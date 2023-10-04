虱可以感染头皮、身体、耻骨区和睫毛。头虱通过密切接触传染，体虱在拥挤混乱的环境中传染，阴虱通过性传播。症状、体征、诊断和治疗因感染的部位不同而不同。
虱，无翅，吸血昆虫，感染头部（人头虱Pediculus humanus var. capitis），身体（人体虱P. humanus var. corporis），或耻骨区（耻阴虱Phthirus pubis）。3种虱子在形态和临床特征上有很大差异（见图 近距离观察虱子）。头虱和阴虱直接寄生在宿主上；体虱寄生在衣服上。各类虱在世界范围内均有发生。
头虱
近距离观察虱子
头虱较多感染5～11岁的女孩，但几乎所有年龄均可感染；感染在黑种人中较少见 (1)。头虱较易因亲密接触在人与人之间传播（由于传播较常发生在家庭内或教室内）且可能因静电或风吹感染头发，通过共用木梳、刷子、帽子传染尚未被证实。头虱与卫生状况差与低社会经济地位无明确联系。
感染通常发生在头发、头皮，但其它毛发生长部位也可被累及。活跃的感染通常包括≤20只虱子，并引起严重的瘙痒。体检往往是正常的，但可通过头皮表皮脱落和颈后淋巴结肿大发现。
头虱的诊断取决于活虱的证明。用长有密齿（齿子之间约间隔0.2毫米）的梳子（篦子）对湿发从头皮的彻底篦梳进行检测。虱通常于头背部或耳后。虮子常见的是软圆形的灰白色卵，黏附于发根。每个成虫每天产卵3～5个，所以虮子的量远远大于虱子的量，故不是判断感染的严重程度的标准。
表中列出了使用局部杀虱剂初步治疗头虱的方法 虱子的初始治疗选择。耐药性很常见，最初的选择应根据当地的耐药模式和不良反应。局部治疗包括马拉硫磷、氯菊酯或其他拟除虫菊酯、多杀霉素和伊维菌素。2）。由于广泛的耐药性和神经毒性风险，不再推荐使用林丹洗发水（3）。口服伊维菌素通常用于治疗难治性感染（4）。
应用局部灭虱药后，虮子是密齿梳在湿发上梳离的（湿梳理）。要防止再感染，杀灭或清除活的（能存活的）虮子是重要的；活的虮子可以通过伍氏灯荧光发现。多数灭虱药是可以杀死虮子的。成功的治疗之后留下的虮子的残骸并不能证明感染的存在；残骸不一定要清除。虮子从头皮完全清除需要时间；距头皮<1/4英寸处没有虮子即可排除感染的存在。据说加热的头发能杀死>88%的虮子但是不能杀死已经孵化出的虱子。加热头发30分钟，并且让头发逐渐冷却而不是使用吹风机是一种有效的辅助头虱的方法。
争论围绕着有没有必要清除有头虱和虮子的病人的个人物品，和有没有必要将有头虱或虮子的孩子从学校隔离；目前为止没有数据支持任何一项做法。然而，一些专家建议更换个人物品或进行彻底的清洗，然后在54°C下干燥30分钟。不能水洗的物品可在密封的塑料袋放置2周来杀灭虱子，因为它只能存活10天左右。
体虱
体虱主要生活在床上用品和衣服上，而不是人身上，最常见于狭窄、拥挤的环境（例如军营、一些家庭）、卫生条件差的环境以及有公共床位的地方。可通过共用污染的衣服和被褥传染。体虱是 斑疹伤寒, 战壕热和 回归热的主要传播媒介。
体虱会引起瘙痒；体征是由螫咬引起的小红点，通常与线样的抓痕相关，荨麻疹或表面细菌感染。这些体征常见于肩、臀和腹部。体虱可能出现在身体的毛发上。
体虱诊断可通过衣物上（尤其是褶皱部位）的虱子或虮子。
体虱的主要治疗是通过清除（比如清洗，然后在65℃[149度华氏温度]下干燥）或替换衣物和被褥，但这往往较困难，因为感染的人通常拥有较少的生活资源，也几乎不能掌控自己生活的环境 (5)。
阴虱
阴虱是青少年和成年人中的性传播疾病，在儿童中通过与双亲的亲密接触被传染。 他们也可能通过与污染物（例如毛巾、被褥、衣服）接触而被传染。它们较多感染阴部和肛周毛发，但也可扩散到大腿、躯干和面部毛发（胡须、八字胡及睫毛）。
© Springer Science+Business Media
Image provided by Thomas Habif, MD.
阴虱可能会扩散到睫毛。这张照片显示睫毛上长满虱子和虱子。
PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY
青斑是大腿上的蓝色斑点。它们被认为是继发的对虱子唾液的抗凝活性表现。
© Springer Science+Business Media
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虱子排泄物是皮肤上的红褐色斑点。
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阴虱可能会扩散到睫毛。这张照片显示睫毛上长满虱子和虱子。
PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY
青斑是大腿上的蓝色斑点。它们被认为是继发的对虱子唾液的抗凝活性表现。
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虱子排泄物是皮肤上的红褐色斑点。
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阴虱引起瘙痒。体征较少见，但一些病人会出现表皮脱落和区域淋巴结病和/或淋巴结炎。 躯干、臀部和大腿上苍白的、蓝灰色的皮肤斑疹（青斑）是虱子叮咬时唾液的抗凝活性引起的；这些表现不常见，但有虫袭感染的特点。睫毛的感染表现为眼睛瘙痒，烧灼感和激惹感。
阴虱的诊断可通过近距离检查（伍氏灯）观察或显微镜下分析虮子，虱子或两者都有。皮肤或内衣上的散在暗灰色斑点（虱排泄物）可支持诊断。
阴虱的治疗概述于 表。最初的治疗通常是使用外用杀虱剂。口服伊维菌素有时用于治疗局部治疗难治的阴虱感染患者。眼睑和眼睫毛感染的治疗较难，需要外用凡士林、毒扁豆碱软膏，口服伊维菌素，或用钳状骨针物理性清除虱子。性伴侣也应该治疗。
虱子的初始治疗方案
治疗
使用说明
注释
头虱
马拉硫磷 0.5% 乳液
用于干发和头皮，在8～12小时后冲洗，用香波清洗头皮，去除虮子
如果活的虮子被看到（虮子距离头皮少于1/4英寸），那么7-9天可以再治疗一次。
因为易燃且有异味，故高效但不是一线治疗
氯菊酯（例如，1% 的洗剂或乳膏）、其他拟除虫菊酯或除虫菊酯洗剂*
洗头后用于湿发，耳后和项颈，10分钟后洗去。
如果活的虮子被看到（虮子离头皮少于1/4英寸），那么7-9天可以再治疗一次。
对菊花类植物过敏者禁忌使用
多杀菌素 0.9% 外用混悬液
涂抹在干燥的头皮上并揉搓至头皮湿润，然后涂抹在干燥的头发上，完全覆盖头皮和头发；停留 10 分钟，然后用温水彻底冲洗干净
如果 7 天后看到活的虱子，则应进行第二次治疗
用于≥4岁的患者
含有苄醇及其衍生物；由于潜在毒性，新生儿和6个月以下的婴儿以及对苄醇敏感的患者应避免使用
可能导致眼睑发红和肿胀；避免接触眼睛
0.5%伊维菌素洗剂
将乳液涂抹在干发上，覆盖头发和头皮。10分钟后用清水冲洗
一次性应用程序
适用于 6 个月以上的患者
湿梳理用金属篦子梳理
应结合所有疗法
—
体虱
—
对症治疗瘙痒和二重感染
一旦在衣物里发现虱子，局部治疗无效
清洗衣服和床单，在至少65°C烘干
干洗或熨烫衣服
阴虱
1％除虫菊酯（60mL）霜
同头虱治疗
10天后必须再次治疗
—
除虫菊酯*和胡椒基丁醚（60mL）香波
运用于干发和皮肤，保留10分钟后冲洗，7～10天后重复治疗
24小时内不能重复运用两次
眼睫毛
10%～20％荧光素滴剂
用于眼睑
有立即杀虱作用
凡士林软膏
运用3～4次/天，用8～10天
—
*除虫菊酯是菊花的天然成分，具有很强的杀虫活性，拟除虫菊酯是合成的，并且是除虫菊酯的天然亲戚，氯菊酯是一种常用的拟除虫菊酯。除虫菊酯与胡椒酸衍生物（胡椒基丁醚）结合以增强疗效。
参考文献
1.Meinking TL, Burkhart CG, Burkhart CN: Head lice.N Engl J Med347(17):1381-1382, 2002; author reply 1381-2.doi: 10.1056/NEJM200210243471720
2.Nolt D, Moore S, Yan AC, et al: Head lice.Pediatrics150(4):e2022059282, https://doi.org/10.1542/peds.2022-059282
3.Nolan K, Kamrath J, Levitt J: Lindane toxicity: A comprehensive review of the medical literature.Pediatr Dermatol.29(2):141-146, 2012.doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01519.x
4.Chosidow O, Giraudeau B, Cottrell J, et al: Oral ivermectin versus malathion lotion for difficult-to-treat head lice.N Engl J Med362(10):896-905, 2010.doi: 10.1056/NEJMoa0905471.Erratum in: N Engl J Med 362(17):1647, 2010.PMID: 20220184.
5.Nyers ES, Elston DM: What's eating you?Human body lice (Pediculus humanus corporis).Cutis 105(3):118-120, 2020.PMID: 32352435
关键点
头虱和阴虱寄生在宿主上而体虱寄生在衣服上。
通过发现活虱或虱卵来确认虱子的诊断。
使用外用药物（例如拟除虫菊酯）治疗头虱或阴虱，或者当局部治疗无效时，使用口服伊维菌素。
对症治疗体虱或清除虱子的来源。