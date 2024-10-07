在各种临床环境中，包括初级保健和紧急护理环境中，存在精神症状或担忧或行为紊乱的患者。精神症状可能为新近出现，也可能是原有精神障碍的延续。这些症状可能是由精神疾病或一般身体状况引起的。评估方法取决于症状是否构成紧急情况或在常规就诊中报告。对急诊患者，医生可能不得不更关注患者的直接病史、症状以及行为表现，以便制定诊疗意见。对定期临床随访的患者需要进行更加彻底的评估。
常规精神病评估包括一般医学和精神病评估以及精神状态检查。(参见 the American Psychiatric Association’s Psychiatric Evaluation of Adults Quick Reference Guide, 3rd Edition [1].)
参考文献
1.Silverman JJ, Galanter M, Jackson-Triche M, et al; American Psychiatric Association: The American Psychiatric Association practice guidelines for the psychiatric evaluation of adults.Am J Psychiatry 172(8):798-802, 2015.doi: 10.1176/appi.ajp.2015.1720501
病史
临床医生应首先确定患者是否能提供准确的病史（即 患者的认知能力是否相对完好) 并能轻松、连贯地回答最初的问题。如果没有，就向家属、照顾者或其他间接来源（如个案工作者、警察）寻求信息。即使患者是健谈的，亲密的家庭成员、朋友或其他了解患者医疗和社会状况的人也可以提供额外的临床有用信息。通过这样的方式尽快回顾并记录先前的精神科诊断 。
精神病学面谈应由经验丰富的临床医生进行。应使用开放式问题，并留出足够的时间让患者感到舒适并获取相关信息。这使患者能够用自己的话讲述他们的故事，描述相关的社会环境，并揭示情绪反应。
面谈应首先探讨是什么促使需要进行精神病学评估（例如，不想要的或不愉快的想法，有问题的行为），包括出现的症状对患者的影响程度或对患者的社会、职业和人际功能的干扰程度。然后，采访者试图通过回顾重要的生活事件——现在和过去——以及患者对这些事件的反应，对患者的身体症状获得更广阔的视角（见表初始精神病学评估）。
回顾了精神病学、医学、社会和发展史。记录当前用药情况以及相关的过去用药情况。对于和精神疾病史并没有直接关系的其他症状进行系统回顾也是非常重要的。只关注目前的症状，而忽略过去的病史和其他症状，可能会导致做出错误的初步诊断（从而建议错误的治疗），并漏诊其他精神病或医学合并症。例如，抑郁表现的患者不询问其躁狂发作病史可能导致诊断抑郁症的错误诊断而非双相障碍。此外，详尽的病史和身体症状的审查可能识别出潜在的心理症状的一般医学原因（例如，甲状腺功能亢进可能是焦虑的潜在原因）。
初步精神病评估
部位
要素
精神疾病史
当前诊断
相关的精神病史（如精神病症状、躁狂发作）
既往治疗，包括药物治疗、手术（如电休克疗法）和住院治疗
一般病史
当前和过去的医疗状况和治疗
新发身体症状
近期健康变化（如怀孕、更年期）
目前服用的药物以及任何相关的既往药物
系统审查
社会经历
居住情况（如独居，与家人同住，住大家庭，住棚户区或流浪）
关系历史，包括婚姻（或多个）或重要关系的质量和稳定性
社会生活方式（如与朋友和家人互动的频率和数量）
职业史，包括工作的稳定性和工作能力
教育水平和教育经历（例如，当前是否为在校学生，教育阶段的完成情况[如高中毕业、已开始并完成大学学位]，在学业中遇到困难的原因）。
违法情况，是否被拘捕或拘禁
其他健康的社会决定因素（例如，经济稳定性、医疗服务的可及性、社会和社区环境）。
家族史
已知的诊断，包括精神疾病
对既往不良事件的反应
离婚、失业、朋友或亲属的死亡、疾病、其他挫折、退步或者丧失
个人史
家庭组成，童年时期的家庭氛围
学校时期的行为方式
不同家庭和社会角色的处理
性的适应和经历
现在和过去的药物滥用史
目前或过去使用或滥用烟草、酒精和/或非法和/或娱乐性药物
自伤或伤人的潜在风险
自杀想法、计划和企图
自杀企图和使用手段
伤人的企图
表现的人格特征可能暗示出适应性（例如，对经验的开放性、责任心）或适应不良（例如，以自我为中心、依赖性、对挫折的耐受性差）的特征，并可能显示出所使用的应对机制。访谈可能会揭示出强迫症（不想要的、令人痛苦的重复想法或冲动）、强迫症（一个人感觉被驱使去做的过度的、重复的、有目的的行为）和妄想（尽管有相反的证据，但仍坚定地持有的固定错误信念），并可能确定痛苦是表现为身体症状（如头痛、腹痛）、心理症状（如恐惧行为、抑郁）还是社会行为（如退缩、叛逆）。同时也应该询问患者对精神科治疗（包括药物治疗和心理治疗）的态度，以便于这些信息都能整合进入治疗计划。
访谈者应该判断是否因为躯体疾病或对疾病的治疗引起或加重了精神症状 (见 精神症状的医学评估)。 许多躯体疾病不仅对精神状态有直接作用（如各种综合征和脑病），还能够引起巨大的心理应激，要求机体调动应对机制来承受应激相关压力。许多患有严重疾病的患者会经历某种适应障碍，而那些患有潜在精神疾病的患者可能会经历症状的恶化。
在面谈中观察病人的举止和行为可以提供精神疾病或一般医学疾病的证据。肢体语言能够为鉴别患者否认的态度或情感提供判断依据。例如我们可以观察否认焦虑的患者是否坐立不安、来回踱步？否认抑郁的患者是否看上去十分悲伤？患者的总体外观也能够提供线索。例如，病人的卫生状况如何？患者脸上显现出兴奋还是消沉的神情？
精神检查
精神检查是通过观察和提问来评估大脑功能水平的几个方面，包括
言语
表情
感知和思维
认知功能
可提供简短的标准化筛选调查表，以评估精神状态检查的某些内容，包括专门用于评估定向和记忆以及抑郁和焦虑症状的内容。这种标准化的评估可以在常规的办公室访问中使用，以帮助筛选患者，可以帮助确定最重要的症状，并可以提供衡量治疗反应的基线。然而筛查问卷不能代替更全面、细致的 精神检查。
总体印象可以通过一些非语言的线索来判断。 例如，患者的外观可以帮助确定他们是否
不能照顾自己（例如，他们看起来营养不良、衣冠不整、穿着与天气不相称或有明显的体臭）
无法或不愿意遵守社会规范（例如，他们穿着不合社会规范的衣服）
曾使用药物或试图自我伤害（例如，他们身上有酒味、伤疤表明静脉吸毒或自残）
言语可以通过观察语言的自发性、句法结构、语速和语量来进行评估。抑郁症患者说话可能很慢很轻，而躁狂症患者说话时可能语速很快且声音洪亮。异常如构音障碍和失语可能表明精神状态改变的一般医学原因，如头部损伤、中风、脑肿瘤或多发性硬化症。
情感表达可以通过要求患者描述他们的感受来进行评估。要注意患者的语气、姿态、手势和面部表情。 应评估情绪（患者报告的情绪状态）和情感（访问者观察到的患者情绪状态表达）。 应该注意其影响及程度（如完全影响vs部分影响）以及对和思维的协调性（例如，讨论悲剧事件时的病人在微笑）。
思维和感知能够通过与患者访谈中交流的内容和方式来进行评估。异常可能发生在以下所有情况：
医生还应该评估患者的思维是否连贯、是否有目的导向性、是否有逻辑性。患有躁狂或精神病的病人可能有混乱的思想或突然的想法。
包括病人的认知功能
警觉程度
注意力
时间、地点和人物定向
即刻，短期和长期 记忆
逻辑
自知力
判断力
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Psychiatric Association: Practice Guideline for the sychiatric Evaluation of Adults