肺癌国际分期系统
分期
描述
原发肿瘤（T）
Tis
原位癌
T1
肿瘤≤ 3厘米，未侵犯至比叶支气管更近端
T1mi
微浸润腺癌
T1a
肿瘤≤1cm
或
任何大小的肿瘤，其浸润成分仅限于支气管壁，并可延伸至主支气管近端。
T1b
肿瘤>1cm但≤2cm
T1c
肿瘤>2cm但≤3cm
T2
肿瘤>3cm但≤5cm或具有以下任何一项特征：
或
肿瘤≤4 cm，且具有以下一项或多项特征：
T2a
肿瘤>3cm但≤4cm
或
肿瘤最大直径≤ 4 厘米，并具有以下一项或多项特征：
T2b
肿瘤最大径>4但≤5cm，伴或不伴以下任一特征：
T3
肿瘤>5cm但≤7cm
或
肿瘤≤7 cm，且具有以下一项或多项特征：
T4
肿瘤>7cm或有以下任何一项特征：
区域淋巴结（N）
N0
无区域淋巴结转移
N1
转移至同侧支气管旁和（或）肺门淋巴结以及肺内淋巴结，包括原发肿瘤直接蔓延累及
N2
转移至同侧纵隔和（或）隆突下淋巴结
N2a
单个N2淋巴结站受累
N2b
多个N2淋巴结站受累
N3
转移至对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧斜角肌淋巴结、锁骨上淋巴结，或上述部位的联合转移
远处转移（M）
M0
无远处转移
M1
远处转移
M1a
肿瘤具有以下任一特点：
M1b
单个器官中的单个胸外转移
M1c
一个或多个器官多发胸外转移
M1c1
单一器官系统内存在多个胸外转移灶
M1c2
多个器官系统内存在多个胸外转移灶
分期分组
Data from Asamura H, Yotsukura M, Rami-Porta R, Rusch VW.Updates on the Version 9 American Joint Committee on Cancer Staging System for Lung Cancer. Ann Surg Oncol.2025;32(7):4569-4571.doi:10.1245/s10434-025-17327-4