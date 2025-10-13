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成人莱姆病抗生素治疗指南*

成人莱姆病抗生素治疗指南*

药物治疗

剂量

早期莱姆病†

阿莫西林

500mg口服，每天3次，治疗14天

多西环素

100mg口服，每天2次，治疗10天

头孢呋肟酯

500mg口服，每天2次，治疗14天

阿奇霉素（用于不能服用多西环素或β-内酰胺类抗生素的患者）

500mg口服，每天1次，治疗7天

神经系统表现

Bell麻痹（无其他神经系统异常）：

多西环素

100mg口服，每天2次，治疗14～21天

脑膜炎（伴或不伴神经根神经病或脑炎）‡：

头孢曲松

2g IV qd 14～21天

头孢噻肟

2g IV q8h，共14～21天

青霉素G

300万～400万单位 IV q4h，共14～21天

多西环素（用于早期神经系统疾病）

100～200mg口服，每天2次，治疗14～21天

心脏症状

头孢曲松

2g IV qd 14～21天

青霉素G

300万～400万单位 IV q4h，共14～21天

多西环素§

100mg口服，每天2次，治疗14～21天§

阿莫西林§

500mg口服，每日3次，共14～21天§

头孢呋辛§

500mg口服，每天2次，治疗14-21天§

关节炎（无神经系统累及)║

阿莫西林

500mg口服，每天3次，治疗28天

多西环素

100mg口服，每天2次，治疗28天

头孢呋肟酯

500mg口服，每天2次，治疗28天

头孢曲松

2g静脉注射，每天1次，治疗14–28天

慢性萎缩性皮肌炎

阿莫西林

500mg口服，每天3次，治疗21-28天

多西环素

100mg口服，每天2次，治疗21-28天

头孢呋辛

500mg口服，每天2次，治疗21-28天

* 孕妇可接受阿莫西林500 mg，每天3次，治疗14天。如仅血清学阳性但没有症状，孕妇没有必要给予治疗。

†没有神经系统、心脏或关节受累。对于仅限于单一游走性红斑病变的早期莱姆病，10天就足够了。

‡最佳疗程时间尚未确定。对于伴有任何神经学表现的莱姆病，尚无> 4周的治疗对照临床试验。

§ 适用于轻度心肌炎伴一度房室传导阻滞，且PR间期<300毫秒，心室功能正常的患者。

║治疗选择口服用药方案开始，如果治疗应答不充分，需重复疗程。如果治疗无应答或症状恶化，需静脉给予头孢曲松。

Adapted from Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al: Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis 72(1):e1–e48, 2021.doi: 10.1093/cid/ciaa1215

* 孕妇可接受阿莫西林500 mg，每天3次，治疗14天。如仅血清学阳性但没有症状，孕妇没有必要给予治疗。

†没有神经系统、心脏或关节受累。对于仅限于单一游走性红斑病变的早期莱姆病，10天就足够了。

‡最佳疗程时间尚未确定。对于伴有任何神经学表现的莱姆病，尚无> 4周的治疗对照临床试验。

§ 适用于轻度心肌炎伴一度房室传导阻滞，且PR间期<300毫秒，心室功能正常的患者。

║治疗选择口服用药方案开始，如果治疗应答不充分，需重复疗程。如果治疗无应答或症状恶化，需静脉给予头孢曲松。

Adapted from Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al: Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis 72(1):e1–e48, 2021.doi: 10.1093/cid/ciaa1215

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