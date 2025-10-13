skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

肺癌国际分期系统

肺癌国际分期系统

分期

描述

原发肿瘤（T）

Tis

原位癌

T1

肿瘤 3厘米，未侵犯至比叶支气管更近端

T1mi

微浸润腺癌

T1a

肿瘤1cm

任何大小的肿瘤，其浸润成分仅限于支气管壁，并可延伸至主支气管近端。

T1b

肿瘤>1cm但2cm

T1c

肿瘤>2cm但3cm

T2

肿瘤>3cm但5cm具有以下任何一项特征：

肿瘤≤4 cm，且具有以下一项或多项特征：

  • 累及脏层胸膜

  • 侵犯相邻肺叶

  • 累及主支气管（但未累及隆嵴）

  • 伴肺不张或阻塞性肺炎，范围延伸至肺门区，可累及部分或整个肺

T2a

肿瘤>3cm但4cm

肿瘤最大直径≤ 4 厘米，并具有以下一项或多项特征：

  • 累及脏层胸膜

  • 侵犯相邻肺叶

  • 累及主支气管（但未累及隆嵴）

  • 伴肺不张或阻塞性肺炎，范围延伸至肺门区，可累及部分或整个肺

T2b

肿瘤最大径>4但5cm，伴或不伴以下任一特征：

  • 累及脏层胸膜

  • 侵犯相邻肺叶

  • 累及主支气管（但未累及隆嵴）

  • 伴肺不张或阻塞性肺炎，范围延伸至肺门区，可累及部分或整个肺。

T3

肿瘤>5cm但≤7cm

肿瘤≤7 cm，且具有以下一项或多项特征：

  • 侵犯壁层胸膜或胸壁

  • 侵犯心包、膈神经或奇静脉

  • 侵犯胸神经根或星状神经节

  • 原发灶同一肺叶内存在单个或多个独立肿瘤结节

T4

肿瘤>7cm有以下任何一项特征：

  • 侵犯横膈、纵隔、心脏、大血管、气管、喉返神经、食管、椎体或隆突

  • 同侧不同肺叶内存在1个卫星肿瘤

区域淋巴结（N）

N0

无区域淋巴结转移

N1

转移至同侧支气管旁和（或）肺门淋巴结以及肺内淋巴结，包括原发肿瘤直接蔓延累及

N2

转移至同侧纵隔和（或）隆突下淋巴结

N2a

单个N2淋巴结站受累

N2b

多个N2淋巴结站受累

N3

转移至对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧斜角肌淋巴结、锁骨上淋巴结，或上述部位的联合转移

远处转移（M）

M0

无远处转移

M1

远处转移

M1a

肿瘤具有以下任一特点：

  • 1个肿瘤结节位于对侧肺

  • 胸膜或心包结节

  • 恶性胸腔或者心包积液

M1b

单个器官中的单个胸外转移

M1c

一个或多个器官多发胸外转移

M1c1

单一器官系统内存在多个胸外转移灶

M1c2

多个器官系统内存在多个胸外转移灶

分期分组

  • 0期：Tis N0 M0

  • ⅠA1期：T1mi-T1a N0 M0

  • IA2期：T1b N0 M0

  • IA3期：T1c N0 M0

  • ⅠB期：T2a N0 M0

  • IIA期：T2b N0 M0 T1 N1 M0

  • IIB期：T1–T2b N2a–N0a M0 T3 N0 M0

  • IIIA期：T1 N2b M0 T2–T3 N2a M0 T3–T4 N1–N0 M0

  • IIIB期：T1–T2 N3 M0 T2–T3 N2b M0 T4 N2a–N2b M0

  • IIIC期：T3–T4 N3 M0

  • ⅣA期：任何T 任何N M1a–M1b

  • ⅣB期：任何T任何 N M1c

Data from Asamura H, Yotsukura M, Rami-Porta R, Rusch VW.Updates on the Version 9 American Joint Committee on Cancer Staging System for Lung Cancer. Ann Surg Oncol.2025;32(7):4569-4571.doi:10.1245/s10434-025-17327-4

Data from Asamura H, Yotsukura M, Rami-Porta R, Rusch VW.Updates on the Version 9 American Joint Committee on Cancer Staging System for Lung Cancer. Ann Surg Oncol.2025;32(7):4569-4571.doi:10.1245/s10434-025-17327-4

在这些主题中