判定 ≥ 37 周龄患者脑死亡/基于神经学标准死亡的指南*†
以下8条必须全部明确才可宣布脑死亡：
1.昏迷的原因是已知的、灾难性的，足以导致所有大脑功能的不可逆和永久性丧失。
2.中枢神经抑制药物和违禁药物；代谢、酸碱和电解质紊乱；体温过低（< 36° C）；和低血压（平均动脉压 < 75mm Hg）已被排除。没有任何神经肌肉阻滞剂影响神经系统的检查结果。
3.患者处于昏迷状态，对视觉、听觉和触觉刺激没有反应。任何观察到的运动都可以完全归因于脊髓反射。
4.咳嗽反射、咽反射或两者都经过测试并显示不存在。
5.双侧角膜和瞳孔光反应缺失。
6.必须证实双侧眼头反射试验显示头部旋转时眼球固定不动，以及冷热前庭眼反射试验显示向鼓膜注入冰水后无冷热反应。
7.进行了呼吸暂停测试。
程序：呼吸暂停测试前，给予纯氧≥10分钟。进行动脉血气测试以记录 PaCO2 为 35–45 mm Hg 且 pH 值为 7.35–7.45。如果已知患者患有慢性高碳酸血症，则使用的 PaCO2 水平应为患者的基线。然后通过将呼吸机与气管导管断开来进行呼吸暂停测试。可通过放置在气管导管内的套管扩散供氧（4-6L/min）。尽管被动升高的动脉血二氧化碳分压具有通气刺激作用，但脑死亡需要没有自主呼吸，pH（酸碱性）值<7.30，PaCO2（动脉二氧化碳分压）≥60 mm Hg，且高出患者基线≥20 mm Hg。
注意：进行呼吸暂停测试时，必须极度小心，以将缺氧和低血压的风险降至最低，尤其是在潜在的器官捐献者中。如果检查过程中出现以下任一情况，应停止检查并抽取动脉血样：
呼吸暂停测试可用于接受体外膜肺氧合治疗的患者。
8.至少已建立以下 4 个标准之一：
* Based on Greer DM, Kirschen MP, Lewis A, et al: Pediatric and adult brain death/death by neurologic criteria consensus guideline: Report of the AAN Guidelines Subcommittee, AAP, CNS, and SCCM.Neurology 101 (24):1112–1132, 2023.doi: 10.1212/WNL.0000000000207740 Epub 2023 Oct 11.
†在脑死亡检查前，应告知病人家属或护理人员这个过程并让他们有机会见证脑死亡评估过程，这可能有助于他们接受脑死亡已经发生的事实。
BP = blood pressure（血压）；CNS = central nervous system（中枢神经系统）；EEG = electroencephalography（脑电图）；PaCO2 = arterial carbon dioxide partial pressure（动脉二氧化碳分压）。