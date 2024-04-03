脑死亡，也称为神经学标准的脑死亡/死亡，是指脑功能永久性丧失，无法自发恢复，也无法通过医疗干预恢复。整个大脑和脑干的功能丧失，导致昏迷、无自主呼吸和所有脑干反射丧失。脊髓反射包括腱反射和逃避反射，可能仍然存在。

随着机械通气和药物的发展，脑死亡的概念也在不断进展，因为前者可以在大脑功能完全丧失的情况下永久保持心肺功能和其他机体功能。世界上大多数国家在法律和文化上都接受脑死亡/根据神经学标准死亡(即整体脑功能，特别是脑干功能的完全停止)构成一个人的死亡。

无法根据神经学标准确定婴儿脑死亡/死亡 < 37周大。

脑死亡/神经学标准死亡的诊断 连续确定临床标准以证明永久性脑功能丧失，包括脑干功能丧失

呼吸暂停检查

有时进行脑电图 (EEG)、脑血管成像，或两者兼而有之 临床医生宣布脑死亡（见表格） 脑死亡判定指南（年龄≥37周的患者））（1)，须符合下列要求： 肯定发生了已知的灾难性和永久性脑损伤。

必须存在导致脑损伤的结构性或代谢性原因。

必须排除使用潜在的麻醉药物（包括神经系统抑制剂和酒精）或麻痹药物和非法药物，尤其是自行服用的药物。

必须排除潜在的可逆性代谢异常，包括低血糖、酸碱和电解质异常。 脑死亡应该 不是 如果存在以下任何情况，则不应宣布或考虑，并且不应进行脑死亡评估： 病人正在自主呼吸。

病人可以被唤醒。

病人没有昏迷。

患者的脑干反射完好。 评估脑死亡的临床医生（例如神经科医生、神经外科医生、重症监护医生）需要接受充分的培训，并且必须获得资格认证。脑死亡评估应在脑损伤发生并可能导致脑死亡后至少 24 小时内开始。 如果低温存在，核心温度 < 36° C 必须缓慢升至 > 36° C，并持续 ≥ 24 小时。收缩压应≥100毫米汞柱，动脉压应维持在≥75毫米汞柱。如果怀疑是癫痫持续状态，应进行脑电图检查。 在成年人中，排除了所有复杂的医疗情况，并进行了全面的神经系统检查和必要的测试后，可以确认脑死亡。临床医生必须对一名成年人进行至少 1 次完整的脑死亡评估，但建议随后由同一位或另一位独立的临床医生进行至少 1 次额外的脑死亡检查，以降低假阳性评估的风险。对于儿童，一些州建议临床医生由独立的临床医生进行两次独立检查，两次检查间隔至少 48 小时（1）。 检查包括 评估瞳孔反应

评估眼前庭，眼头和角膜反射

呼吸暂停检查 有时脑电图或脑灌注试验是用来确认无大脑活动或脑血流，从而为家庭成员提供其他的证据，但通常不需要这些测试。 当呼吸暂停测试血流动力学不耐受并且只有一个神经系统检查是可取的（例如，为加快对移植器官获得），可行脑电图或脑灌注试验。 表格 判定脑死亡指南/≥37周龄患者的神经系统标准死亡*† 表格 临床计算器 平均血管压力（体循环或肺循环） 诊断参考文献 1.Greer DM, Kirschen MP, Lewis A, et al: Pediatric and adult brain death/death by neurologic criteria consensus guideline: Report of the AAN Guidelines Subcommittee, AAP, CNS, and SCCM.Neurology 101 (24):1112–1132, 2023.doi: 10.1212/WNL.0000000000207740 Epub 2023 Oct 11.