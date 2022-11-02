莱姆病被认定是在1976年，因为当时在美国的康涅狄格州莱姆地区出现了很多这种病例。现在是美国报道的最常见蜱传播性疾病。 49个州相继均有病例报告，但>90%的病例发生从缅因州到弗吉尼亚、威斯康星州和明尼苏达州及密西根在西海岸，多数病例发生加州和俄勒冈州北部。欧洲、前苏联、中国和日本也有本病发生。

在美国，莱姆病主要是由 Borrelia burgdorferi 并在较小程度上通过 B. mayonii，最近在中西部各州被发现。 在欧洲和亚洲，莱姆病主要是由 B. afzelii, B. garinii， 和 B. burgdorferi导致。 发病通常在夏季和初秋。大多数患者是居住在树木繁茂地区的儿童和年轻人。

莱姆病主要通过4种 硬蜱 在全球范围内传播：

I. scapularis 美国东北部和中北部的肩突硬蜱 （鹿蜱）

在美国西部的 I. pacificus

在欧洲的 I. ricinus

I. persulcatus 在亚洲的I. persulcatu

在美国白足小鼠是伯氏疏螺旋体的主要动物贮存宿主，也是鹿蜱蛹和幼虫的主要宿主。鹿是成虫的宿主，但不携带伯氏疏螺旋体。在美国，鹿是蜱成虫的主要宿主，但不携带Borrelia(伯氏疏螺旋体)。 其他哺乳动物（如狗）偶尔也可成为宿主并患莱姆病。 在欧洲，较大的哺乳动物如绵羊是成年蜱的宿主。

Ixodes scapularis 图片 Image courtesy of James Gathany via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.