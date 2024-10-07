临床医生应首先确定患者是否能提供准确的病史（即 患者的认知能力是否相对完好) 并能轻松、连贯地回答最初的问题。如果没有，就向家属、照顾者或其他间接来源（如个案工作者、警察）寻求信息。即使患者是健谈的，亲密的家庭成员、朋友或其他了解患者医疗和社会状况的人也可以提供额外的临床有用信息。通过这样的方式尽快回顾并记录先前的精神科诊断 。

精神病学面谈应由经验丰富的临床医生进行。应使用开放式问题，并留出足够的时间让患者感到舒适并获取相关信息。这使患者能够用自己的话讲述他们的故事，描述相关的社会环境，并揭示情绪反应。

面谈应首先探讨是什么促使需要进行精神病学评估（例如，不想要的或不愉快的想法，有问题的行为），包括出现的症状对患者的影响程度或对患者的社会、职业和人际功能的干扰程度。然后，采访者试图通过回顾重要的生活事件——现在和过去——以及患者对这些事件的反应，对患者的身体症状获得更广阔的视角（见表初始精神病学评估）。

回顾了精神病学、医学、社会和发展史。记录当前用药情况以及相关的过去用药情况。对于和精神疾病史并没有直接关系的其他症状进行系统回顾也是非常重要的。只关注目前的症状，而忽略过去的病史和其他症状，可能会导致做出错误的初步诊断（从而建议错误的治疗），并漏诊其他精神病或医学合并症。例如，抑郁表现的患者不询问其躁狂发作病史可能导致诊断抑郁症的错误诊断而非双相障碍。此外，详尽的病史和身体症状的审查可能识别出潜在的心理症状的一般医学原因（例如，甲状腺功能亢进可能是焦虑的潜在原因）。

表格 初步精神病评估 表格

表现的人格特征可能暗示出适应性（例如，对经验的开放性、责任心）或适应不良（例如，以自我为中心、依赖性、对挫折的耐受性差）的特征，并可能显示出所使用的应对机制。访谈可能会揭示出强迫症（不想要的、令人痛苦的重复想法或冲动）、强迫症（一个人感觉被驱使去做的过度的、重复的、有目的的行为）和妄想（尽管有相反的证据，但仍坚定地持有的固定错误信念），并可能确定痛苦是表现为身体症状（如头痛、腹痛）、心理症状（如恐惧行为、抑郁）还是社会行为（如退缩、叛逆）。同时也应该询问患者对精神科治疗（包括药物治疗和心理治疗）的态度，以便于这些信息都能整合进入治疗计划。

访谈者应该判断是否因为躯体疾病或对疾病的治疗引起或加重了精神症状 (见 精神症状的医学评估)。 许多躯体疾病不仅对精神状态有直接作用（如各种综合征和脑病），还能够引起巨大的心理应激，要求机体调动应对机制来承受应激相关压力。许多患有严重疾病的患者会经历某种适应障碍，而那些患有潜在精神疾病的患者可能会经历症状的恶化。

在面谈中观察病人的举止和行为可以提供精神疾病或一般医学疾病的证据。肢体语言能够为鉴别患者否认的态度或情感提供判断依据。例如我们可以观察否认焦虑的患者是否坐立不安、来回踱步？否认抑郁的患者是否看上去十分悲伤？患者的总体外观也能够提供线索。例如，病人的卫生状况如何？患者脸上显现出兴奋还是消沉的神情？