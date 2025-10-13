急性细菌性脑膜炎的初始抗生素治疗
患者组
可疑致病细菌
初步抗生素
年龄
<3个月
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli (大肠埃希菌)或其他革兰氏阴性菌
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus*
氨苄西林
plus （提示：联合）
头孢曲松或头孢噻肟
3月-18岁
Neisseria meningitidis
S. pneumoniae
S. aureus*
Haemophilus influenzae†
头孢噻肟或头孢曲松
联合
万古霉素
18-50岁
S. pneumoniae
N. meningitidis
S. aureus*
头孢曲松或头孢噻肟
联合
万古霉素
>50岁
S. pneumoniae
L. monocytogenes
S. aureus
革兰阴性菌
N. meningitidis（脑膜炎奈瑟菌）（在该年龄段少见）
头孢曲松或头孢噻肟
联合
氨苄西林
联合
万古霉素
途径
鼻窦炎，中耳炎，脑脊液漏
S. pneumoniae‡
H. influenzae
包括Pseudomonas aeruginosa（铜绿假单胞菌）在内的革兰氏阴性菌
厌氧或微需氧链球菌
Bacteroides fragilis
S. aureus*
万古霉素
联合
头孢他啶或美罗培南
联合
甲硝唑
脑部穿通伤，神经外科手术，分流感染
S. aureus
S. epidermidis
包括P. aeruginosa（铜绿假单胞菌）在内的革兰氏阴性菌
S. pneumoniae
万古霉素
联合
头孢他啶
免疫状态
艾滋病，其他削弱细胞免疫的疾病
S. pneumoniae
L. monocytogenes
革兰氏阴性细菌包括P. aeruginosa（铜绿假单胞菌）
S. aureus*
氨苄西林
联合
头孢他啶
联合
万古霉素
*S. aureus(金黄色葡萄球菌)是脑膜炎的少见致病因，仅在穿透性头部外伤或神经外科手术后多见。但该菌可在所有人群中引起脑膜炎。因此，若临床医生认为金黄色葡萄球菌可能为致病菌（即使可能性较低），应给予万古霉素或其他抗葡萄球菌抗生素。
†对于没有H. influenzae (流感嗜血杆菌)b型结合疫苗接种记录的5岁以下儿童，应考虑H. influenzae(流感嗜血杆菌)。
‡S. pneumoniae(肺炎链球菌)是有CSF（脑脊液）漏或急性中耳炎脑膜炎患者最常见的致病细菌。此类患者可使用万古霉素联合头孢曲松或头孢噻肟进行治疗。然而，若脑膜炎伴随硬膜下积脓或继发于神经外科手术，其他细菌，如P. aeruginosa(铜绿假单胞菌)或Bacteroides(拟杆菌属)，也可能存在；在这种情况下，初始治疗应包括万古霉素加头孢他啶加甲硝唑。硬膜下积脓应及时引流。
CSF=脑脊液。