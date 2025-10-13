严重高血压和靶器官损害症状或体征儿童的静脉用药
药物（类别）
剂量
不良反应
注释
一线用药
拉贝洛尔（联合alpha-和beta-肾上腺素能阻滞剂）
输注：0.25–3 mg/kg/小时 IV；以最低剂量开始，并根据需要逐渐滴定以控制血压
推注：每 10 至 20 分钟静脉注射 0.2–1 mg/kg，如果需要可增加至 40 mg/剂量
可能导致心动过缓、喘息
哮喘或心力衰竭患者应注意相对禁忌症或慎用。
尼卡地平（钙通道阻滞剂）
输注：最初 0.5–1 mcg/kg/分钟 IV（可在输注前给予 30 mcg/kg 的初始一次性推注，但不超过 2 mg）每 15 至 30 分钟向上滴定至最大 4 mcg/kg/分钟
可能会引起反射性心动过速
可能会提高环孢素/他克莫司水平
尼卡地平对婴儿、患有肺部疾病的儿童或患有严重哮喘的儿童更有效。
二线用药
肼苯哒嗪（直接血管扩张剂）
大丸剂：0.1-0.2 mg/kg 至 0.4 mg/kg 每剂 IV 每 4 至 6 小时一次，最大剂量 20 mg（可肌肉注射，但起效更慢）
心动过速、 头痛
肼苯哒嗪仅作为推注给药，因为其较长的起效时间（4 小时）在紧急情况下没有多大帮助。
对这种药物的反应在效果和速度上各不相同。
硝普钠（直接血管扩张剂）
输注：开始 0.3 至 0.5 微克/千克/分钟，根据需要每 3 至 5 分钟静脉增加一次，最大剂量为 10 微克/千克/分钟（典型剂量为 3 至 4 微克/千克/分钟）
长期使用（> 72 小时）或肾功能衰竭的氰化物毒性
可能会增加颅内压
该药物需密切监测及剂量调整。
二线或三线药物
艾司洛尔（beta-肾上腺素能阻滞剂）
输注：100–500 mcg/kg/分钟 IV
可能导致严重的心动过缓
艾司洛尔是非常短效的，因此需要持续输注。
如果可能患有嗜铬细胞瘤，则禁用该药。
Enalaprilat（血管紧张素转换酶抑制剂）
婴幼儿（推注）：5-10微克/千克/次，每8-24小时一次
青少年及成人（推注）：0.625-1.25毫克/次，每6小时一次
疑似有肾血管性高血压、急慢性肾病者慎用；妊娠期禁用
起效时间约15分钟。