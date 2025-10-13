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初步精神病评估

初步精神病评估

领域

要素

精神疾病史

当前诊断

相关的精神病史（如精神病症状、躁狂发作）

既往治疗史，包括药物治疗、诊疗操作（如电抽搐治疗）和住院史

一般病史

当前和过去的医疗状况和治疗

新发身体症状

近期健康变化（如怀孕、更年期）

目前服用的药物以及任何相关的既往药物

系统审查

社会史

居住安排（如独居、与家人同住、集体之家或收容所居住、露宿街头）

人际关系史，包括婚姻 （或多次） 或重要亲密关系的质量与稳定性

社交生活模式（如与亲友互动的质量和频率）

职业史，包括工作的稳定性和工作能力

教育水平及教育经历（如当前学生身份、教育里程碑完成情况 [如高中毕业、大学就读后是否毕业]、学业困难的原因）

违法情况，是否被拘捕或拘禁

其他健康的社会决定因素（例如，经济稳定性、医疗服务的可及性、社会和社区环境）。

家族史

已知的诊断，包括精神疾病

对既往不良事件的反应

离婚、失业、朋友或亲属的死亡、疾病、其他挫折、退步或者丧失

个人史

家庭组成，童年时期的家庭氛围

学校时期的行为方式

不同家庭和社会角色的处理

性的适应和经历

现在和过去的药物滥用史

目前或过去使用或滥用烟草、酒精和/或非法和/或娱乐性药物

自伤或伤人的潜在风险

自杀想法、计划和企图

自杀企图和使用手段

伤人的企图

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