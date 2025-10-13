家庭跌倒风险隐患评估清单
部位
危害
更正
理由
一般家居
灯光
太昏暗
每个区域提供充足的光线
改善视力和对比敏感度
太直接，增加眩光
通过均匀分布的光线、间接照明或半透明灯罩来减少眩光
改善视力和对比敏感度
难以触及的灯开关
提供夜间照明灯或触摸激活灯
安装一进门就能立即触及的开关或能激活灯光的运动传感器
减少在黑暗房间绊倒或撞到看不见的障碍的风险
地毯、小地毯、油毡
撕裂
修复或替换撕裂的地毯
降低绊倒和滑倒的风险，特别是有抬步困难的人
滑
提供防滑毯
降低滑倒风险
边缘卷曲
用大头钉或胶带固定地毯或油毡，以防卷边
替换掉地毯或油毡
降低绊倒风险
椅子、桌子、其它家具
不稳定
提供足够稳固的家具，以承受人体倚靠桌沿或椅臂和椅背时的重量
不使用有轮子或能旋转的椅子
修理松动的椅腿
为平衡障碍的患者提供支持，帮助移动
没有扶手的椅子
提供有扶手的椅子，向前延伸，在起立或坐下时起到杠杆作用
帮助近端肌无力的患者，帮助移动
妨碍通道
在不妨碍通道的情况下安排家具陈设
将走廊的混乱陈设移除
降低绊倒或撞击到障碍物的风险，在家活动更容易、更安全，特别是对于有周边视力受损的人
电线和导线
暴露于通道中
将线缆固定在地板上方或铺设在地板覆盖物下方
降低绊倒风险
厨房
橱、柜
太高
将经常使用的物品保持放置在腰部水平
将架子和碗橱安装在可触及的高度
降低由于经常触及或攀爬梯子或椅子造成跌倒的风险
地板
潮湿或打蜡
在水槽区域的地板上放置一个橡胶垫
在厨房里穿胶底鞋
使用防滑蜡
降低滑倒风险，特别是对于有步态障碍的人
浴室
浴缸或淋浴
浴缸地板滑
安装防滑条或橡胶垫
使用淋浴鞋或洗澡座位（洗澡座位能使平衡受损的人坐着淋浴）
减少在湿的浴缸地板或淋浴处滑倒的风险
需要利用浴缸侧面作支持或转运
在淋浴处安装扶手
在浴缸的一侧安装一个便携式扶手
旅行时带上抓杆
帮助移动
毛巾架，水槽台面
如厕、盆浴或淋浴时转移，用作支撑物不稳定
将栏杆钉于墙上拧紧
帮助移动
马桶座圈
太低
使用加高马桶座圈
帮助进出厕所
门
锁
拆除浴室门锁或使用能从两边打开的锁
当一人跌倒时能允许其他人进入
楼梯
高度
台阶过高
将台阶高度调整为<15cm
降低绊倒的风险，尤其是对于有迈步困难的人
扶手
缺失
在楼梯两侧妥善安装并固定好扶手
将圆柱形导轨安装在距离墙面2.5至5厘米处
提供支持，让人们能够用任意一只手握住扶手
过短且轨道末端不明确
超出顶部和底部，并向内弯曲
已到达顶部或底部的标志
配置
太陡或太长
在楼梯上安排平台，或选择有楼梯平台的住宅
尤其是对于心肺疾病患者提供一个休息点
条件
滑
为安全起见，在所有台阶上安装防滑踏板
防止打滑
灯光
不充分
在楼道的顶部及底部安装充足的光源
提供夜间照明灯或鲜艳的胶条，清楚地标明台阶
勾勒台阶的位置，特别是对于视力或感知受损的人