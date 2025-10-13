肺动脉高压的血流动力学特征
类型
静息时平均肺动脉压
肺动脉楔压*
肺血管阻力†
毛细血管前肺动脉高压（如慢性肺部疾病、静脉血栓栓塞性疾病）
> 20 毫米汞柱
正常 （≤ 15 毫米汞柱）
升高 (> 2个伍兹单位）
毛细血管后肺动脉高压（如左心疾病）
> 20 毫米汞柱
升高（> 15 毫米汞柱）
正常（< 2 伍兹单位）
毛细血管前和毛细血管后肺动脉高压合并存在（例如，因心脏病而患有毛细血管后肺动脉高压的患者中发生的慢性毛细血管前血管重塑）
> 20 mmHg
升高（> 15 毫米汞柱）
升高 (> 2个伍兹单位）
* 也称为肺动脉闭塞压。
† 测量方式 右心导管插入术。 Wood单位，又称混合阻力单位，为mm Hg×min/L。
Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al.2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Respir J 2023;61(1):2200879.Published 2023 Jan 6.doi:10.1183/13993003.00879-2022