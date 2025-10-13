虱子的初始治疗方案
治疗
使用说明
注释
头虱
0.5%伊维菌素洗剂
将洗剂涂抹于干燥的毛发上，使毛发和头皮充分覆盖；10 分钟后用清水冲洗。
单次给药
适用于 6 个月以上的患者
氯菊酯（例如，1% 的洗剂或乳膏）、其他拟除虫菊酯或除虫菊酯洗剂*
洗头后用于湿发，耳后和项颈，10分钟后洗去。
如果发现活的虮子（距离头皮小于1/4英寸），可在7天后重复治疗。
对菊花类植物过敏者禁忌使用
多杀菌素 0.9% 外用混悬液
涂抹在干燥的头皮上并揉搓至头皮湿润，然后涂抹在干燥的头发上，完全覆盖头皮和头发；停留 10 分钟，然后用温水彻底冲洗干净
如果 7 天后看到活的虱子，则应进行第二次治疗
用于≥4岁的患者
含有苄醇及其衍生物；由于潜在毒性，新生儿和6个月以下的婴儿以及对苄醇敏感的患者应避免使用
可能导致眼睑发红和肿胀；避免接触眼睛
马拉硫磷 0.5% 乳液
用于干发和头皮，在8～12小时后冲洗，用香波清洗头皮，去除虮子
如果发现活的虮子（虮子距离头皮小于1/4英寸），可在7-9天后重复治疗。
因为易燃且有异味，故高效但不是一线治疗
使用金属除虮梳进行湿梳理
应结合所有疗法
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体虱
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治疗瘙痒和继发感染
不使用局部治疗，因为体虱存在于衣物中
清洗衣服和床单，并在 65°C下烘干
干洗或熨烫衣服
阴虱
1% 氯菊酯（60mL）乳膏
同头虱治疗
10天后必须再次治疗
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除虫菊酯*和胡椒基丁醚（60mL）香波
涂抹于干燥的头发和皮肤上，保留10分钟后冲洗，7～10天后重复治疗。
24 小时内使用不得超过两次
睫毛虱
10%～20％荧光素滴剂
用于眼睑
有立即杀虱作用
凡士林软膏
每日涂抹3–4次，持续8–10天。
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*除虫菊酯是菊花的天然成分，具有很强的杀虫活性；拟除虫菊酯是除虫菊酯的合成和天然类似物；氯菊酯是一种常用的合成拟除虫菊酯。除虫菊酯与胡椒酸衍生物（胡椒基丁醚）结合以增强疗效。