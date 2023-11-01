跌倒被定义为当一个人无意中跌落到地面或另一个较低的高度时发生的事件；有时身体的某个部位会撞击到阻止坠落的物体。 通常情况下，急病（如卒中、癫痫）或绝大多数的环境危害（如被一个移动的物体击中）所造成的事件都不考虑在跌倒范围内。

对于 ≥ 65 岁的人群，跌倒是伤害相关死亡的主要原因，也是所有死亡的第七大原因（1）。

根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据，在美国，每年约有 1400 万（约 28%）65 岁以上的成年人报告跌倒，占每年跌倒总数约 3600 万例( CDC)[2]）。并非所有跌倒都会导致受伤，但大约 37% 的跌倒者报告称受伤需要治疗或至少一天限制其活动，估计每年造成 800 万人跌倒受伤（3）。

跌倒威胁到老年人的独立性，并造成一连串的个人和社会经济问题。然而，如果患者没有提起受伤病史时，医生往往不知道患者跌倒，因为常规的病史和体格检查通常不包括跌倒的特别评估。许多老年患者不情愿汇报跌倒，因为他们把其归咎于衰老的过程或害怕会因为摔倒限制活动或住院。向临床医生报告跌倒情况对于预防未来跌倒十分必要。如果没有报告跌倒情况并且没有采取预防措施，患者就有再次跌倒的风险，从而给医疗保健系统带来沉重负担。鉴于人口老龄化的预计增长，这一负担预计还会增加。

参考文献 1.Burns E, Kakara R: Deaths from falls among persons aged ≥ 65 years — United States, 2007–2016.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 67 (18):509–514, 2018.doi: 10.15585/mmwr.mm6718a1 2.CDC : Older Adult Falls Data.访问时间：10/18/23。 3.Moreland B, Kakara R, Henry A: Trends in nonfatal falls and fall-related injuries among adults aged ≥ 65 years — United States, 2012–2018.MMWR Morb Mortal Wkly 69 (27):875–881, 2020.doi: 10.15585/mmwr.mm6927a5