婴幼儿心肺复苏（CPR）

尽管实施有效的心肺复苏（CPR），院外婴幼儿心跳骤停的死亡率达到90%。婴儿和儿童住院期间心脏骤停的死亡率约65％。单纯呼吸骤停死亡率20～25%。神经系统常严重受累。
婴儿和儿童的儿科复苏方案是不同的。婴儿指南适用于那些 < 1 岁，儿童协议适用于从 1 岁到体重 55 公斤或出现青春期迹象（定义为女性出现乳房和男性腋毛）。成人复苏方案 适用于青春期后或体重超过55公斤的儿童。 大约 50% 到 65% 需要 CPR 的儿童是 < 1年;其中，大多数是 < 6个月。
新生儿复苏 在围产期立即使用的药物将在别处讨论。约6％的新生儿在出生时就需要复苏；在出生体重 < 1500克的新生儿中该比例有所上升。
儿童心肺复苏预后报告应参考标准预后指南，如修订版匹兹堡预后分类评分能反映大脑和总体的表现（见表 儿童脑功能分类量表）。
儿童大脑功能分类评价表*
评分
分类
描述
1
正常
与年龄相称的功能
学龄前儿童发育正常
学龄儿童参加常规班级的学习
2
轻度残疾
能有与年龄相称水平的反应
能控制的轻度神经系统疾患，不影响日常功能（如癫痫）
学龄前儿童可能有轻度发育迟缓，但日常生活发育指标> 75%都在第10个百分位以上
学龄儿童参加常规班级的学习，但年级可能与年龄不相符，或虽在与年龄相符的年级，但会因为认知困难导致学习不及格
3
中度残疾
在与年龄相称的功能水平以下
神经系统疾患未能控制并严重限制活动
学龄前儿童日常生活发育指标大部分低于第10个百分位
学龄儿童能参加日常活动，但由于认知困难或学习障碍而在特殊班级就读
4
严重残疾
学龄前儿童日常生活发育指标低于第10个百分位，日常生活严重依赖别人
学龄儿童由于病情而不能上学，日常生活严重依赖别人
学龄前和学龄儿童异常活动的表现包括对无目的性，以及对疼痛的去皮质或去大脑样反应
5
昏迷或植物状态
无意识
6
死亡
―
*以任何单项标准的最差表现作为分类的依据。仅对源自神经疾患的缺陷进行评分。评价是根据病史记录和看护人员的描述。
Adapted from Fiser DH.Assessing the outcome of pediatric intensive care. J Pediatr 121(1):68-74, 1992.doi:10.1016/s0022-3476(05)82544-2
ADLs=日常生活能力
遵循美国心脏协会（American Heart association）的心肺复苏（CPR）标准和指南（见表“适用于医疗保健者的儿童和婴儿心肺复苏技术”）。关于可疑心脏骤停婴幼儿晕倒的诊治流程, 见图小儿心脏综合急诊护理。
医疗工作人员所需的儿童和婴儿心肺复苏术
年龄组（岁）
单人心肺复苏
双人心肺复苏
吹气量
儿童（1岁 ~ 青春期）*
以100～120次/分的速率进行胸外按压，每30次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）
以100～120次/分的速率进行胸外按压，每15次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）†
呼吸潮气量较小（足够使胸廓起伏）
婴儿（<1岁，不包括新生儿）
以100～120次/分的速率进行胸外按压，每30次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）
以100～120次/分的速率进行胸外按压，每15次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）†
仅需很小的潮气量
*青春期被定义为女性乳房发育和男性腋毛显现。
†吹气时不停止胸外按压。
小儿综合急诊心脏监护
*如果受过训练的人员数量足够多，则应同时进行患者评估、CPR和激活应急反应系统。
基于美国心脏协会的急救心脏救护综合流程。
儿童与成人心肺复苏的主要不同点
停搏前
危重患儿出现心动过缓提示可能出现心搏骤停。新生儿、婴儿、幼儿在缺氧状态时更易发生心动过缓，而大年龄儿童最初则发生心动过速。儿童或婴儿心率<60次/分伴低灌注表现，通过机械通气仍无明显改善的情况下需立即进行胸外按压（见图 胸外按压）。因传导阻滞所致的心动过缓并不常见。
胸部按压
在婴幼儿（青春期前或<55公斤）的胸外按压过程中，胸部按压深度为前后径的三分之一。大约4~5cm。体重 > 55 kg的青少年或儿童，推荐的按压深度与成人相同，即2~2.5英寸（另请参阅 成人胸外按压）。
婴幼儿的胸外按压方法也不同，如下所示。婴幼儿的按压频率与成人类似，在100～120次/分钟。
婴幼儿胸外按压
A：当有两个救援人员在场时，可用手掌围拢新生儿和小婴儿的胸廓，用并排的两个大拇指行胸外按压。如果新生儿特别小，大拇指可以上下重叠。
乙： 单独的救援人员可以使用 2 个手指进行婴儿按压。在按压过程中，手指应该保持直立。对于新生儿，按压的部位有时会过低，比如在剑突下，而正确位置是稍低于乳头线。
C：对儿童进行胸外按压时手的位置。
(Adapted from American Heart Association: Standards and guidelines for CPR. Journal of the American Medical Association 268:2251–2281,1992. Copyright 1992, American Medical Association.)
药物
血压
血压（BP）测量必须使用尺寸合适的袖带，重危患者应予以有创动脉血压监测。
由于血压随着年龄而变化，记忆收缩压正常下限的简易方法（< 5th百分比）如下：
< 1个月：60mmHg
1个月至1年：70mmHg
> 1年：70 + (2 × 年龄[岁]）
因此，一个5岁的儿童，低血压定义为血压 < 80mmHg（70 + [2 × 5])。 重要的是，由于存在较强的代偿机制（增加心率，增加全身血管阻力），儿童维持血压的时间很长。一旦低血压发生，心跳呼吸骤停可能迅速发生。 所以在血压开始下降、休克征象出现前（心率加快、肢冷、毛细血管再充盈时间>2秒、外周脉搏弱），就应开始积极治疗。
设备与环境
设备尺寸，药物剂量和CPR参数随患者年龄和体重而变化（请参见表医疗从业者的心肺复苏技术、婴幼儿和儿童复苏用药和 小儿复苏指南）。大小不同的设备有除颤电极、电极片、面罩、气囊、气道、喉镜片、气管插管和吸引管。应测体重，可以通过测量带利用身高计算标准体重。一些测量带上标有推荐药物的剂量和不同体重的设备大小要求。 剂量应偏小，如2岁半的患儿应使用2岁的剂量。
婴幼儿药物复苏*
药物†
儿童剂量
注释
腺苷
首剂0.1mg/kg，之后0.2mg/kg ×2（最高单次剂量12mg）
快速静脉推注后进行冲洗
胺碘酮
用于室颤/无脉室速：5mg/kg 静推超过2分钟
用于有脉室速：5mg/kg大于20～60分钟，可重复使用2次直至最大剂量15mg/kg/d
—
阿托品
0.02 mg/kg，必要时3-5分钟内重复一次，最小剂量为0.1 mg
最小剂量为 0.1 毫克。
最大单剂量为0.5毫克。
氯化钙
20mg/kg
10%溶液即100mg/mL
葡萄糖酸钙
60～100mg/kg
10%溶液即100mg/mL
多巴酚丁胺
2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min
500mg加入5%D/W 250mL即2000mcg/mL
多巴胺
2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min
400mg加入5%D/W 250mL即1600mcg/mL
肾上腺素
大剂量：0.01 mg/kg，每3–5分钟重复一次
输注：0.1-1.0mcg/kg/min
8mg加入5%D/W 250mL即32mcg/mL
葡萄糖
0.5-1g/kg
婴儿和低龄儿童应避免高浓度使用
5%D/W：给予10～20mL/kg
10%D/W：给予5-10mL/kg
25%D/W：给予2-4mL/kg
大龄儿童应选用大静脉
利多卡因
1mg/kg负荷剂量，之后20～50mcg/kg/min输注
可使用胺碘酮替代治疗难治性VT/VF。
硫酸镁
25-50mg/kg给药超过2~5分钟，至最大剂量2g
—
纳洛酮
患者体重<20kg或年龄<5岁，0.1mg/kg
如有需要可重复
去甲肾上腺素
输注：以0.05-0.1mcg/kg/min起始（最大剂量2mcg/kg/min）
8mg加入5%D/W 250mL即32mcg/mL
去氧肾上腺素
输注：0.1-0.5mcg/kg/min
10mg加入5%D/W250mL即40mcg/mL
普鲁卡因酰胺
30–60 分钟内 15 mg/kg
儿童无脉性心脏骤停不推荐使用
Sodium bicarbonate
1mEq/kg
缓慢输注，仅用于通气充分时
4.2%溶液含0.5mEq/mL，8.4%溶液含1mEq/mL
*适应证及使用方法，参见正文。
†静脉内或骨内给药。
D/W = 葡萄糖水溶液；ROSC=自主循环恢复；VF=室颤；VT=室速。
儿科复苏指南—机械措施
年龄（岁）
新生儿
< 12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
体重，标准（kg）
3.5
< 10
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
按压技术
拇指按压，双手环绕胸部（推荐）或2根手指按压
单手
双手
气道尺寸（Portex）厘米
000
00
00
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
3.5
5
5
6
6
面罩尺寸大小
环状的0/1
Rendell-Baker型号#1
Rendell-Baker型号#2
半球型套囊面罩#3
半球型套囊面罩#4
可储100%O2的通气气囊
婴儿240mL
儿童400–500mL
成人1600mL
喉镜尺寸
Miller 0
直镜
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
直镜（推荐）或弯镜
弯镜或直镜
气管插管尺寸（Portex）毫米
3
3.5
4
4.5
4.5
5
5
5.5
5.5
6
6
6
6
6.5
6.5
6.5
6.5
7
不带套囊
不带套囊
带套囊
吸引管
直接口咽型
经气管内插管
10F
儿童扁桃体吸引管
8Fr
成人扁桃体吸引管
10Fr
ETT=气管内插管；Fr=French，导管直径单位。
Courtesy of Dr. B.Paes and Dr. M.Sullivan, the Departments of Pediatrics and Medicine, St. Joseph’s Hospital, The Children’s Hospital, Hamilton Health Sciences Corporation, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.
体温管理
婴儿及儿童应注意保温，因为相对体表面积较大而皮下脂肪组织较少。CPR和复苏后环境温度至关重要。核心体温<35° C的亚低温使得复苏更加困难。
对于院内和院外从心脏骤停昏迷中复苏醒来的儿童,美国心脏协会和美国儿科协会最近的指南建议治疗性低温(32 - 36°C)或正常体温(36 - 37.5°C) (1, 2)。 应该积极治疗发热。
气道和通气
儿童的上呼吸道解剖与成人不同。头颅较大，而面部、上颚、鼻孔较小，颈部相对较短。舌头相对于口较大，喉部位于颈部更高位置，向前成角。会厌长，气管最窄部分在声带下方，允许使用不带套囊的气管插管。对于幼童，直的喉镜片较弯的窥视片更能看清声带，因为幼儿喉部相对靠前，而会厌相对松软。当前可用的证据不支持在院外心脏骤停期间，与婴儿和儿童的气囊面罩通气相比，高级气道干预可改善患者的预后。
如果婴幼儿进行复苏时没有高级气道，如果只有一名施救者，建议的按压：通气比率为30：2；如果有多名施救者，则比率为15：2。成人按压：通气比总是30：2并且与施救者数量无关，该建议与此相反。
有了高级气道，2020年国际复苏联络委员会（ILCOR）的儿科心脏骤停复苏指南建议通气速度为每分钟20至30次（婴儿的通气速度更快—2)。然而，这一修订后的建议是基于对住院患者的研究，在院前护理方面仍存在争议。许多儿科院前护理研究人员继续建议每分钟 10 次呼吸的通气率。
除颤
心搏骤停时，不推荐使用阿托品及起搏治疗。
心室颤动 (VF) 和无脉搏 室性心动过速 (VT) 发生在大约 15% 到 20% 的儿科心脏骤停中。儿童不应使用血管加压素。使用电复律时，电击能量小于成人能量，波形可以是双相的（推荐）或单相的。任何波形都推荐首次能量给予2J/kg，可逐渐增加至4J/kg（如需要—见成人除颤）。最大推荐能量为10焦耳/kg或最大成人剂量（双相除颤仪200焦耳和单相除颤仪360焦耳）。
自动体外除颤仪（AED）成人导联可用于儿童，但如有儿童导联的AED（最大双相电极能量50J）jin可供8岁以下儿童使用。目前的指南建议儿科患者尽可能使用手动除颤器，但如果手动除颤器无法立即使用，则可以使用AED（带或不带儿科电缆）（2)。关于放置贴片, 见成人除颤。
治疗参考文献
1.Granfeldt A, Holmberg MJ, Nolan JP, Soar J, Andersen LW; International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Advanced Life Support Task Force: Targeted temperature management in adult cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis. Resuscitation 167:160–172, 2021.doi:10.1016/j.resuscitation.2021.08.040
2.Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al: Pediatric Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 156:A120–A155, 2020.doi:10.1016/j.resuscitation.2020.09.013
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American Heart Association 2020 CPR and ECC Guidelines：这些心肺复苏 (CPR) 和心血管急救 (ECC) 指南基于对复苏科学、协议和教育的最新评论。