初步精神病评估
领域
要素
精神疾病史
当前诊断
相关的精神病史（如精神病症状、躁狂发作）
既往治疗史，包括药物治疗、诊疗操作（如电抽搐治疗）和住院史
一般病史
当前和过去的医疗状况和治疗
新发身体症状
近期健康变化（如怀孕、更年期）
目前服用的药物以及任何相关的既往药物
系统审查
社会史
居住安排（如独居、与家人同住、集体之家或收容所居住、露宿街头）
人际关系史，包括婚姻 （或多次） 或重要亲密关系的质量与稳定性
社交生活模式（如与亲友互动的质量和频率）
职业史，包括工作的稳定性和工作能力
教育水平及教育经历（如当前学生身份、教育里程碑完成情况 [如高中毕业、大学就读后是否毕业]、学业困难的原因）
违法情况，是否被拘捕或拘禁
其他健康的社会决定因素（例如，经济稳定性、医疗服务的可及性、社会和社区环境）。
家族史
已知的诊断，包括精神疾病
对既往不良事件的反应
离婚、失业、朋友或亲属的死亡、疾病、其他挫折、退步或者丧失
个人史
家庭组成，童年时期的家庭氛围
学校时期的行为方式
不同家庭和社会角色的处理
性的适应和经历
现在和过去的药物滥用史
目前或过去使用或滥用烟草、酒精和/或非法和/或娱乐性药物
自伤或伤人的潜在风险
自杀想法、计划和企图
自杀企图和使用手段
伤人的企图