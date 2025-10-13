skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

虱子的初始治疗方案

虱子的初始治疗方案

治疗

使用说明

注释

头虱

0.5%伊维菌素洗剂

将洗剂涂抹于干燥的毛发上，使毛发和头皮充分覆盖；10 分钟后用清水冲洗。

单次给药

适用于 6 个月以上的患者

氯菊酯（例如，1% 的洗剂或乳膏）、其他拟除虫菊酯或除虫菊酯洗剂*

洗头后用于湿发，耳后和项颈，10分钟后洗去。

如果发现活的虮子（距离头皮小于1/4英寸），可在7天后重复治疗。

对菊花类植物过敏者禁忌使用

多杀菌素 0.9% 外用混悬液

涂抹在干燥的头皮上并揉搓至头皮湿润，然后涂抹在干燥的头发上，完全覆盖头皮和头发；停留 10 分钟，然后用温水彻底冲洗干净

如果 7 天后看到活的虱子，则应进行第二次治疗

用于≥4岁的患者

含有苄醇及其衍生物；由于潜在毒性，新生儿和6个月以下的婴儿以及对苄醇敏感的患者应避免使用

可能导致眼睑发红和肿胀；避免接触眼睛

马拉硫磷 0.5% 乳液

用于干发和头皮，在8～12小时后冲洗，用香波清洗头皮，去除虮子

如果发现活的虮子（虮子距离头皮小于1/4英寸），可在7-9天后重复治疗。

因为易燃且有异味，故高效但不是一线治疗

使用金属除虮梳进行湿梳理

应结合所有疗法

体虱

治疗瘙痒和继发感染

不使用局部治疗，因为体虱存在于衣物中

清洗衣服和床单，并在 65°C下烘干

干洗或熨烫衣服

阴虱

1% 氯菊酯（60mL）乳膏

同头虱治疗

10天后必须再次治疗

除虫菊酯*和胡椒基丁醚（60mL）香波

涂抹于干燥的头发和皮肤上，保留10分钟后冲洗，7～10天后重复治疗。

24 小时内使用不得超过两次

睫毛虱

10%～20％荧光素滴剂

用于眼睑

有立即杀虱作用

凡士林软膏

每日涂抹3–4次，持续8–10天。

*除虫菊酯是菊花的天然成分，具有很强的杀虫活性；拟除虫菊酯是除虫菊酯的合成和天然类似物；氯菊酯是一种常用的合成拟除虫菊酯。除虫菊酯与胡椒酸衍生物（胡椒基丁醚）结合以增强疗效。

*除虫菊酯是菊花的天然成分，具有很强的杀虫活性；拟除虫菊酯是除虫菊酯的合成和天然类似物；氯菊酯是一种常用的合成拟除虫菊酯。除虫菊酯与胡椒酸衍生物（胡椒基丁醚）结合以增强疗效。

在这些主题中