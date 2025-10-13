‡S. pneumoniae(肺炎链球菌)是有CSF（脑脊液）漏或急性中耳炎脑膜炎患者最常见的致病细菌。此类患者可使用万古霉素联合头孢曲松或头孢噻肟进行治疗。然而，若脑膜炎伴随硬膜下积脓或继发于神经外科手术，其他细菌，如P. aeruginosa(铜绿假单胞菌)或Bacteroides(拟杆菌属)，也可能存在；在这种情况下，初始治疗应包括万古霉素加头孢他啶加甲硝唑。硬膜下积脓应及时引流。