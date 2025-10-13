成人莱姆病抗生素治疗指南*
药物治疗
剂量
早期莱姆病†
阿莫西林
500mg口服，每天3次，治疗14天
多西环素
100mg口服，每天2次，治疗10天
头孢呋肟酯
500mg口服，每天2次，治疗14天
阿奇霉素（用于不能服用多西环素或β-内酰胺类抗生素的患者）
500mg口服，每天1次，治疗7天
神经系统表现
Bell麻痹（无其他神经系统异常）：
多西环素
100mg口服，每天2次，治疗14～21天
脑膜炎（伴或不伴神经根神经病或脑炎）‡：
头孢曲松
2g IV qd 14～21天
头孢噻肟
2g IV q8h，共14～21天
青霉素G
300万～400万单位 IV q4h，共14～21天
多西环素（用于早期神经系统疾病）
100～200mg口服，每天2次，治疗14～21天
心脏症状
头孢曲松
2g IV qd 14～21天
青霉素G
300万～400万单位 IV q4h，共14～21天
多西环素§
100mg口服，每天2次，治疗14～21天§
阿莫西林§
500mg口服，每日3次，共14～21天§
头孢呋辛§
500mg口服，每天2次，治疗14-21天§
关节炎（无神经系统累及)║
阿莫西林
500mg口服，每天3次，治疗28天
多西环素
100mg口服，每天2次，治疗28天
头孢呋肟酯
500mg口服，每天2次，治疗28天
头孢曲松
2g静脉注射，每天1次，治疗14–28天
慢性萎缩性皮肌炎
阿莫西林
500mg口服，每天3次，治疗21-28天
多西环素
100mg口服，每天2次，治疗21-28天
头孢呋辛
500mg口服，每天2次，治疗21-28天
* 孕妇可接受阿莫西林500 mg，每天3次，治疗14天。如仅血清学阳性但没有症状，孕妇没有必要给予治疗。
†没有神经系统、心脏或关节受累。对于仅限于单一游走性红斑病变的早期莱姆病，10天就足够了。
‡最佳疗程时间尚未确定。对于伴有任何神经学表现的莱姆病，尚无> 4周的治疗对照临床试验。
§ 适用于轻度心肌炎伴一度房室传导阻滞，且PR间期<300毫秒，心室功能正常的患者。
║治疗选择口服用药方案开始，如果治疗应答不充分，需重复疗程。如果治疗无应答或症状恶化，需静脉给予头孢曲松。
Adapted from Lantos PM, Rumbaugh J, Bockenstedt LK, et al: Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of Lyme disease. Clin Infect Dis 72(1):e1–e48, 2021.doi: 10.1093/cid/ciaa1215