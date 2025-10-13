儿科复苏指南—机械措施
年龄（岁）
新生儿
< 12个月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
体重，标准（kg）
3.5
< 10
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
按压技术
拇指按压，双手环绕胸部（推荐）或2根手指按压
单手
双手
通气道国际标准化组织（ISO）尺寸 P（单位：厘米）
000
00
00
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
3.5
5
5
6
6
Laerdal尺寸或同等规格的面罩
环状的0/1
Rendell-Baker型号#1
Rendell-Baker型号#2
半球型套囊面罩#3
半球型套囊面罩#4
带储气袋的通气气囊，用于输送100%O2
婴儿240mL
儿童400–500mL
成人1600mL
喉镜片尺寸
Miller 0
直镜
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
直镜（推荐）或弯镜
弯镜或直镜
气管插管尺寸* 毫米
3
3.5
4
4.5
4.5
5
5
5.5
5.5
6
6
6
6
6.5
6.5
6.5
6.5
7
不带套囊
不带套囊
带套囊
喉罩气道和其他声门上气道装置*
吸引管
直接口咽型
经气管内插管
10F
儿童扁桃体吸引管
8Fr
成人扁桃体吸引管
10Fr
* 请参考特定设备制造商的尺寸说明。
ETT=气管内插管；Fr=French。
Courtesy of Dr. B.Paes 医生和 M.Sullivan 医生，加拿大安大略省汉密尔顿市麦克马斯特大学汉密尔顿健康科学公司圣约瑟夫医院、儿童医院儿科和内科。