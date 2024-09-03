肺动脉高压（PAH）的治疗正在迅速发展。药物针对与 PAH 发展有关的 5 种异常途径：

内皮素通路

一氧化氮通路

前列环素途径

激活素受体信号通路

炎症途径

内皮素途径 波生坦、安立生坦和马西替坦是口服内皮素受体拮抗剂 (ERA) 的靶向药物。

一氧化氮途径 西地那非、他达拉非和伐地那非是口服磷酸二酯酶 5 (PDE5) 抑制剂。利奥西呱是一种可溶性鸟苷酸环化酶刺激剂，也通过一氧化氮通路发挥作用。

静脉注射依前列醇（一种前列环素类似物）以前列环素通路为靶点，它可以改善患者机体功能并延长生存期，即使在插管期间对血管扩张剂无反应的患者中也是如此1)。缺点是需要中心静脉置管持续给药以及频繁发生明显的副作用（包括面部潮红、腹泻和中心静脉导管相关的菌血症）。目前可用的前列环素类似物包括吸入制剂、口服剂、皮下或静脉注射制剂（依洛前列素和曲前列环素）。Selexipag是一种口服可利用的生物活性小分子，可激活前列腺素I2受体，降低死亡率和发病率(2)。

这 激活素受体信号通路 最近有研究表明该病与肺动脉高压有关，而激活信号抑制剂索他西普 (sotatercept) 正是针对该病的。该通路失调的特征是血清和肺部激活素 A、激活素 B、卵泡抑素、卵泡抑素样 3 水平升高，而肺动脉高压时抑制素-α 水平降低（3）。这些蛋白质是转化生长因子β（TGF-β）超家族的成员，与肺血管重塑有关，有助于预测肺动脉高压的死亡率。

BMPR2 是遗传性 PAH 和特发性 PAH 患者中最常见的基因突变。这 BMPR2该基因编码BMP蛋白，该蛋白也是TGF-β超家族的成员。索特西普 有助于恢复在与 BMP 信号相关的 PAH 患者中失调的抗增殖和促增殖信号通路之间的平衡。当添加到肺动脉高压的背景治疗中时，索特西普以剂量依赖性方式降低肺血管阻力。这种变化是由平均肺动脉压的降低驱动的，而不是肺动脉楔压或心输出量的降低。这一发现在所有背景治疗（包括前列环素输注治疗）亚组中是一致的（4）。在一项 3 期试验中 索他西普 或将安慰剂添加到标准护理背景治疗中，接受治疗的患者 索他西普 在24周的6分钟步行测试中表现出显着改善。患者随机分配至 索他西普 还表现出肺血管阻力、NT-proBNP 水平、生活质量、死亡风险和世界卫生组织 (WHO) 功能分级的显著改善（5）。

这 炎症通路 塞拉替尼是一种小分子激酶抑制剂，可治疗肺动脉平滑肌细胞肥大和增殖以及 PAH 中发生的血管周围炎症。色拉替尼 是衍生生长因子受体α和β、集落刺激因子1受体和肥大细胞/干细胞生长因子受体套件的有效抑制剂（6）。在第二阶段试验中，当 色拉替尼 对 PAH 功能 II 级或 III 级患者进行治疗（见表格） 肺动脉高压患者的功能状态），肺血管阻力显着降低（7）。

表格 肺动脉高压患者的功能状态 表格

初始指南 治疗方法 建议在导管室进行血管活性测试。如果患者有血管反应性，则应使用钙通道阻滞剂进行治疗。无血管反应性的患者应根据其功能等级进行治疗（见表 肺动脉高压患者的功能状态）。世界卫生组织功能分级为 IV 级且存在胸痛或晕厥等高危症状的患者应开始接受静脉或皮下前列环素加安立生坦 (ERA) 和他达拉非 (PDE5) 的联合治疗（8）。世界卫生组织（WHO）功能分级为 IV 且无高危特征的患者应开始接受安立生坦和他达拉非或马西替坦 (ERA) 和他达拉非的联合治疗。（9， 10）。

除极少数例外， 联合治疗 对于患有 1 组和 4 组肺动脉高压的患者来说通常是首选，并且得到越来越多证据的支持。例如，在一项随机试验中，比较了口服 10 毫克安立生坦和口服 40 毫克他达拉非的单一疗法与每日一次服用这两种药物的联合疗法的疗效，联合疗法显着降低了 NT-proBNP 水平，增加了 6 分钟步行距离和满意临床反应的百分比（11）。联合治疗的不良临床结局（死亡、住院、疾病进展或长期预后不良）少于单一治疗。本例支持通过联合疗法作为PAH的初始治疗来靶向多种途径。然而，磷酸二酯酶5抑制剂不能与riociguat（一种可溶性鸟苷环化酶兴奋剂）联合使用，因为这两种药物都会增加环鸟苷单磷酸（cGMP）水平，并且联合使用会导致危险的低血压。有猝死高风险的严重右心衰患者可能受益于早期静脉或皮下含前列环素类似物联合治疗方案（通常与PDE5抑制剂和ERA联合治疗）。

SERAPHIN 研究表明，使用马西替坦可显著降低发病率和死亡率，马西替坦可单独使用或作为 PAH 的背景治疗（主要是磷酸二酯酶 5 抑制剂）（12）。在PATENT-1试验中，在接受内皮素受体拮抗剂或前列环素类似物（以及作为单一疗法）的患者中，利奥西呱作为序贯联合疗法，能够增加6分钟步行距离，降低肺血管阻力，改善功能分级 (13）。FREEDOM-EV 研究发现，在使用 ERA 或 PDE5 抑制剂的基线单药治疗中添加口服曲前列环素在减少临床恶化、减少 NT-proBNP、改善功能等级和改善 6 分钟步行距离方面比安慰剂更有效(14）。

当赛乐西帕与PDE 5抑制剂、ERA或两者联合使用时，赛乐西帕（一种前列腺环素通路激动剂）的发病率和死亡率低于安慰剂（15、 16）。然而，研究表明，与马西替坦和他达拉非的初始双联疗法相比，马西替坦、他达拉非和司来帕格的初始三联疗法并不能改善肺血管阻力或血流动力学(9）。在某些临床情况下，特发性、遗传性、药物或毒素诱导或系统性风湿病相关PAH的患者，建议接受ERA/PDE5双口服抑制剂治疗的患者添加赛乐西帕(17)。

选定的子组 有时会被区别对待。前列环素类似物、内皮素受体拮抗剂和鸟苷酸环化酶激动剂主要用于特发性PAH；然而，由于结缔组织病、HIV或门脉性肺动脉高压，PAH患者应谨慎使用这些药物（注意药物代谢和药物相互作用）。PAH患者由于肺静脉阻塞性疾病可能导致灾难性肺水肿(18)，应避免使用血管扩张剂。

肺移植 提供了治愈的唯一希望，但排斥反应（闭塞性细支气管炎综合征）和感染发病率高。5年生存率为50% (19)。肺移植适用于纽约心脏协会心功能分级Ⅳ级（定义为轻微活动时有呼吸困难而不能下床），所有药物治疗无效的复杂先天性心脏病患者，但符合其他肺移植健康标准的病人。

治疗心力衰竭的辅助疗法（包括利尿剂）对许多患者来说是必要的。除非有禁忌症，否则大多数患者应接受华法林治疗。