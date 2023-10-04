近距离观察虱子

头虱较多感染5～11岁的女孩，但几乎所有年龄均可感染；感染在黑种人中较少见 (1)。头虱较易因亲密接触在人与人之间传播（由于传播较常发生在家庭内或教室内）且可能因静电或风吹感染头发，通过共用木梳、刷子、帽子传染尚未被证实。头虱与卫生状况差与低社会经济地位无明确联系。

感染通常发生在头发、头皮，但其它毛发生长部位也可被累及。活跃的感染通常包括≤20只虱子，并引起严重的瘙痒。体检往往是正常的，但可通过头皮表皮脱落和颈后淋巴结肿大发现。

头虱的诊断取决于活虱的证明。用长有密齿（齿子之间约间隔0.2毫米）的梳子（篦子）对湿发从头皮的彻底篦梳进行检测。虱通常于头背部或耳后。虮子常见的是软圆形的灰白色卵，黏附于发根。每个成虫每天产卵3～5个，所以虮子的量远远大于虱子的量，故不是判断感染的严重程度的标准。

虱子（头，虱子） 隐藏详情 虱子是卵形的，灰白色的卵固定在毛轴上(顶部);在低倍显微镜下，它们具有独特的外观(下图)。 Top image courtesy of Thomas Habif, MD.Bottom image courtesy of Dennis D.Juranek, MD, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

表中列出了使用局部杀虱剂初步治疗头虱的方法 虱子的初始治疗选择。耐药性很常见，最初的选择应根据当地的耐药模式和不良反应。局部治疗包括马拉硫磷、氯菊酯或其他拟除虫菊酯、多杀霉素和伊维菌素。2）。由于广泛的耐药性和神经毒性风险，不再推荐使用林丹洗发水（3）。口服伊维菌素通常用于治疗难治性感染（4）。

应用局部灭虱药后，虮子是密齿梳在湿发上梳离的（湿梳理）。要防止再感染，杀灭或清除活的（能存活的）虮子是重要的；活的虮子可以通过伍氏灯荧光发现。多数灭虱药是可以杀死虮子的。成功的治疗之后留下的虮子的残骸并不能证明感染的存在；残骸不一定要清除。虮子从头皮完全清除需要时间；距头皮<1/4英寸处没有虮子即可排除感染的存在。据说加热的头发能杀死>88%的虮子但是不能杀死已经孵化出的虱子。加热头发30分钟，并且让头发逐渐冷却而不是使用吹风机是一种有效的辅助头虱的方法。

争论围绕着有没有必要清除有头虱和虮子的病人的个人物品，和有没有必要将有头虱或虮子的孩子从学校隔离；目前为止没有数据支持任何一项做法。然而，一些专家建议更换个人物品或进行彻底的清洗，然后在54°C下干燥30分钟。不能水洗的物品可在密封的塑料袋放置2周来杀灭虱子，因为它只能存活10天左右。