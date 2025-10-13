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微量元素的每日摄入量指南

微量元素的每日摄入量指南

种类

年龄（岁*）或年龄段

铬（mcg）

铜（mcg）

氟（mg）

碘（mcg）

铁（mg）

锰（mg）

钼（mcg）

硒（mcg）

锌（mg）

每日推荐摄入量

婴儿

0.0–6个月

0.2

200

0.01

110

0.27

0.003

2

15

2

7个月–1岁

5.5

220

0.5

130

11

0.6

3

20

3

儿童

1～3

11

340

0.7

90

7

1.2

17

20

3

4–8

15

440

1

90

10

1.5

22

30

5

男性

9–13

25

700

2

120

8

1.9

34

40

8

14–18

35

890

3

150

11

2.2

43

55

11

19–30

35

900

4

150

8

2.3

45

55

11

31–50

35

900

4

150

8

2.3

45

55

11

51+

30

900

4

150

8

2.3

45

55

11

女性

9–13

21

700

2

120

8

1.6

34

40

8

14–18

24

890

3

150

15

1.6

43

55

9

19–30

25

900

3

150

18

1.8

45

55

8

31–50

25

900

3

150

18

1.8

45

55

8

51+

20

900

3

150

8

1.8

45

55

8

14–18岁孕妇

29

1000

3

220

27

2.0

50

60

12

19-30岁孕妇

30

1000

3

220

27

2.0

50

60

11

31–50岁孕妇

30

1000

3

220

27

2.0

50

60

11

14–18岁哺乳期女性

44

1300

3

290

109

2.6

50

70

13

19-30岁哺乳期女性

45

1300

3

290

9

2.6

50

70

12

31-50岁哺乳期女性

45

1300

3

290

9

2.6

50

70

12

* 除非另有说明。

注：推荐膳食供给量（RDAs） 以常规字体显示。RDAs值是指满足一个年龄组中97%～98%人群的需要量。

每日适宜摄入量（AIs）粗黑字体显示。对母乳喂养的健康婴儿，他们的适宜摄入量是指平均摄入量。对其他年龄组来说，适宜摄入量是指满足这个年龄组所有人群的需要。但是，由于缺乏资料，所覆盖人群的百分比不能用可信区间来确定。

NR=不推荐；ND= 因数据不足无法确定，因此摄入来源应限于食物。

* 除非另有说明。

注：推荐膳食供给量（RDAs） 以常规字体显示。RDAs值是指满足一个年龄组中97%～98%人群的需要量。

每日适宜摄入量（AIs）粗黑字体显示。对母乳喂养的健康婴儿，他们的适宜摄入量是指平均摄入量。对其他年龄组来说，适宜摄入量是指满足这个年龄组所有人群的需要。但是，由于缺乏资料，所覆盖人群的百分比不能用可信区间来确定。

NR=不推荐；ND= 因数据不足无法确定，因此摄入来源应限于食物。

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