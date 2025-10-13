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急性细菌性脑膜炎的初始抗生素治疗

急性细菌性脑膜炎的初始抗生素治疗

患者组

可疑致病细菌

初步抗生素

年龄

<3个月

Streptococcus agalactiae

Escherichia coli (大肠埃希菌)或其他革兰氏阴性菌

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus*

氨苄西林

plus （提示：联合）

头孢曲松或头孢噻肟

3月-18岁

Neisseria meningitidis

S. pneumoniae

S. aureus*

Haemophilus influenzae

头孢噻肟或头孢曲松

联合

万古霉素

18-50岁

S. pneumoniae

N. meningitidis

S. aureus*

头孢曲松或头孢噻肟

联合

万古霉素

>50岁

S. pneumoniae

L. monocytogenes

S. aureus

革兰阴性菌

N. meningitidis（脑膜炎奈瑟菌）（在该年龄段少见）

头孢曲松或头孢噻肟

联合

氨苄西林

联合

万古霉素

途径

鼻窦炎，中耳炎，脑脊液漏

S. pneumoniae

H. influenzae

包括Pseudomonas aeruginosa（铜绿假单胞菌）在内的革兰氏阴性菌

厌氧或微需氧链球菌

Bacteroides fragilis

S. aureus*

万古霉素

联合

头孢他啶或美罗培南

联合

甲硝唑

脑部穿通伤，神经外科手术，分流感染

S. aureus

S. epidermidis

包括P. aeruginosa（铜绿假单胞菌）在内的革兰氏阴性菌

S. pneumoniae

万古霉素

联合

头孢他啶

免疫状态

艾滋病，其他削弱细胞免疫的疾病

S. pneumoniae

L. monocytogenes

革兰氏阴性细菌包括P. aeruginosa（铜绿假单胞菌）

S. aureus*

氨苄西林

联合

头孢他啶

联合

万古霉素

*S. aureus(金黄色葡萄球菌)是脑膜炎的少见致病因，仅在穿透性头部外伤或神经外科手术后多见。但该菌可在所有人群中引起脑膜炎。因此，若临床医生认为金黄色葡萄球菌可能为致病菌（即使可能性较低），应给予万古霉素或其他抗葡萄球菌抗生素。

†对于没有H. influenzae (流感嗜血杆菌)b型结合疫苗接种记录的5岁以下儿童，应考虑H. influenzae(流感嗜血杆菌)。

S. pneumoniae(肺炎链球菌)是有CSF（脑脊液）漏或急性中耳炎脑膜炎患者最常见的致病细菌。此类患者可使用万古霉素联合头孢曲松或头孢噻肟进行治疗。然而，若脑膜炎伴随硬膜下积脓或继发于神经外科手术，其他细菌，如P. aeruginosa(铜绿假单胞菌)或Bacteroides(拟杆菌属)，也可能存在；在这种情况下，初始治疗应包括万古霉素加头孢他啶加甲硝唑。硬膜下积脓应及时引流。

CSF=脑脊液。

*S. aureus(金黄色葡萄球菌)是脑膜炎的少见致病因，仅在穿透性头部外伤或神经外科手术后多见。但该菌可在所有人群中引起脑膜炎。因此，若临床医生认为金黄色葡萄球菌可能为致病菌（即使可能性较低），应给予万古霉素或其他抗葡萄球菌抗生素。

†对于没有H. influenzae (流感嗜血杆菌)b型结合疫苗接种记录的5岁以下儿童，应考虑H. influenzae(流感嗜血杆菌)。

S. pneumoniae(肺炎链球菌)是有CSF（脑脊液）漏或急性中耳炎脑膜炎患者最常见的致病细菌。此类患者可使用万古霉素联合头孢曲松或头孢噻肟进行治疗。然而，若脑膜炎伴随硬膜下积脓或继发于神经外科手术，其他细菌，如P. aeruginosa(铜绿假单胞菌)或Bacteroides(拟杆菌属)，也可能存在；在这种情况下，初始治疗应包括万古霉素加头孢他啶加甲硝唑。硬膜下积脓应及时引流。

CSF=脑脊液。

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