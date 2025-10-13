微量元素的每日摄入量指南
种类
年龄（岁*）或年龄段
铬（mcg）
铜（mcg）
氟（mg）
碘（mcg）
铁（mg）
锰（mg）
钼（mcg）
硒（mcg）
锌（mg）
每日推荐摄入量
婴儿
0.0–6个月
0.2
200
0.01
110
0.27
0.003
2
15
2
7个月–1岁
5.5
220
0.5
130
11
0.6
3
20
3
儿童
1～3
11
340
0.7
90
7
1.2
17
20
3
4–8
15
440
1
90
10
1.5
22
30
5
男性
9–13
25
700
2
120
8
1.9
34
40
8
14–18
35
890
3
150
11
2.2
43
55
11
19–30
35
900
4
150
8
2.3
45
55
11
31–50
35
900
4
150
8
2.3
45
55
11
51+
30
900
4
150
8
2.3
45
55
11
女性
9–13
21
700
2
120
8
1.6
34
40
8
14–18
24
890
3
150
15
1.6
43
55
9
19–30
25
900
3
150
18
1.8
45
55
8
31–50
25
900
3
150
18
1.8
45
55
8
51+
20
900
3
150
8
1.8
45
55
8
14–18岁孕妇
29
1000
3
220
27
2.0
50
60
12
19-30岁孕妇
30
1000
3
220
27
2.0
50
60
11
31–50岁孕妇
30
1000
3
220
27
2.0
50
60
11
14–18岁哺乳期女性
44
1300
3
290
109
2.6
50
70
13
19-30岁哺乳期女性
45
1300
3
290
9
2.6
50
70
12
31-50岁哺乳期女性
45
1300
3
290
9
2.6
50
70
12
* 除非另有说明。
注：推荐膳食供给量（RDAs） 以常规字体显示。RDAs值是指满足一个年龄组中97%～98%人群的需要量。
每日适宜摄入量（AIs）用粗黑字体显示。对母乳喂养的健康婴儿，他们的适宜摄入量是指平均摄入量。对其他年龄组来说，适宜摄入量是指满足这个年龄组所有人群的需要。但是，由于缺乏资料，所覆盖人群的百分比不能用可信区间来确定。
NR=不推荐；ND= 因数据不足无法确定，因此摄入来源应限于食物。