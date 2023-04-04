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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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婴幼儿心肺复苏（CPR）

作者：Shira A. Schlesinger, MD, MPH, Harbor-UCLA Medical Center
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

尽管实施有效的心肺复苏（CPR），院外婴幼儿心跳骤停的死亡率达到90%。婴儿和儿童住院期间心脏骤停的死亡率约65％。单纯呼吸骤停死亡率20～25%。神经系统常严重受累。

婴儿和儿童的儿科复苏方案是不同的。婴儿指南适用于那些 < 1 岁，儿童协议适用于从 1 岁到体重 55 公斤或出现青春期迹象（定义为女性出现乳房和男性腋毛）。成人复苏方案 适用于青春期后或体重超过55公斤的儿童。 大约 50% 到 65% 需要 CPR 的儿童是 < 1年;其中，大多数是 < 6个月。

新生儿复苏 在围产期立即使用的药物将在别处讨论。约6％的新生儿在出生时就需要复苏；在出生体重 < 1500克的新生儿中该比例有所上升。

儿童心肺复苏预后报告应参考标准预后指南，如修订版匹兹堡预后分类评分能反映大脑和总体的表现（见表 儿童脑功能分类量表）。

表格
表格

儿童大脑功能分类评价表*

评分

分类

描述

1

正常

与年龄相称的功能

学龄前儿童发育正常

学龄儿童参加常规班级的学习

2

轻度残疾

能有与年龄相称水平的反应

能控制的轻度神经系统疾患，不影响日常功能（如癫痫）

学龄前儿童可能有轻度发育迟缓，但日常生活发育指标> 75%都在第10个百分位以上

学龄儿童参加常规班级的学习，但年级可能与年龄不相符，或虽在与年龄相符的年级，但会因为认知困难导致学习不及格

3

中度残疾

在与年龄相称的功能水平以下

神经系统疾患未能控制并严重限制活动

学龄前儿童日常生活发育指标大部分低于第10个百分位

学龄儿童能参加日常活动，但由于认知困难或学习障碍而在特殊班级就读

4

严重残疾

学龄前儿童日常生活发育指标低于第10个百分位，日常生活严重依赖别人

学龄儿童由于病情而不能上学，日常生活严重依赖别人

学龄前和学龄儿童异常活动的表现包括对无目的性，以及对疼痛的去皮质或去大脑样反应

5

昏迷或植物状态

无意识

6

死亡

*以任何单项标准的最差表现作为分类的依据。仅对源自神经疾患的缺陷进行评分。评价是根据病史记录和看护人员的描述。

Adapted from Fiser DH.Assessing the outcome of pediatric intensive care. J Pediatr 121(1):68-74, 1992.doi:10.1016/s0022-3476(05)82544-2

ADLs=日常生活能力

遵循美国心脏协会（American Heart association）的心肺复苏（CPR）标准和指南（见表“适用于医疗保健者的儿童和婴儿心肺复苏技术”）。关于可疑心脏骤停婴幼儿晕倒的诊治流程, 见图小儿心脏综合急诊护理

表格
表格

医疗工作人员所需的儿童和婴儿心肺复苏术

年龄组（岁）

单人心肺复苏

双人心肺复苏

吹气量

儿童（1岁 ~ 青春期）*

以100～120次/分的速率进行胸外按压，每30次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）

以100～120次/分的速率进行胸外按压，每15次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）†

呼吸潮气量较小（足够使胸廓起伏）

婴儿（<1岁，不包括新生儿）

以100～120次/分的速率进行胸外按压，每30次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）

以100～120次/分的速率进行胸外按压，每15次按压给予2次人工呼吸（每次1秒）†

仅需很小的潮气量

*青春期被定义为女性乳房发育和男性腋毛显现。

†吹气时不停止胸外按压。

开始心肺复苏后，应对患者进行除颤识别潜在心律

小儿综合急诊心脏监护

*如果受过训练的人员数量足够多，则应同时进行患者评估、CPR和激活应急反应系统。

基于美国心脏协会的急救心脏救护综合流程。

儿童与成人心肺复苏的主要不同点

停搏前

危重患儿出现心动过缓提示可能出现心搏骤停。新生儿、婴儿、幼儿在缺氧状态时更易发生心动过缓，而大年龄儿童最初则发生心动过速。儿童或婴儿心率<60次/分伴低灌注表现，通过机械通气仍无明显改善的情况下需立即进行胸外按压（见图 胸外按压）。因传导阻滞所致的心动过缓并不常见。

胸部按压

在婴幼儿（青春期前或<55公斤）的胸外按压过程中，胸部按压深度为前后径的三分之一。大约4~5cm。体重 > 55 kg的青少年或儿童，推荐的按压深度与成人相同，即2~2.5英寸（另请参阅 成人胸外按压）。

婴幼儿的胸外按压方法也不同，如下所示。婴幼儿的按压频率与成人类似，在100～120次/分钟。

婴幼儿胸外按压

A：当有两个救援人员在场时，可用手掌围拢新生儿和小婴儿的胸廓，用并排的两个大拇指行胸外按压。如果新生儿特别小，大拇指可以上下重叠。

乙： 单独的救援人员可以使用 2 个手指进行婴儿按压。在按压过程中，手指应该保持直立。对于新生儿，按压的部位有时会过低，比如在剑突下，而正确位置是稍低于乳头线。

C：对儿童进行胸外按压时手的位置。

(Adapted from American Heart Association: Standards and guidelines for CPR. Journal of the American Medical Association 268:2251–2281,1992. Copyright 1992, American Medical Association.)

药物

经过充分氧和及通气支持后，药物首选肾上腺素 (见一线药物) 并应在建立静脉 (IV) 或骨内 (IO) 通路后尽快给予。 予肾上腺素0.01mg/kg静注，每3-5分钟重复。目前的指南建议对不可电击节律立即进行 IO 放置和肾上腺素给药，因为最近的证据表明，儿童自主循环 (ROSC) 的恢复和存活率与接受第一剂肾上腺素的速度相关。

给予肾上腺素后，一旦除颤失败可给予胺碘酮5mg/kg静注。难治性室颤（VF）或无脉性室速（VT）可重复2次。如果没有胺碘酮，则以1mg/kg的负荷剂量静注利多卡因，随后以20～50mcg/kg/min维持输注。胺碘酮和利多卡因都不能提高出院存活率。

血压

血压（BP）测量必须使用尺寸合适的袖带，重危患者应予以有创动脉血压监测。

由于血压随着年龄而变化，记忆收缩压正常下限的简易方法（< 5th百分比）如下：

  • < 1个月：60mmHg

  • 1个月至1年：70mmHg

  • > 1年：70 + (2 × 年龄[岁]）

因此，一个5岁的儿童，低血压定义为血压 < 80mmHg（70 + [2 × 5])。 重要的是，由于存在较强的代偿机制（增加心率，增加全身血管阻力），儿童维持血压的时间很长。一旦低血压发生，心跳呼吸骤停可能迅速发生。 所以在血压开始下降、休克征象出现前（心率加快、肢冷、毛细血管再充盈时间>2秒、外周脉搏弱），就应开始积极治疗。

设备与环境

设备尺寸，药物剂量和CPR参数随患者年龄和体重而变化（请参见表医疗从业者的心肺复苏技术婴幼儿和儿童复苏用药小儿复苏指南）。大小不同的设备有除颤电极、电极片、面罩、气囊、气道、喉镜片、气管插管和吸引管。应测体重，可以通过测量带利用身高计算标准体重。一些测量带上标有推荐药物的剂量和不同体重的设备大小要求。 剂量应偏小，如2岁半的患儿应使用2岁的剂量。

表格
表格

婴幼儿药物复苏*

药物†

儿童剂量

注释

腺苷

首剂0.1mg/kg，之后0.2mg/kg ×2（最高单次剂量12mg）

快速静脉推注后进行冲洗

胺碘酮

用于室颤/无脉室速：5mg/kg 静推超过2分钟

用于有脉室速：5mg/kg大于20～60分钟，可重复使用2次直至最大剂量15mg/kg/d

阿托品

0.02 mg/kg，必要时3-5分钟内重复一次，最小剂量为0.1 mg

最小剂量为 0.1 毫克。

最大单剂量为0.5毫克。

氯化钙

20mg/kg

10%溶液即100mg/mL

葡萄糖酸钙

60～100mg/kg

10%溶液即100mg/mL

多巴酚丁胺

2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min

500mg加入5%D/W 250mL即2000mcg/mL

多巴胺

2–5 mcg/kg/min，根据需要增加，最高达到20 mcg/kg/min

400mg加入5%D/W 250mL即1600mcg/mL

肾上腺素

大剂量：0.01 mg/kg，每3–5分钟重复一次

输注：0.1-1.0mcg/kg/min

8mg加入5%D/W 250mL即32mcg/mL

葡萄糖

0.5-1g/kg

婴儿和低龄儿童应避免高浓度使用

5%D/W：给予10～20mL/kg

10%D/W：给予5-10mL/kg

25%D/W：给予2-4mL/kg

大龄儿童应选用大静脉

利多卡因

1mg/kg负荷剂量，之后20～50mcg/kg/min输注

可使用胺碘酮替代治疗难治性VT/VF。

硫酸镁

25-50mg/kg给药超过2~5分钟，至最大剂量2g

纳洛酮

患者体重<20kg或年龄<5岁，0.1mg/kg

如有需要可重复

去甲肾上腺素

输注：以0.05-0.1mcg/kg/min起始（最大剂量2mcg/kg/min）

8mg加入5%D/W 250mL即32mcg/mL

去氧肾上腺素

输注：0.1-0.5mcg/kg/min

10mg加入5%D/W250mL即40mcg/mL

普鲁卡因酰胺

30–60 分钟内 15 mg/kg

儿童无脉性心脏骤停不推荐使用

Sodium bicarbonate

1mEq/kg

缓慢输注，仅用于通气充分时

4.2%溶液含0.5mEq/mL，8.4%溶液含1mEq/mL

*适应证及使用方法，参见正文。

†静脉内或骨内给药。

D/W = 葡萄糖水溶液；ROSC=自主循环恢复；VF=室颤；VT=室速。

表格
表格

儿科复苏指南—机械措施

年龄（岁）

新生儿

< 12月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

体重，标准（kg）

3.5

< 10

10

12

14

16

18

20

22

25

28

30

35

40

45

50

55

60

按压技术

拇指按压，双手环绕胸部（推荐）或2根手指按压

单手

双手

气道尺寸（Portex）厘米

000

00

00

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

3.5

5

5

6

6

面罩尺寸大小

环状的0/1

Rendell-Baker型号#1

Rendell-Baker型号#2

半球型套囊面罩#3

半球型套囊面罩#4

可储100%O2的通气气囊

婴儿240mL

儿童400–500mL

成人1600mL

喉镜尺寸

Miller 0

直镜

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

直镜（推荐）或弯镜

弯镜或直镜

气管插管尺寸（Portex）毫米

3

3.5

4

4.5

4.5

5

5

5.5

5.5

6

6

6

6

6.5

6.5

6.5

6.5

7

不带套囊

不带套囊

带套囊

吸引管

直接口咽型

经气管内插管

10F

儿童扁桃体吸引管

8Fr

成人扁桃体吸引管

10Fr

ETT=气管内插管；Fr=French，导管直径单位。

Courtesy of Dr. B.Paes and Dr. M.Sullivan, the Departments of Pediatrics and Medicine, St. Joseph’s Hospital, The Children’s Hospital, Hamilton Health Sciences Corporation, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada.

体温管理

婴儿及儿童应注意保温，因为相对体表面积较大而皮下脂肪组织较少。CPR和复苏后环境温度至关重要。核心体温<35° C的亚低温使得复苏更加困难。

对于院内和院外从心脏骤停昏迷中复苏醒来的儿童,美国心脏协会和美国儿科协会最近的指南建议治疗性低温(32 - 36°C)或正常体温(36 - 37.5°C) (1, 2)。 应该积极治疗发热。

气道和通气

儿童的上呼吸道解剖与成人不同。头颅较大，而面部、上颚、鼻孔较小，颈部相对较短。舌头相对于口较大，喉部位于颈部更高位置，向前成角。会厌长，气管最窄部分在声带下方，允许使用不带套囊的气管插管。对于幼童，直的喉镜片较弯的窥视片更能看清声带，因为幼儿喉部相对靠前，而会厌相对松软。当前可用的证据不支持在院外心脏骤停期间，与婴儿和儿童的气囊面罩通气相比，高级气道干预可改善患者的预后。

如果婴幼儿进行复苏时没有高级气道，如果只有一名施救者，建议的按压：通气比率为30：2；如果有多名施救者，则比率为15：2。成人按压：通气比总是30：2并且与施救者数量无关，该建议与此相反。

有了高级气道，2020年国际复苏联络委员会（ILCOR）的儿科心脏骤停复苏指南建议通气速度为每分钟20至30次（婴儿的通气速度更快—2)。然而，这一修订后的建议是基于对住院患者的研究，在院前护理方面仍存在争议。许多儿科院前护理研究人员继续建议每分钟 10 次呼吸的通气率。

临床计算器
临床计算器

除颤

心搏骤停时，不推荐使用阿托品及起搏治疗。

心室颤动 (VF) 和无脉搏 室性心动过速 (VT) 发生在大约 15% 到 20% 的儿科心脏骤停中。儿童不应使用血管加压素。使用电复律时，电击能量小于成人能量，波形可以是双相的（推荐）或单相的。任何波形都推荐首次能量给予2J/kg，可逐渐增加至4J/kg（如需要—见成人除颤）。最大推荐能量为10焦耳/kg或最大成人剂量（双相除颤仪200焦耳和单相除颤仪360焦耳）。

自动体外除颤仪（AED）成人导联可用于儿童，但如有儿童导联的AED（最大双相电极能量50J）jin可供8岁以下儿童使用。目前的指南建议儿科患者尽可能使用手动除颤器，但如果手动除颤器无法立即使用，则可以使用AED（带或不带儿科电缆）（2)。关于放置贴片, 见成人除颤

治疗参考文献

  1. 1.Granfeldt A, Holmberg MJ, Nolan JP, Soar J, Andersen LW; International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Advanced Life Support Task Force: Targeted temperature management in adult cardiac arrest: Systematic review and meta-analysis. Resuscitation 167:160–172, 2021.doi:10.1016/j.resuscitation.2021.08.040

  2. 2.Maconochie IK, Aickin R, Hazinski MF, et al: Pediatric Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation 156:A120–A155, 2020.doi:10.1016/j.resuscitation.2020.09.013

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American Heart Association 2020 CPR and ECC Guidelines：这些心肺复苏 (CPR) 和心血管急救 (ECC) 指南基于对复苏科学、协议和教育的最新评论。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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