儿童急性中耳炎抗生素应用指南*
年龄
耳漏
严重的症状†（单侧或双侧）
双侧发病
单侧发病，症状不严重
<6个月‡
抗生素
抗生素
抗生素
抗生素
6个月至2岁
抗生素
抗生素
抗生素
抗生素治疗或观察48至72小时§
≥ 2岁
抗生素
抗生素
抗生素治疗或观察48至72小时§
抗生素治疗或观察48至72小时§
*这些指南仅适用于符合急性中耳炎诊断标准的患儿（例如，急性[48小时内]疼痛发作、鼓膜膨隆，以及通过鼓气耳镜检测到的中耳积液迹象）。
†症状包括过去24小时内任何时间直肠温度≥39°°C，中重度耳痛持续>48小时，或临床医生判断患儿病情严重。
‡本表格所依据的《儿科学》文章中的指南不包括这个年龄组，对该年龄组的观察治疗尚未进行充分研究。因此，继续用抗生素来治疗是合理的。
§应与患儿家长共同作出决定。如果48 - 72小时内可以确保电话或办公室随访，可以先观察；若无好转，则开始使用抗生素治疗。
Modified from Lieberthal AS, Carroll AE, Chonmaitree T, et al: The diagnosis and management of acute otitis media.Pediatrics e964–99, 2013.