医学专家、护士、社会工作者和药剂师）完成时，评估最为成功。通常，评估是在门诊环境中进行的。然而，有身体或精神障碍的患者和慢性病患者可能需要住院评估。

表格 老年患者的评估项目 表格

临床计算器 老年抑郁量表

参考文献 1.Huss A, Stuck AE, Rubenstein LZ, et al: Multidimensional preventive home visit programs for community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.J Gerontol A Biol Sci Med Sci 63 (3):298–307, 2008.doi: 10.1093/gerona/63.3.298 2.Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, et al: Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital.Cochrane Database Syst Rev 9 (9):CD006211, 2017.doi: 10.1002/14651858.CD006211.pub3